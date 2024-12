Wenige Tage bis Kinostart: 91 % der Kritiker lieben neuen Horrorfilm

Ein neuer Horrorfilm erobert nach Weihnachten die Kinos, und die ersten Kritiken sind richtig gut. Den offiziellen Trailer zu Heretic könnt ihr euch direkt oben im Artikel anschauen.

Heretic ist ein Horror-Thriller, der Kritiker begeistert

Dieses Jahr ist tatsächlich richtig gut für Horrorfans gewesen. Filme wie Longlegs, Smile 2 und The Substance haben 2024 bereits das Schocker-Publikum begeistert. Noch ist das Jahr aber nicht komplett vorbei – und Heretic will direkt nach Weihnachten noch einmal Gruselstimmung in die Kinos bringen.

In Heretic werdet ihr Hugh Grant von seiner diabolischsten Seite erleben: Er spielt einen lächelnden, älteren Herren, der zwei Missionarinnen das Leben zur Hölle machen wird. Auf Rotten Tomatoes sind die Kritiker schon begeistert: 91 Prozent der Kritiken sind positiv. Gelobt wird vor allen Dingen die runde Horrorerfahrung, sowie Hugh Grant in der Hauptrolle.

Ein neuer Horrorschocker namens Heretic erwartet euch kurz nach Weihnachten – und die Kritiker lieben ihn. (© IMAGO / Landmark Media)

Gefangen im Haus des Mannes, den sie missionieren wollten

Darum geht es in Heretic: Zwei junge Missionarinnen klopfen an die Tür von Mr. Reed und wollen ihn bekehren. Der lädt sie daraufhin liebevoll lächelnd zu sich ins Haus ein – und ein diabolisches Katz-und-Maus-Spiel entbrennt zwischen den Dreien, mit Mr. Reed (Hugh Grant) als Strippenzieher.

Heretic soll sich besonders auf die gruselige Psycho-Spannung zwischen den jungen Frauen und Mr. Reed konzentrieren – und nicht allzu viele Schreckmomente bereithalten.

Heretic kommt am 26. Dezember in die deutschen Kinos und sollte eine gute Möglichkeit bieten, Abstand von den familiären Feiern zu gewinnen und sich für einen Abend so richtig zu gruseln. Ein Release-Termin auf den Streaming-Plattformen ist noch nicht bekannt. Doch natürlich könnt ihr auch einfach warten, bis der Film auf dem kleinen Bildschirm zu Hause abrufbar ist. Das wird aber sicherlich nicht vor 2025 der Fall sein.

