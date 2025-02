WWE 2K25 Roster: Alle Stars & Legenden im Überblick

WWE 2K25 wurde mittlerweile offiziell angekündigt. Welche Superstars stehen im Roster von WWE 2K25? Mittlerweile sind alle spielbaren Charaktere bekannt. In der Liste finden sich über 300 Akteure, mit denen ihr in den virtuellen Ring steigen könnt.

Mitte Februar 2025 wurde das komplette Roster bekanntgegeben. Es gibt viele bekannte Gesichter, einige Überraschungen und mehrere Neuzugänge. So sieht WWE 2K25 aus:

WWE 2K25: Diese Stars sind bei WWE im Roster

Insgesamt wird das Roster über 300 spielbare Charaktere umfassen. Diese Stars sind bestätigt:

Adam Pearce (Manager)

Afa

Afa (Manager)

AJ Styles

Akam

Akira Tozawa

Alba Fyre

Alexa Bliss

Alundra Blayze '94

Andrade

Andre Chase

Andre The Giant

Angel

Angelo Dawkins

Apollo Crews

Armando Estrada (Manager)

Ashante Thee Adonis

Asuka

Austin Theory

Ava (Manager)

Axiom

B-Fab

Baron Corbin

Batista

Bayley

Becky Lynch

Berto

Bianca Belair

Blair Davenport

Bobby „The Brain“ Heenan

Boogeyman

Booker T

Braun Strowman

Bray Wyatt

Bret Hart

British Bulldog

Bron Breakker

Bronson Reed

Brrokes Jensen

Brother Love (Deadman Edition) (Manager)

Bruno Sammartino

Brutus Creed

Bubba Ray Dudley

Cactus Jack

Candice Lereae

Captain Lou Albano (Manager)

Carlito

Carmella

Carmelo Hayes

Cathy Kelley (Manager)

Cedric Alexander

Chad Gable

Channing „Stacks“ Lorenzo

Charlie Dempsey

Charlotte Flair

Chelsea Green

Chyna

CM Punk

Cody Rhodes

Cora Jade

Cruz Del Toro

D-Von Dudley

Dakota Kai

Damian Priest

DDP

Dexter Lumis (Pre-Order)

Diesel

Dominik Mysterio

Dragon Lee

Dude Love

Duke Hudson

Drew McIntyre

Dusty Rhodes

Eddie Guerrero

Eddy Thorpe

Elektra Lopez

Elton Prince

Eric Bischoff

Erick Rowan (Pre-Order)

Erik

Ethan Page

Eve Torres

Faarooq

Fallon Henley

Finn Bálor

George „The Animal“ Steele

Gigi Dolin

Giovanni Vinci

Grayson Waller

Gunther

Haku

Harley Rce

Headbanger Mosh

Headbanger Thrasher

Headshrinker Fatu

Headshrinker Samu

Hollywood Hogan

Honky Tonk Man

Hulk Hogan

Hunter Hearst Helmsley

Ilja Dragunov

Indi Hartwell

Isla Dawn

Islander Tama

Ivar

Ivy Nile

Iyo Sky

Jacob Fatu

Jacy Jayne

Jade Cargill

Jaida Parker

Jakara Jackson

Jake „The Snake“ Roberts

Jamal

JBL

JD McDonagh

Je'Von Evans

Jey Uso

Jey Uso „Elite“ (Bloodline Edition)

Jim „The Anvil“ Neidhart

Jimmy Hart (Manager)

Jimmy Uso

Joaquin Wilde

Joe Coffey

Joe Gacy (Pre-Order)

John Cena

Johnny Gargano

Josh Briggs

Julius Creed

Kairi Sane

Kane

Karl Anderson

Karrion Kross

Katana Chance

Kayden Carter

Kelani Jordan

Ken Shamrock

Kevin Nash

Kevin Owens

Kiana James

Kit Wilson

Kofi Kingston

Kurt Angle

LA Knight

Lash Legend

Lex Luger

Lexis King

Lita

Liv Morgan

Logan Paul

Lola Vice

Ludwig Kaiser

Luke Gallows

Lyra Valkyria

Macho Man Randy Savage

Mankind

Mark Coffey

Maryse

Maxxine Dupri

Michelle McCool

Michin

Mick Foley

Mick Foley (Manager)

Mighty Molly

Miss Elizabeth (Manager)

Molly Hoilly

Montez Ford

Mr. Fuji (Manager)

Mr. Perfect

Naomi

Natalya

Nathan Frazer

Nick Aldis (Manager)

Nia Jax

Nikki Cross (Pre-Order)

Nikkita Lyons

Noam Dar

Oba Femi

Omos

Oro Mensah

Otis

Pat McAfee

Paul Bearer (Manager)

Paul Ellering (Manager)

Paul Heyman (Manager)

Pete Dunne

Peter Maivia

Piper Niven

Randy Orton

Raquel Rodriguez

Ravishing Rick Rude

Razor Ramon

Rey Mysterio

Rezar

Rhea Ripley

Rhea Ripley '20

Rick Steiner

Ricky Steamboat

Ridge Holland

Rob Van Dam

Rikishi

R-Truth

Rocky Maivia

Roman Reigns

Roman Reigns '22

Roman Reigns „Elite“ (Bloodline Edition)

Rosey

Rowdy Roddy Piper

Roxanne Perez

Sami Zayn

Sandman

Santos Escobar

Scarlett

Scott Hall

Scott Steiner

Sensational Sherri

Seth „Freakin'“ Rollins

Seth Rollins '22 (Shield)

Shawn Michael

Shawn Spears

Shayna Baszler

Sheamus

Shinsuke Nakamura

Shotiz

Sika

Sol Ruca

Solo Sikoa

Sonya Deville

Stacy Keibler

Stardust

Stone Cold Steve Austin

Tama Tonga

Tatum Paxley

Tamina

Terry Funk

The Fiend Bray Wyatt

The Great Muta

The Hurricane

The Iron Sheik

The Miz

The Rock

The Rock (Nation Of Domination) (Bloodline Edition)

Thea Hail

Theodore Long (Manager)

Tiffany Stratton

Tommaso Ciampa

Tonga Loa

Tony D'angelo

Trick Williams

Triple H

Trish Stratus

Tyler Bate

Tyler Breeze

Ultimate Warrior

Umaga

Uncle Howdy (Pre-Order)

Undertaker

Undertaker '90 (Deadman Edition)

Undertaker „Elite“ (Deadman Edition)

Vader

Valhalla

Wade Barrett

Wendy Choo

Wes Lee

William Regal

Wolfgang

X-Pac

Xavier Woods

Yokozuna

Zelina Vega

Zoey Stark

Sind Goldberg Brock Lesnar in WWE 2K25?

Brock Lesnar gehört zu den wichtigsten WWE-Stars der letzten 25 Jahre. Der mehrfache WWE-Champion ist allerdings schon seit langer Zeit nicht mehr in den TV-Shows zu sehen, auch wenn sein Profil auf der offiziellen WWE-Seite noch unter den aktiven Superstars geführt wird (bei WWE ansehen). In WWE 2K25 wird Brock Lesnar nicht dabei sein. Grund hierfür ist der Skandal um Vince McMahon, bei dem auch Lesnar involviert sein soll. Es wird ihn aber sicherlich wieder im „Creation Center“ als erstellten Superstar zum Download geben. An anderer Stelle haben wir die wichtigsten Informationen zu Brock Lesnar zusammengefasst:

Auch Goldberg wird nicht in WWE 2K25 dabei sein. Möglicherweise wird er aber als DLC-Charakter nachgereicht. Goldberg taucht hin und wieder in den WWE-Shows auf und die WCW-Legende hat bereits angekündigt, 2025 sein letztes Match im WWE-Ring austragen zu wollen (Quelle: Wrestling-Point).

Diese Charaktere fehlen auch

Auch wenn das Roster mit über 300 Akteuren üppig ist, sind nicht alle aktiven Wrestler dabei. Es fehlen einige NXT-Superstars. Dazu gehören diese Namen:

Arianna Grace

Bronco Nima

Edris Enofe

Giulia

Hank Walker

Izzi Dame

Jazmyn Nyx

Karmen Petrovic

Luca Crusifino

Lucien Price

Malik Blade

Riley Osborne

Stephanie Vaquer

Tank Ledger

Wren Sinclair

Zaria

Jordynne Grace, Penta und die „Motor City Machine Guns“ Alex Shelley und Chris Sabin sind erst vor kurzem zur WWE gestoßen und haben es nicht in das Spiel geschafft. TNA-Superstar Joe Hendry erwähnte in der Ariel-Helwani-Show den Wunsch für einen TNA-DLC. Möglicherweise wird er zusammen mit Jordynne und anderen (ehemaligen) TNA-Stars später nachgereicht (Quelle: Cultaholic).

WWE 2K25: Entlassene Stars sind dabei

Es gab in den letzten Monaten auch einige Abgänge in der WWE. Einige Entlassungen waren jedoch wohl zu kurzfristig und die Charaktere sind im Spiel geblieben. So könnt ihr in WWE 2K25 weiterhin mit Baron Corbin oder Blair Davenport in den Ring steigen. Einige Stars aus WWE 2K24 werden aber im neuen Spiel fehlen. Dazu gehören diese Charaktere:

Bad Bunny

Beth Phoenix

Bobby Lashley

Boston Conner

Cameron Grimes

Damon Kemp

Darrius Butler

Dijak

Drew Gulak

Jinder Mahal

Muhammad Ali

MVP

Post Malone

Ricochet

Ronda Rousey

Sanga

Scrypts

Shane McMahon

Shelton Benjamin

Tegan Nox

Ty Schmit

Veer Mahaan

Xia Li

