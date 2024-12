Nach Cobra Kai: Legendäre Kung-Fu-Reihe feiert Kino-Comeback

Mit Karate Kid: Legends feiert die berühmte Kung-Fu-Reihe 2025 ihr Comeback im Kino. Mit dabei Jackie Chan und das Original-Karate-Kid Ralph Macchio. Nun gibt es auch einen ersten Trailer, den ihr euch ganz oben ansehen könnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Erster Trailer zu Karate Kid: Legends erschien

Karate Kid ist seit dem Netflix-Hit Cobra Kai wieder ein Thema in Hollywood. Aus diesem Grund erscheint 2025 ein neuer Kinofilm: Karate Kid: Legends. Passend dazu wurde nun ein erster Trailer veröffentlicht, den wir euch auch ganz oben eingebunden haben.

Anzeige

In rund zwei Minuten lernen Fans das neue Karate Kid kennen, den Schauspieler Ben Wang, der zum ersten Mal eine Hauptrolle übernimmt. Unterstützt wird der junge Kämpfer mental und physisch von Action-Legende Jackie Chan und dem ersten Karate Kid Daniel LaRusso, gespielt von Ralph Macchio.

Der neue Film ist also auch so eine Art Crossover oder Treffen der Generationen. Immerhin hat Jackie Chan schon 2010 Schauspieler Jaden Smith Kung-Fu in dem Remake von Karate Kid beigebracht, während Ralph Macchio in den ersten drei Karate-Kid-Filmen die Hauptrolle gespielt hat.

Anzeige

Karate Kid: Legends fungiert demnach als Fortsetzung zur Original-Trilogie, dem Remake und spielt sogar im gleichen Universum wie die Netflix-Serie Cobra Kai. Es ist allerdings nicht notwendig, dass ihr alles gesehen haben müsst, um die Story des kommenden Films zu verstehen.

Das müsst ihr über Karate Kid: Legends wissen

Für die Regie von Karate Kid: Legends ist Jonathan Entwistle verantwortlich. Entwistle war bisher nur für Serien zuständig, unter anderem als Showrunner für I Am Not Okay with This und als Produzent für The End of the F***ing World.

Anzeige

Ursprünglich sollte der Film sogar schon im Sommer 2024 erscheinen, wurde dann aber durch den Streik in Hollywood auf Dezember 2024 verschoben. Die erneute Verschiebung auf Mai 2025 erfolgte dann, um die Ausstrahlung der finalen Staffel Cobra Kai nicht zu behindern.