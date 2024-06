17 Florida-Männer, deren Dummheit mehr schmerzt als ein Alligator-Biss

© © Imago / Elmar Gubisch 1 / 18

Seid ihr auch schon über skurrile Meldungen aus dem Sunshine State mit der Überschrift „Florida Man“ gestoßen? Dann dürft ihr diese 17 Storys nicht verpassen, denn ihr werdet nicht mehr aufhören, mit dem Kopf zu schütteln.

Aber was genau steckt hinter dem Begriff „Florida Man“? Es bezieht sich auf eine Sammlung von Nachrichtenberichten über absurde Verhaltensweisen von Menschen aus Florida. Diese Geschichten sind so außergewöhnlich, dass sie mittlerweile zu einem Running Gag in den sozialen Medien geworden sind. Ob jemand nackt auf dem Highway tanzt oder versucht, auf einem Alligator zu reiten – „Florida Man“-Geschichten sorgen weltweit für Heiterkeit.