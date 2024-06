MultiVersus Agent Smith: So könnt ihr den „Matrix“-Charakter freischalten

Auch Agent Smith ist ein spielbarer Charakter in dem Brawler MultiVersus von Warner Bros. Games. Ihn freizuschalten ist gar nicht so einfach. So geht’s.



Seit Mai 2024 hat das Spiel MultiVersus wieder seine Türen geöffnet, damit ihr euch gegenseitig mit den beliebtesten Charakteren aus dem Warner Bros.-Universum auf die Mütze geben könnt. Jetzt wird dem Spiel immer mehr Inhalt zugefügt, darunter auch Agent Smith aus „Matrix“ als spielbarer Charakter, den ihr momentan allerdings nur auf eine bestimmte Art und Weise freischaltet. Wir verraten euch alle Informationen, die ihr benötigt.

Das Agent-Smith-Event

Das Agent-Smith-Event ist eine Möglichkeit an Agent Smith als spielbaren Charakter zwei Wochen früher kostenlos heranzukommen. Um ihn freizuschalten, müsst ihr sein Event durchspielen, welches noch bis zum 23. Juli 2024 läuft.

Ihr könnt nicht nur Agent Smith bekommen, sondern auch noch eine zusätzliche Variante von ihm, bis zu 3.000 Kämpfer-Währung und vier Matrix-Code-Varianten für Wonder Woman, Superman, Jake und Bugs Bunny. Es lohnt sich also nicht nur für Agent Smith an diesem Event teilzunehmen. Insgesamt gibt es sechs Abschnitte mit fünf Punkten, die ihr ablaufen müsst. Bei jedem Punkt bekommt ihr eine Belohnung, die unterschiedlich sein kann.

Wie schaltet ihr Agent Smith frei?

Agent Smith bekommt ihr, indem ihr euch bis zu dem 20. Punkt spielt. Ihr erhaltet einen Punkt, wenn ihr ein Rift mit all seinen Leveln durchspielt und den Boss besiegt. Doch Achtung! Es reicht nicht, wenn ihr das Rift auf nur einem Schwierigkeitslevel etliche Male durchquert. Ihr bekommt nur einen Punkt für die Durchläufe, in denen ihr ein Rift das erste Mal auf einer jeweiligen Schwierigkeitsstufe erobert. So müsst ihr euch also durch alle fünf verfügbaren Rifts durch jede Schwierigkeitsstufe durchkämpfen, um genügend Punkte zu sammeln.

Gerade auf den höheren Schwierigkeitsstufen können einige Rifts ein Problem für euch darstellen. Es ist daher wichtig, dass ihr euch den Charakter zum Spielen heraussucht, mit dem ihr am besten umgehen könnt. Außerdem solltet ihr die richtigen Gems ausrüsten und euch so auf die Kämpfe gut vorbereiten. Falls ihr allerdings nicht grinden möchtet, könnt ihr auch warten bis Agent Smith als spielbarer Charakter für alle Spieler released wird und euch diesen dann mit Kämpfer-Währung im Store kaufen. Ein offizielles Datum zum Agent-Smith-Release gibt es noch nicht.

