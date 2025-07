Google macht geheimes Smartphone-Menü von Android noch besser

Wer diese geheime Tastenkombination kennt, erfährt mehr über sein Android-Smartphone.

Die wenigsten Android-Nutzer wissen, dass sich hinter einer für viele geheimen Tastenkombination ein mächtiges Diagnosewerkzeug verbirgt. Google spendiert diesem versteckten Menü nun ein übersichtlicheres Design und neue Funktionen.

Google räumt geheimes Android-Menü auf

Was bisher auf einer einzigen, unübersichtlichen Seite zusammengepfercht war, teilt sich in der neuen Android-Canary-Version in vier logische Kategorien auf:

Device Details

Data & Network

Satellite

IMS (IP Multimedia Subsystem)

Besonders die neue Satellite-Kategorie dürfte Technik-Enthusiasten aufhorchen lassen. Sollte euer Smartphone zukünftig über ein Satellitenmodem verfügen, könntet ihr so spannende Details auslesen.

Das Geheimmenü unter Android sieht zukünftig aus wie eine App. (© AndroidAuthority)

Die Neustrukturierung macht das Tool noch wertvoller für versierte Nutzer. Bislang nutzten viele das versteckte Menü hauptsächlich, um ihr Smartphone auf bestimmte Mobilfunkstandards wie 3G, 4G oder 5G festzulegen. Die neue Aufteilung erleichtert den Zugriff auf sämtliche technische Details des Geräts.

Der Zugang zum Geheimmenü bleibt unverändert: Ihr müsst einfach *#*#4636#*#* in die Telefon-App eintippen, und schon öffnet sich das Diagnose-Werkzeug. Neben den Telefoninformationen finden sich hier auch Statistiken zur Nutzung und Details zum WLAN-Verhalten des Geräts (Quelle: AndroidAuthority).

Braucht ihr das Menü im Alltag?

Ganz normale Nutzerinnen und Nutzer von Android-Smartphones brauchen dieses Geheimmenü nicht. Es ist zwar ohne große Probleme für euch mit dem Geheimcode zugänglich, doch ihr erhaltet dort relativ spezifische Informationen, die euch im Normalfall nichts bringen.

Es kann natürlich trotzdem verführerisch sein, ein geheimes Menü zu öffnen und darin zu stöbern. Immerhin bekommt ihr dort technische Einblicke, die sonst von einem schönen Benutzermenü überdeckt sind. Schaut also gern rein, verändert aber nichts. Läuft euer Smartphone ohne Probleme, solltet ihr solche Menüs einfach meiden. Es gibt nämlich noch viel mehr davon.