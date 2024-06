MultiVersus Gems: Alles Wissenswerte und Liste aller Optionen

MultiVersus bietet neben schnellen PvP-Kämpfen auch die Möglichkeit des Solo-Spielens an. Dafür benötigt ihr die richtigen Gems.

Eigentlich wurde der Super-Smash-Bros.-Klon MultiVersus schon vor einem Jahr von Warner Bros. herausgebracht, doch dann wieder heruntergenommen, da man auf den offiziellen Release hinarbeiten wollte. Im Mai 2024 war es dann endlich soweit: MultiVersus öffnete wieder seine Türen und konnte prompt 100.000 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig verbuchen. Doch nicht nur der PvP-Modus mit den stärksten Perks macht Spaß, sondern auch solo macht MultiVersus Laune. Mit den richtig ausgewählten Gems könnt ihr euch einen Vorteil verschaffen und brennt euch durch die Level.

MultiVersus – offizieller Cinematic-Trailer Deutsch (2022)

MultiVersus: Was sind Gems?

Gems sind Edelsteine, die euch im Spiel Vorteile verschaffen. Es gibt sie in drei verschiedenen Ausführungen: Chaos, Digital und Horror. Ihr könnt jeweils einen Gem für Verteidigung (Kreis), Angriff (Dreieck) und Nützlichkeit (Quadrat) anlegen. Ihr könnt eure Gems außerdem leveln. Nach einer neuen Rift-Mission, die ihr erfolgreich abgeschlossen habt, erhaltet ihr etwas Gem-Erfahrung, die eure Gems aufsteigen lassen. Dabei ist es übrigens egal, welche Gems ihr schon ausgerüstet habt, da es nicht garantiert ist, dass diese dann aufgelevelt werden.

Der einzige Anhaltspunkt: es werden nur die Gems aufgelevelt, die der gleichen Kategorie angehören, die eure Mission gerade hatte. Für eine abgeschlossene Chaos-Mission bekommt ihr also Gem-Erfahrung für eure Chaos-Gems. Möchtet ihr also eine bestimmte Art von Gems leveln, so solltet ihr nur die dazugehörigen Missionen spielen.

Für abgeschlossene Missionen erhaltet ihr Gem-Erfahrung. (© Screenshot: GIGA)

Es gibt verschiedene Wege an Gems zu kommen. Im Prinzip bekommt ihr ganz automatisch welche, wenn ihr das Spiel spielt; nach einem gewonnenen Kampf im Rift beispielsweise. Ihr könnt Gems auch käuflich im Store erwerben. Gems sind allerdings nur in den Rifts verfüg- und einsetzbar.

Was sind Rifts?

Rifts sind Abschnitte mit eigenen Leveln, die ihr im Solo-Game bestreiten könnt. Nur hier lassen sich die Gems anwenden. Ihr könnt die Rifts betreten, wenn ihr auf dem Homebildschirm auf Rift betreten klickt. Genauso wie bei den Gems, gibt es auch hier die drei unterschiedlichen Kategorien Chaos, Digital und Horror.

In der Season 1 gibt es folgende Rifts:

Multiversales Chaos (Chaos)

(Chaos) Rift-Detektive (Digital)

(Digital) Jason gegen das Multiversum (Horror)

(Horror) Techno-Terror (Digital)

(Digital) Welle rollt! (Chaos)

Sie alle beschreiben eine eigene Story und bieten eine eigene Reihe von Levels und Gegnern mit einem Boss am Ende. In einigen Rifts werden Tagesbelohnungen freigeschaltet, wenn ihr diese spielt. Sie variieren je nach Tag.

Je nachdem, welches Gem-Level ihr seid könnt ihr eure gewünschte Schwierigkeitsstufe auswählen:

Leicht (sofort)

(sofort) Erfahren (sofort)

(sofort) Zermalmend (ab Stufe 4)

(ab Stufe 4) Wahnsinn (ab Stufe 7)

(ab Stufe 7) Looney (ab Stufe 9)

Um Gems richtig nutzen zu können, müssen die Rift-Art und Gem-Art aufeinander abgestimmt sein. So könnt ihr Chaos-Gems beispielsweise nur in einem Chaos-Rift anwenden.

Habt ihr die falschen Gems zu dem Rift ausgewählt, zeigt euch das das Spiel an. (© Screenshot: GIGA)

Liste aller Gems in MultiVersus

Verteidigung

Chaos

Ausrüstung wenden (Mit voller Leiste ausweichen: ALLE Projektile umdrehen)

Winzige, gegnerische Projektile (Chance von X %, dass gegnerische Projektile winzig sind; + X % Verteidigung)

Automatisches Ausweichen (Chance von X % automatisch auszuweichen; + X % Verteidigung)

Digital

Verzwickt: Energiekristall (Mit voller Leiste ausweichen: Erschaffe Renhunds Energiekristall; + X % Verteidigung)

Verzwickt: Shus Schutz (Mit voller Leiste ausweichen: Erschaffe Black Adams Shus Schutz; + X % Verteidigung)

Verzwickt: Blitzschlag (Mit voller Leiste ausweichen: Erschaffe Black Adams Blitz; + X % Verteidigung)

Verzwickt: Energiezone (Mit voller Leiste ausweichen: Erschaffe Garnets Energiezone; + X % Verteidigung)

Horror

... sie sind weg ... (Mit voller Leiste ausweichen: Erschaffe Batmans Rauchbombe; + X % Verteidigung)

Lauf weg! (+ X % Ausweichdistanz; + X % Verteidigung)

Filmmaterial gefunden (Chance von X %, nicht aufzuprallen, wenn du getroffen wirst; + X % Verteidigung)

Angriff

Chaos

Natürlich nehm’ ich den falschen Regenschirm (Triff Gegner: Chance von X % auf BLASE, KONFETTI, EIS oder LECKER; + X % Angriff)

Riesige Projektile (Chance von X % auf riesige Projektile)

Kritische Treffer (Chance von X %, + X % Schaden zuzufügen; + X % Angriff)

Digital

Statischer Teppich (Laufe für X Sekunden, um ELEKTRISIERT zu werden; + X % Angriff)

Verspottung nach K.O. (Verspotte nach gegnerischen Aus dem Ring für einen Schadensboost; + X % Angriff)

Erstes Blut (Triff zuerst, um WÜTEND zu werden)

Schockierende Socke (Triff Gegner: Chance von X % auf SCHOCK)

Horror

Steif vor Angst (Triff Gegner: Chance von X % auf EIS)

Den Willen untergraben (Triff Gegner: Chance von X %, seine Ausweichleiste zu leeren)

Jumpscare (+ X % Angriff in der Luft)

Keine Munition mehr (Triff Gegner: Chance von X %, eine seiner Fähigkeiten in Abklingzeit zu versetzen)

Nützlichkeit

Chaos

Lass dir etwas einfallen (Wenn in der Luft keine Spezialangriffe mehr hast, erschaffe Jokers Ballon, max. X)

Two-Faces Münze (50/50 Chance auf + X % Angriff und Verteidigung oder keinen Bonus)

Auto-Reflektierung (Reflektiere automatisch ein Projektil. Füge X Schaden zu, um wieder aufzuladen)

Digital

Rachearmatur (Bei Respawn: Erhalte für X Sekunden Armatur)

Blasenexplosion (Kumpelblase kann um X % leichter zerplatzt werden)

Flügel (+ 1 Sprung)

Horror

Teile den Schmerz (Wenn du FEUER, EIS oder SCHOCK hast, wenden deine Angriffe dies auf Gegner an)

Verband (Jedes Leben: Beginne mit X grauer Gesundheit)

Ihr Moment der Schwäche (Wenn eine gegnerische Ausweichleiste leer ist, wirst du WÜTEND)

Was sind die besten Gems?

Es ist schwierig zu sagen, welche Gems die besten sind, da es davon abhängig ist, wie euer Spielstil ist, mit was für einem Charakter ihr kämpft und wer euer Gegner ist. Am besten ist es natürlich die Gems auszurüsten, die zu euch passen und die das höchste Level haben. Vor jedem Kampf könnt ihr eure Gems also anpassen und ausprobieren, um so herauszufinden, welche Gems die richtigen für euch sind.

