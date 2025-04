Wrestlemania 41 heute: Live-Stream, alle Matches, Uhrzeit und TV-Ausstrahlung in Deutschland

Heute steht dass Wrestling-Highlight des Jahres an, das Wrestlemania-Wochenende ist da. Wo kann man in Deutschland bei der Ausstrahlung einschalten, zu welcher Uhrzeit startet Wrestlemania 41 und wie sieht die Matchcard aus?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

In Deutschland werden die WWE-Veranstaltungen nicht bei Netflix, sondern im WWE-Network ausgestrahlt. Dort könnt ihr heute in der Nacht von Samstag auf Sonntag sowie Sonntag auf Montag jeweils ab 1:00 Uhr deutscher Zeit live im Stream einschalten.

Anzeige

Wann und wo findet WWE Wrestlemania 41 statt?

Wrestlemania wird auch in diesem Jahr wieder an 2 Tagen ausgetragen. 2025 findet Wrestlemania 41 am Samstag, den 19. April und Sonntag, den 20. April statt. Austragungsort ist das Allegiant Stadium in Paradise, Nevada, also in Las Vegas. Das Event wird daher auch als „Wrestlemania Vegas“ angekündigt. Zuletzt wurde Wrestlmania IX im Jahr 1993 in Las Vegas ausgetragen.

Anzeige

Wrestling-Fans in Deutschland können wieder wie gewohnt über das „WWE Network“ im Stream einschalten. Außerhalb Deutschlands wird die Veranstaltung bei Netflix übertragen. Wer zum Beispiel einen Netflix-Account aus Großbritannien hat, kann also auch bei dem Streaming-Dienst online einschalten. Der deutschsprachige WWE-Kommentator Sebastian Hackl kündigt zudem bereits an, dass Wrestlemania auch im Free-TV bei ProSieben Maxx gezeigt wird. Das sind die Free-TV-Termine in Deutschland:

Tag 1: Sonntag, 20.04., 22:00 Uhr

Tag 2: Montag, 21.04., 22:00 Uhr

Anzeige

Am ersten Tag gibt es zudem vor Wrestlemania eine Studio-Show, in der Sebastian Hackl und Flo Hauser auf das Event vorbereiten.

WWE Wrestlemania 41: Matchcard für Tag 1 und 2

Es wird mit insgesamt 14 Matches an beiden Abenden gerechnet. Viele Begegnungen sind bereits seit einigen Wochen bekannt, schließlich haben sich unter anderem aus den Royal-Rumble-Matches und den Elimination-Chamber-Matches die Gegner für die aktuellen Champions in der WWE ergeben. Andere Matches haben sich erst kurz vor dem Wochenende ergeben. So sieht die Matchcard aktuell aus:

Tag 1 (Samstag):

WWE Women's Championship : Tiffany Stratton vs. Charlotte Flair

: Tiffany Stratton vs. Charlotte Flair World Heavyweight Championship : Gunther vs. Jey Uso

: Gunther vs. Jey Uso Triple Threat : Roman Reigns vs. CM Punk vs. Seth Rollins

: Roman Reigns vs. CM Punk vs. Seth Rollins United-States-Champion-Titel : LA Knight vs. Jacob Fatu

: LA Knight vs. Jacob Fatu World-Tag-Team-Titel : The War Raiders (Erik & Ivar) vs. The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods)

: The War Raiders (Erik & Ivar) vs. The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) Jade Cargill vs. Naomi

Rey Mysterio vs. El Grande Americano

Anzeige

Tag 2 (Sonntag):

Undisputed WWE Championship : Cody Rhodes vs. John Cena

: Cody Rhodes vs. John Cena Women's World Championship : Iyo Sky vs. Bianca Belair vs. Rhea Ripley

: Iyo Sky vs. Bianca Belair vs. Rhea Ripley Women's Tag Team-Champonship : Liv Morgan & Raquel Rodriguez vs. Bayley & Lyra Valkyria

: Liv Morgan & Raquel Rodriguez vs. Bayley & Lyra Valkyria AJ Styles vs. Paul Logan

Drew McIntyre vs. Damian Priest

Intercontinental-Champion-Titel , Fatal-4-Way: Bron Breakker vs. Penta vs. Finn Bálor vs. Dominik Mysterio

, Fatal-4-Way: Bron Breakker vs. Penta vs. Finn Bálor vs. Dominik Mysterio Möglicherweise gibt es noch ein Match mit Randy Orton. Orton sollte eigentlich gegen Kevin Owens in den Ring steigen, allerdings musste K.O. bei Wrestlemania verletzungsbedingt passen.

Bei Smackdown vor WM 41 gab es wieder die André-the-Giant-Battle-Royal geben. Dort steigen Superstars in den Ring, die nicht auf der Wrestlemania-Matchcard dabei sind. Der WWE-Tag-Team-Titel der Street Profits wurde ebenfalls bei Smackdown auskämpft.

Am Wrestlemania-Wochenende wird es sicherlich wieder zahlreiche Highlights im und außerhalb des Rings geben. Ein Höhepunkt soll der Abschied von John Cena sein. Die Legende kündigte bereits seine Abschieds-Tour an. Nach seinem Heel-Turn zum Ende von „Elimination Chamber“ dürfte sein letzter Weg durch die WWE-Ringe aber anders verlaufen als gedacht. Sicherlich wird es auch den einen oder anderen prominenten Gast geben. Bislang ist aber noch nicht klar, ob ein Promi auch in den Ring steigen wird.

Wer wird in die WWE Hall of Fame 2025 aufgenommen?

Triple H , der kreative Kopf der WWE wurde bereits 2019 als Teil der „D-Generation X“ aufgenommen und wird 2025 erneut geehrt.

, der kreative Kopf der WWE wurde bereits 2019 als Teil der „D-Generation X“ aufgenommen und wird 2025 erneut geehrt. Michelle McCool gewann jeweils zweimal den WWE-Womens- und WWE-Divas-Titel und ist die Ehefrau von „The Undertaker“.

gewann jeweils zweimal den WWE-Womens- und WWE-Divas-Titel und ist die Ehefrau von „The Undertaker“. Lex Luger dürfte vielen WCW- und WWF-Fans der frühen 90er-Jahre bekannt sein. In diesem Jahr wird er endlich für seine Errungenschaften im Wrestling-Ring geehrt.

dürfte vielen WCW- und WWF-Fans der frühen 90er-Jahre bekannt sein. In diesem Jahr wird er endlich für seine Errungenschaften im Wrestling-Ring geehrt. The Natural Disaster s : Earthquake und Typhoon sind vor allem 90er-Jahre-Wrestling-Fans als zerstörerisches Tag-Team bekannt. Einmal sicherten sie sich die Tag-Team-Titel in der WWE, zusätzlich gab es diverse Einzel-Titel in den Ligen NWA, AWA und UWA.

: Earthquake und Typhoon sind vor allem 90er-Jahre-Wrestling-Fans als zerstörerisches Tag-Team bekannt. Einmal sicherten sie sich die Tag-Team-Titel in der WWE, zusätzlich gab es diverse Einzel-Titel in den Ligen NWA, AWA und UWA. Kamala , Dory Funk sr . und Ivan Koloff werden in den „Legacy“-Teil aufgenommen. Das heißt, diese ehemaligen WWE-Akteure kommen in die Hall-of-Fame, es wird aber keine gesonderte Rede geben.

, . und werden in den „Legacy“-Teil aufgenommen. Das heißt, diese ehemaligen WWE-Akteure kommen in die Hall-of-Fame, es wird aber keine gesonderte Rede geben. Immortal Moment: Erstmals wird auch ein Ereignis in die Hall-of-Fame aufgenommen. Das wird das „No Disqualification“-Match zwischen Bret Hart und Stone Cold Steve Austin von Wrestlemania 13 sein.

Anzeige

Zum Wrestlemania-Wochenende gehört auch die „Hall of Fame“-Zeremonie. Dort werden jährlich berühmte, bekannte und legendäre Akteure aus der Wrestling-Welt in die Ruhmeshalle aufgenommen. Für 2025 gibt es diese Neuzugänge:

Die Hall-of-Fame-Zeremonie fand am Freitag, den 18. April statt. Pünktlich zur „Road To Wrestlemania“ ist auch das neue WWE-Spiel erschienen. So sieht das Roster bei WWE 2K25 aus.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.