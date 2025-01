Tidal: Kosten & Abos des HiFi-Musikstreamingdienstes

Der Musik-Streamingdienst Tidal bietet über 110 Millionen Songs und standardmäßig eine HiFi-Option für Audiophile und Musikenthusiasten. Mit dem normalen Abo, Familien-Sparpreisen und Studenten-Optionen muss sich Tidal aber auch nicht vor der Konkurrenz verstecken. Was die verschiedenen Abos von Tidal kosten und was sie bieten, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Tidal – Kosten & Abos im Überblick

Abos Standard Familie Student Kosten pro Monat 10,99 Euro 16,99 Euro 5,49 Euro Nutzer 1 bis zu 6 1 Besonderheiten DJ-Extension zubuchbar (9 Euro/Monat) Kindergerechte Playlisten & vorausgewählte Inhalte für Kinder DJ-Extension zubuchbar (9 Euro/Monat)

Lange Zeit hat Tidal seine 3 Abos in zwei Überkategorien aufgeteilt: HiFi und HiFi Plus. Den Plus-Abonnenten war dabei die „Master Audio Quality“ und „Dolby Atmos“-Mixes vorbehalten. Dies hat sich aber Mitte 2024 geändert: Nun haben alle Abonnenten Zugriff auf dieselben Inhalte.



Tidal bietet dabei rund 110 Millionen Songs und über 600.000 Videoinhalte von größtenteils Musikvideos bis zu Kurzdokumentationen und Konzertmitschnitten. Die Musikwiedergabe als Abonnent ist dabei werbefreie und offline verfügbar.

Tidal: Musik-Streaming mit HiFi-Qualität

Wer zu Hause ordentliches Audio-Equipment aufgestellt hat, möchte dieses auch mit möglichst verlustfreier Musik beliefern. Wer mit der Qualität von Spotify nicht zufrieden ist, sollte seine Augen auf Tidal richten. Der Musik-Streamingdienst bietet in all seinen Abos verlustfreie HiFi-Audioqualität im FLAC-Format (1.411 kb/s).



Mit 16-Bit (44,1 kHz) ist der Musik-Stream somit mit der unkomprimierten CD-Qualität zu vergleichen. Teilweise sind Alben auch in der „Master Quality Audio“ (bis zu 9.216 kb/s) abrufbar – also noch höhere Audioqualität, die bis zu maximal 24-Bit (192 kHz) liefern kann. Darüber hinaus werden einige Tracks auch im „Dolby Atmos“-Mix, also mit 3D-Audio, angeboten.

