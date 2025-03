Slayer live 2025: Auch in Deutschland? Was ist mit einem neuen Album?

Slayer sind zurück. Oder waren sie überhaupt je weg? Schon im letzten Jahr gab es nach dem eigentlichen Aus einige Live-Auftritte, 2025 folgen Konzerte in Europa. Was ist zur Reunion bekannt und dürfen sich auch Fans in Deutschland auf Shows freuen?

Auch wenn die erste Freude über die Ankündigung groß sein dürfte, gibt es einen Dämpfer: Es wurde auch für 2025 keine ausgedehnte Comeback-Tour angekündigt. Stattdessen stehen lediglich 2 Headliner-Shows für Europa auf dem Plan. Dann werden die Thrash-Metaller bei 2 Konzerten in UK auf den Bühnen stehen. Eine Tour auf dem europäischen Festland und auch ein neues Album sind hingegen nicht in Sicht.

Slayer live: Konzert-Termine für 2025

Nach 6 Jahren spielen Slayer 2025 wieder 2 Konzerte in Großbritannien. Es sollen die einzigen Headliner-Shows in Europa in diesem Jahr werden. Für Deutschland-Auftritte sollten sich Metal-Heads also vorerst keine Hoffnungen auf ein Wiedersehen machen. Das sind die Termine:

Donnerstag, 03.07.2025: Blackriver Fields, Cardiff, UK

Sonntag, 06.07.2025: Finsbury Park, London, UK

Slayer bringt ein heftiges Support-Paket mit. Als Special-Guests sind Amon Amarth, Anthrax, Mastodon, Hatebreed und Neckbreakker angekündigt. Tickets gibt es ab dem 5. März im UK-Auftritt von Ticketmaster:

Neben den UK-Headliner-Konzerten werden Slayer bei der Black-Sabbath-Abschieds-Show auf die Bühne gehen. Zudem stehen die Metal-Legenden im Line-Up für das „Louder Than Life“-Festival 2025 am 18. September 2025 in Louisville, Kentucky. Am 11. Juli 2025 geht es zudem zum FEQ 2025 in Quebec, Kanada.

Slayer Comeback 2025: Tour in Deutschland oder ein neues Album?

Die Wiedervereinigung beschränkt sich zunächst auf die oben stehenden Live-Termine. Bei der Ankündigung für die UK-Tour gibt es den Hinweis, dass es die einzigen Europa-Auftritte in diesem Jahr sein werden. 2024 spielte die Band im September beim Riot Fest in Chicago und beim Aftershock-Festival in Sacramento (Oktober). Der Louder-Than-Life-Auftritt war bereits für 2024 geplant, musste jedoch wetterbedingt abgesagt werden. 2025 wird die Festival-Show nachgeholt.

Ein neuer Song ist nicht in Sicht, schon gar nicht ein neues Album. Schon bei den Reunion-Shows 2024 gab Lisa Holt, die Ehefrau von Gitarrist Garry Holt, an, dass es sich bei den Slayer-Terminen „nicht um eine Tour“ handelt, sondern lediglich um „einige Daten“. Gleichzeitig verteidigt sie die Band gegen Vorwürfe, Slayer würden alleine aus Geldgründen zurückkehren. Für Frontmann Tom Araya stehen alleine musikalische Gründe im Vordergrund des Comebacks (Quelle: Blabbermouth):

„Nichts geht über die 90 Minuten, die wir live auf der Bühne spielen und diese intensive Energie mit unseren Fans teilen. Und um ehrlich zu sein, wir haben es vermisst.“ Tom Araya zu den Festival-Shows 2024 bei Blabbermouth

Slayer live in Deutschland?

Schon Mitte Juli 2024 macht Kerry King in einem Interview mit Metal Injection jedoch Hoffnung, dass es auch außerhalb der USA Live-Auftritte von Slayer geben könnte:

„Für den Augenblick spielen wir drei Shows. Und ich sage ‚für den Augenblick‘, weil ich weiß, dass Europa an die Tür klopfen uns sagen wird: ‚Hey Jungs, ihr habt in Amerika gespielt. Kommt jetzt auch zu uns!“ Kerry King bei Metal Injection

Die Aussagen könnt ihr hier im YouTube-Video hören:

Kerry King kommt nach Deutschland

Auch wenn es kurzfristig keine Reunion-Shows in weiteren Teilen von Europa geben wird, scheint die Tür nicht ganz geschlossen zu sein. Ein neues Slayer-Album schließt King hingegen aus. Er möchte sich auf sein Solo-Projekt konzentrieren:

„Und wir werden bestimmt nichts mehr aufnehmen, weil ich nun mit meiner Band die Mittel habe, um das zu machen.“ Kerry King zu einem möglichen neuen Slayer-Album

Noch Anfang 2024 hat Kerry King im US-Rolling-Stone eine Reunion ausgeschlossen. So soll er zu diesem Zeitpunkt seit dem Band-Ende im November 2019 kein Wort mehr mit Tom Arraya gewechselt haben. King verfolgt derzeit sein Solo-Projekt, bei dem auch der Slayer-Drummer Paul Bostaph mitmacht. Singen wird Mark Osegueda (Death Angel), an der Gitarre steht Phil Demmel (Ex-Machine-Head, Vio-lence) und den Bass bedient Kyle Sanders (Hellyeah). Slayer-Fans in Deutschland können zumindest Kerry King bei einigen Terminen live sehen:

29. Juli 2025: Frankfurt

7. August 2025: Dortmund

Tickets für die Deutschland-Shows sind noch zu haben:

