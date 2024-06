MultiVersus Prestige farmen: So bekommt ihr Prestige-Punkte

Prestige Punkte in MultiVersus zu bekommen und zu farmen, ist gar nicht so einfach. Doch es gibt einige Tipps, wie ihr an sie kommt.

Seit Mai 2024 ist das Spiel MultiVersus endlich wieder zum Spielen verfügbar. Alle möglichen Warner Bros.-Charaktere treten gegeneinander in Smash Bros.-ähnlichen Kämpfen an. Schon 2022 war das Spiel spielbar, wurde allerdings nach einigen Monaten wieder offline genommen, da man sich auf den Release in 2024 vorbereiten wollte. In dem Spiel könnt ihr nicht nur Codes einlösen, um Belohnungen zu erhalten, sondern auch Prestige Punkte bekommen. Wir erklären euch alles zu den Prestige Punkten und wie ihr sie farmen könnt.

Ihr habt MultiVersus noch nicht gespielt? Schaut euch hier nochmal den Trailer zu MultiVersus an, um einen ersten Eindruck vom Spiel zu bekommen:

MultiVersus – offizieller Cinematic-Trailer Deutsch (2022)

Was sind Prestige Punkte in MultiVersus?

Prestige Punkte sind Punkte, die ihr freischaltet, wenn ihr in dem Spiel kosmetische Items erhaltet. Dabei ist es egal, ob ihr für die Items Echtgeld ausgebt oder nicht; auch kostenlose kosmetische Artikel geben Prestige Punkte. Je nachdem, wie selten das Item ist, welches ihr erhaltet, variiert auch die Höhe der zu erhaltenden Prestige Punkte. Falls ihr die damalige Beta des Spiel in 2022 gespielt habt, müsstet ihr eure Prestige Punkte aus dieser Zeit immer noch haben. Prestige Punkte könnt ihr nicht mit Echtgeld erwerben. Mit euren Prestige Punkten könnt ihr in einen separaten Store gehen und dort exklusive kosmetische Items freischalten.

Ihr findet den Prestige Store in einem eigenen Reiter im Store. (© Screenshot: GIGA)

Das sind die aktuellen Items, die im Prestige Store erworben werden können. (© Screenshot: GIGA)

So könnt ihr Prestige Punkte farmen

Die Items im Prestige Store sind ziemlich teuer, weswegen es schwierig ist, viele Punkte zu bekommen, ohne sich viele kosmetische Items zu kaufen. Der einfachste und schnellste Weg, um an Prestige Punkte zu kommen, ist es, sich durch den Battle Pass zu arbeiten. In der ersten Season von MultiVersus enthält der Battle Pass viele kosmetische Items, die kostenlos erhalten werden können. Dafür müsst ihr einfach nur das Spiel und seine vielen verschiedenen Modi spielen. Ihr kommt leider bei Prestige Punkten dann doch nicht darum herum, etwas Echtgeld auszugeben, wenn ihr viele Punkte und damit die Items haben wollt.