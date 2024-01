Tekken 8: Alle Charaktere und ihre Kampfstile

Die Charaktere in Tekken 8 sind fast so ikonisch wie die Spielereihe selbst. Hier findet ihr eine Liste aller Kämpfer und mit welchen Kampfstilen sie sich gegenseitig auf die Mütze geben. Das sind außerdem die Neuankömmlinge Azucena, Reina und Victor Chevalier.

Neue Charaktere in Tekken 8

Insgesamt drei Neuankömmlinge schließen sich dem außergewöhnlichen Roster an. Nachfolgend liefern wir euch Informationen zu den Kämpfern, wo sie herkommen und welchen Kampfstil sie bedienen.

Azucena

Azucenas Spitzname ist die „Kaffeekönigin“. (Bildquelle: Bandai Namco)

Weil ihren Eltern eine Kaffeeplantage in über 2.000 Metern über dem Meeresspiegel gehört, war ihr größter Traum, die beste Kaffeebäuerin der Welt zu werden. Ihr furchtloser Kampfstil kürte sie zum MMA-Champion.

Herkunft: Perù

Kampfstil: Arti marziali miste (Striker)

Reina

Über die geheimnisvolle Identität von Reina ist kaum etwas bekannt. (Bildquelle: Bandai Namco)

Über Reina gibt es kaum Informationen, daher sind weder ihre Herkunft, noch ihr Kampfstil bekannt. Oft wurde sie am Mishima-Polytechnikum gesehen ...

Herkunft: Unbekannt

Kampfstil: Unbekannt

Victor Chevalier

Neuankömmling Viktor Chevalier ist auch unter dem Codenamen „Phantom Raven“ bekannt. (Bildquelle: Bandai Namco)

Viktor Chevalier gilt als Gründer der unabhängigen Streitkräfte namens UdN und ist bekannt für seinen Einsatz gegenüber hilfsbedürftigen Menschen. Sein maßgeschneiderter Anzug sowie moderne Waffen runden seinen besonderen Kampfstil ab.

Herkunft: Frankreich

Kampfstil: Super-Spy-Nahkampf

Komplette Kämpferliste

Neben den neuen Charakteren haben es natürlich auch klassische Kämpfer ins Roster geschafft, die viele von euch aus der langen Geschichte von Tekken kennen dürften. Große Namen wir Jin Kazama, Yoshimitsu oder Hwoarang dürfen einfach nicht fehlen. Hier die vollständige Kämpferliste in alphabetischer Reihenfolge.

Alisa Bosconovitch

Alisa ist die Schöpfung von Dr. Bosconovitch. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alisa ist eine Androidin, die zum Schutz von Jin Kazama erschaffen wurde. Dieser machte sich jedoch eine Fehlfunktion im System von Alisa zunutze und zwang sie zu einem Kampf gegen ihren geliebten Lars Alexandersson.

Herkunft: Russland

Kampfstil: Thruster-basierter, hochbeweglicher Kampfstil

Asuka Kazama

Trotz ihres bekannten Nachnamens ist nichts über Asukas Vater bekannt. (Bildquelle: Bandai Namco)

Über die mutige Friedensstifterin Asuka ist wenig bekannt. Im King of Iron Fist Tournament machte sie sich mit ihrem traditionellen Kampfstil einen Namen, indem sie die junge Erbin namens Lili bezwang.

Herkunft: Japan

Kampfstil: Traditionelle Kampfkunst im Kazama-Stil

Bryan Fury

Bryan Fury feierte sein Debüt bereits in Tekken 3. (Bildquelle: Bandai Namco)

Bryan Fury kämpft im Stile von Kickboxern und ist ein ehemaliges Mitglied der internationalen Polizeibehörde, genauer gesagt der Elite-Terrorbekämpfungseinheit. Aufgrund eines eingepflanzten Generators ist Bryan nicht mehr ganz menschlich.

Herkunft: USA

Kampfstil: Kickboxen

Claudio Serafino

Claudio Serafino stammt aus dem Haus der reinigenden blauen Flamme. (Bildquelle: Bandai Namco)

Claudio Serafino hat es sich als Ziel gesetzt, Jin Kazama auszuschalten. Dafür benutzte er Ling Xiaoyu und schulte sich in den sogenannten Sirius-Exorzismuskünsten als Dämonenjäger.

Herkunft: Italien

Kampfstil: Sirius-Exorzismuskünste

Devil Jin

Als Devil Jin ist von seinem üblichen Charakter kaum noch etwas übrig .. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das Teufelsblut in seinen Adern lässt Jin Kazama zu einer teufelsähnlichen Gestalt werden. Das Wort „Vernunft“ wird dann aus seinem Verstand gelöscht.

Herkunft: Unbekannt

Kampfstil: Unbekannt

Feng Wei

Fengs Kampfstil erinnert am ehesten an das Taijiquan. (Bildquelle: Bandai Namco)

Als Meister des Taijiquan verfeinerte Feng Wei seine Kampfkünste mit den sogenannten „God Fist“-Schriftrollen. Im letzten King of Iron Fist Tournament verlor er gegen „Wing Chung“-Meister Leroy Smith.

Herkunft: China

Kampfstil: Taijiquan

Hwoarang

Hwoarang ist seit vielen Jahren Jin Kazamas Erzrivale. (Bildquelle: Bandai Namco)

Wie Bryan Fury, hatte auch Hwoarang seinen ersten Auftritt in Tekken 3. Seither ist der Taekwondo-Meister in jedem Hauptspiel der Tekken-Reihe vertreten.

Herkunft: Südkorea

Kampfstil: Taekwondo

Jack-8

Mit jedem Tekken-Ableger entwickelt sich auch die humanoide Waffe Jack-8 weiter. (Bildquelle: Bandai Namco)

Jack-8 ist der aktuelle Prototyp der humanioden Zerstörungswaffe der G Corp. Sein Kampfstil ist simpel beschrieben: Mit roher Gewalt und überdimensionalen Waffen tritt er Feinden im Kampf entgegen.

Herkunft: Unbekannt

Kampfstil: Rohe Gewalt

Jin Kazama

Jin ist wohl DAS Gesicht des Tekken-Universums. (Bildquelle: Bandai Namco)

Wer Tekken kennt, dem ist auch Jin Kazama ein Begriff. An der Seite von Lars Alexandersson bereiteten die Charaktere die sogenannte Operation Blitzschlag vor, um die Blutlinie des Teufelsgens zu zerschlagen.

Herkunft: Japan

Kampfstil: Karate

Jun Kazama

Jun Kazama ist die Mutter von Jin. Sie beherrscht den traditionellen Kampfstil der Kazamas. (Bildquelle: Bandai Namco)

Wusstet ihr schon, dass sich Jun als Überwachungsbeauftragte für den Schutz von Wildtieren einsetzt? Beim zweiten King of Iron Fist Tournament traf sie auf Kazuya Mishima, mit dem sie ihren gemeinsamen Sohn Jin Kazama bekam.

Herkunft: Japan

Kampfstil: Traditionelle Kampfkunst im Kazama-Stil

Kazuya Mishima

Kazuyas Erscheinungsbild ändert sich beim Einsatz seiner Teufelsmächte. (Bildquelle: Bandai Namco)

Auch Kazuya Mishima, der Vater von Jin Kazama, dürfte unter den Charakteren zu den bekanntesten Gesichtern gehören. Mithilfe seiner Teufelsmacht und der G Corp versucht er, die Weltherrschaft an sich zu reißen – ein klassischer Bösewicht eben.

Herkunft: Unbekannt

Kampfstil: Karate im Mishima-Stil

King

Nur eine Maske oder doch sein wahres Erscheinungsbild? Das ist King! (Bildquelle: Bandai Namco)

Neben seinem Ruf als begnadeter Profi-Wrestler und Champion, führt King nebenbei ein Waisenhaus. Seine regelmäßigen Auftritte im King of Iron Fist Tournament sorgen für die nötigen Geldmitteln für seine Waisenhäuser.

Herkunft: Mexiko

Kampfstil: Wrestling

Kuma

Kuma zählt zu den außergewöhnlichen Charakteren im Roster von Tekken 8. (Bildquelle: Bandai Namco)

Als Bär ist Kuma das Haustier von Heihachi Mishima, der ihn in den Kampfkünsten des Kuma Shin Ken gelehrt hat. Kuma ist außerdem Mitglied der Tekken Force und leistet in seiner Freizeit freiwillige Katastrophenhilfe in Südostasien.

Herkunft: Unbekannt

Kampfstil: Fortgeschrittenes Kuma Shin Ken (Heihachi-Stil)

Lars Alexandersson

Lars ist der uneheliche Nachkomme von Heihachi Mishima. (Bildquelle: Bandai Namco)

Erst in Tekken 6: Bloodline Rebellion durfte sich Lars Alexandersson das erste Mal mit den anderen Kämpfern des Rosters messen. Trotzdem nimmt er eine bedeutende Rolle ein, schließlich ist er als Anführer der Rebellenarmee tätig, die gegen die G Corp kämpft.

Herkunft: Schweden

Kampfstil: Tekken-Force-Kampfkunst

Lee Chaolan

Lee Chaolan tritt mit einer eigens entwickelten Kampfrüstung an. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Lee Chaolan ist der Adoptivsohn von Heihachi und der Leiter von Violet Systems, die für die Herstellung humanoider Roboter bekannt sind. Er hegt einen tiefen Hass gegen Heihachi und Kazuya, weshalb er sich mit anderen Charakteren wie Lars Alexandersson gegen die Schurken stellt.

Herkunft: Japan

Kampfstil: Kampfkunst

Leo

Leo stammt als einziger Charakter der Kämpferliste aus Deutschland. (Bildquelle: Bandai Namco)

Leos einzige Lebensaufgabe besteht darin, vertrauliche Daten der G Corp zu ergattern und das Geheimnis hinter dem Verschwinden seiner Mutter Emma Kliesen zu lösen, die vermutlich an der Erforschung des Teufelsgens beteiligt war.

Herkunft: Deutschland

Kampfstil: Bajiquan

Leroy Smith

Leroy Smith hat die Kampfkunst des Wing Chun gemeistert. (Bildquelle: Bandai Namco)

Leroy Smith kämpft nicht nur mit der Kraft des Wing Chun, sondern auch an der Seite seines treuen Hundebegleiters namens Sugar. Wie einige andere Charaktere auch, hegt er einen Groll gegen die Mishima Zaibatsu und die G Corp.

Herkunft: USA

Kampfstil: Wing Chun

Lili

Lili und ihre putzige Katze namens Salt. (Bildquelle: Bandai Namco)

Den Privatflieger ihres Vaters, ein Ölmagnat aus Monaco, nutzt Lili auf der Suche nach würdigen Gegnern auf der ganzen Welt. Ihre Erzfeindin ist Asuka Kazama, die sie schon zwei Mal im King of Iron Fist Tournament geschlagen hat.

Herkunft: Monaco

Kampfstil: Straßenkampf

Ling Xiaoyu

Ling Xiaoyu ist auf der Suche nach Jin Kazama, für den sie Gefühle entwickelt hat. (Bildquelle: Bandai Namco)

Ling Xiaoyu hat nur ein Ziel: Den vermissten Jin Kazama finden. Dafür tut die chinesische Kampfkunstmeisterin alles, was in ihrer Macht steht. Auch den Hauptsitz der Mishima Zaibatsu hat sie bereits infiltriert.

Herkunft: China

Kampfstil: Baguazhang (Piguauhang-basierte, chinesische Kampfkunst)

Marshall Law

So fit wie nie: Einer der bekanntesten Charaktere in der Kämpferliste, Marshall Law. (Bildquelle: Bandai Namco)

Auch Marshall Law ist ein Serienveteran und seit dem ersten Ableger der Tekken-Reihe als Kämpfer vertreten. Als Kampfkunstmeister führt ein eigenes Dojo, das allerdings als Sicherheit gepfändet wurde.

Herkunft: USA

Kampfstil: Kampfkunst

Nina Williams

Nina Williams ist auch als „Lautlose Assassine“ bekannt. (Bildquelle: Bandai Namco)

Als Kommandantin der „Tekken Force“ war es Nina Williams Aufgabe, den verschwundenen Jin Kazama zu finden. Später macht sie Kazuya Mishima zur Chefin der „G Corp“-Armee.

Herkunft: Irland

Kampfstil: Killerin

Panda

Trotz seines knuffigen Auftretens, solltet ihr Panda nicht unterschätzen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ein Tekken-Roster wäre nicht vollständig, wenn nicht ein „friedvoller“ Panda in die Arena steigen und Schläge verteilen würde. Panda ist nicht nur Ling Xiaoyus Haustier, sondern auch ihre Beschützerin.

Herkunft: China

Kampfstil: Unbekannt

Paul Phoenix

Schon dabei seit dem allerersten Spiel der Tekken-Reihe: Paul Phoenix. (Bildquelle: Bandai Namco)

Paul Phoenix hat seit jeher nur ein einziges Ziel: Der größte Kämpfer des Universums zu werden. Wie Jin oder Law, feierte auch Paul sein Debüt im allerersten Tekken.

Herkunft: USA

Kampfstil: Kampfkunst auf der Grundlage von Judo

Raven

Raven ist Agent und Ninjutsu-Meister für die Spezialmissionen der UN-Truppen. (Bildquelle: Bandai Namco)

Der Schattenagent namens Raven ist seit Tekken 5 neu unter den Charakteren. Um den Machtkampf zwischen der Mishima Zaibatsu und der G Corp zu überleben, macht sich Raven auf den Weg, um mit seinem Ninjutsu-Meister zu trainieren.

Herkunft: Unbekannt

Kampfstil: Ninjutsu

Sergei Dragunov

Sergei Dragunov ist auch als „Der Weiße Todesengel“ bekannt. (Bildquelle: Bandai Namco)

Über Sergei Dragunov ist wenig bekannt. Zwar wollte er unbedingt am King of Iron Fist Tournament teilnehmen, doch dieses Vorhaben zerschlug sich beim Verschwinden von Heihachi Mishima.

Herkunft: Russland

Kampfstil: Kommando Sambo

Shaheen

Erst in Tekken 7 wurde Shaheen der Kämpferliste hinzugefügt. (Bildquelle: Bandai Namco)

Shaheen ist ein Söldner, der für einen privaten Militärdienstleister Aufträge erledigt. Er ist auf der Suche nach Informationen zum rätselhaften Tod seines besten Freundes.

Herkunft: Saudi-Arabien

Kampfstil: Close Quarters Combat

Steve Fox

Steve Fox wurde aus dem Genmaterial von Nina Williams gezeugt. (Bildmaterial: Bandai Namco)

Als Trainingspartner schlägt sich der Mittelgewichts-Boxchampion gerne mit Paul Phoenix und Marshall Law. Seine biologische Mutter Nina Williams, will nichts von ihm wissen.

Herkunft: Großbritannien

Kampfstil: Boxen

Yoshimitsu

Der Anführer des Manji-Clans und ein Urgestein unter den Tekken-Charakteren: Yoshimitsu. (Bildquelle: Bandai Namco)

Viele werden Yoshimitsu im selben Atemzug wie „Tekken“ nennen. Wusstet ihr zudem, dass Yoshimitsu in jedem Teil der Serie ein anderes Aussehen spendiert bekommt?

Herkunft: Keine

Kampfstil: Manji Ninja Arts

Zafina

Eine Meisterin vergessener Assassinen-Techniken: Zafina in Tekken 8. (Bildquelle: Bandai Namco)

Die Kriegerin Zafina stammt aus einer Familie von Exorzisten und arbeitet nebenbei als Astrologin.

Herkunft: Unbekannt

Kampfstil: Uralte Assassinenkünste

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.