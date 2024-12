Horrorfilm-Hype: Trailer zu 28 Years Later erreicht unglaublichen Meilenstein

Der erste Trailer zu 28 Years Later ist da und liefert Horrorfans genau das, worauf sie 18 Jahre lang warten mussten: ein Comeback des ursprünglichen Teams. Den besagten Trailer könnt ihr euch ganz oben ansehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 17. Dezember 2024: Der erste Trailer zu 28 Years Later schlägt hohe Wellen im Netz. So wurde der Trailer innerhalb kürzester Zeit mehr als 14 Millionen Mal auf YouTube über den offiziellen Kanal von Sony Pictures Entertainment abgerufen. Damit ist das der zweiterfolgreichste Horror-Trailer aller Zeiten. Nur der Trailer zu ES Kapitel 2 war noch beliebter.

Anzeige

Originalartikel vom 10. Dezember 2024:

28 Year Later: Horrorfilm erscheint 2025

28 Day Later gilt als einer der besten Zombie-Filme überhaupt, auch wenn die Infizierten in dem Fall gar nicht untot sind, sondern von einer besonders aggressiven Form von Tollwut angetrieben werden. Und wie sich das für beliebte Horrorfilme gehört, folgen auch irgendwann Fortsetzungen. 2007 erschien 28 Weeks Later und im Sommer 2025 erscheint nun 28 Years Later.

Anzeige

Passend dazu wurde nun ein erster Trailer veröffentlicht, der Horrorfans die Freudentränen in die Augen treibt: Die finstere Atmosphäre, die verstörenden Bilder und der brutale Überlebenskampf einer neuen Gruppe Überlebender weckt in den sozialen Medien bereits große Vorfreude auf den kommenden Horrorfilm, der am 20. Juni 2025 erscheinen soll.

Besonders vielversprechend: Für 28 Years Later nimmt wieder Danny Bolye auf dem Regiestuhl Platz, der auch schon 28 Days Later seinerzeit inszeniert hat. Für das Drehbuch ist indessen Alex Garland verantwortlich, der für die beiden Vorgänger das Skript geschrieben hat. Das sind natürliche gute Aussichten für eine gelungene Fortsetzung. Sogar Schauspieler Cillian Murphy (Oppenheimer) kehrt für den Film zurück – ihr müsst allerdings ganz genau hinsehen, wenn ihr euch den Trailer anschaut.

28 Years Later ist als Zweiteiler geplant

Mit 28 Years Later soll es übrigens nicht enden. Ein vierter Film mit dem Titel 28 Years Later Part II: The Bone Temple befindet sich bereits in der Produktion. Diesmal wird Nia DaCosta die Regie führen, die 2021 mit dem Horrorfilm-Remake Candyman große Erfolge feiern konnte. Auch in diesem Film soll Cillian Murphy erneut eine Rolle spielen.

Anzeige

Wann The Bone Temple allerdings erscheinen wird, bleibt vorerst unklar. Die Dreharbeiten für die Fortsetzung begannen auf jeden Fall im vergangenen August. Ein Release 2026 ist also durchaus denkbar.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.