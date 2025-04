Eigenes Mount-Rushmore-Bild mit KI erstellen

Gefühlt gibt es mittlerweile wöchentlich einen neuen Trend mit KI-generierten Bildern in den sozialen Netzwerken. Ende April sieht man bei Facebook, X, Instagram und Co. vermehrt Bilder von Köpfen legendärer Menschen in einem Berg. Diese Bilder sind angelehnt an den Mount Rushmore in den USA. Wie erstellt man selber so ein Mount-Rushmore-Bild mit KI?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Mount Rushmore: Bilder per KI erstellen

Wie schon bei den KI-Bildern im „Ghibli“-Style und den Action-Figuren, könnt ihr auch die „Mount Rushmore“-Grafiken kostenlos mit ChatGPT erstellen lassen. Das geht so:

Loggt euch in euren ChatGPT-Account ein. Gebt einen Befehl wie diesen ein:

„Erstelle ein Mount Rushmore mit den besten Wrestlern aller Zeiten.“ Das Bild wird generiert. Wartet einige Minuten, bis das Ergebnis im Chat-Fenster angezeigt wird.

Anzeige

Einige Beispiele für solche Bilder:

Ihr könnt den Prompt anpassen und euch Köpfe aus anderen Bereichen einfügen. Im Normalfall müsst ihr den Befehl aber allgemein halten. Wenn ihr gezielt Namen für bestimmte Köpfe einfügt, schlägt die Bildgenerierung oft fehl, da ChatGPT hier einen Verstoß gegen die Nutzungsrichtlinien feststellt. Wie bei allen Bildern, ob KI-generiert oder nicht, solltet ihr Copyrights beachten. Für die Unterhaltung im privaten Bereich könnt ihr euch also Bilder mit Prominenten erstlelen lassen, beim öffentlichen Upload in soziale Netzwerke wie X oder Instagram solltet ihr hingegen vorsichtig sein.

Anzeige

Mit dem Gratis-Zugang zu ChatGPT lassen sich meist 3 bis 4 Bilder pro Tag generieren.

So könnte ein fertiges Mount-Rushmore-Bild aussehen. (© Screenshot GIGA)

Köpfe in Bergen: Was ist der Mount Rushmore überhaupt?

Mount Rushmore ist ein berühmtes Monument in den USA, genauer gesagt im Bundesstaat South Dakota. In einen massiven Granitberg wurden dort die Gesichter von vier US-Präsidenten eingemeißelt:

George Washington (1. Präsident)

(1. Präsident) Thomas Jefferson (3. Präsident)

(3. Präsident) Theodore Roosevelt (26. Präsident)

(26. Präsident) Abraham Lincoln (16. Präsident)

Die Skulptur wurde zwischen 1927 und 1941 unter der Leitung von Bildhauer Gutzon Borglum geschaffen. Sie soll die Geburt, das Wachstum, die Entwicklung und den Erhalt der Vereinigten Staaten symbolisieren.

Mittlerweile wird der Begriff „Mount Rushmore“ aber auch oft in der Popkultur verwendet, wenn man die „größten“ oder „wichtigsten“ Persönlichkeiten eines bestimmten Bereichs benennt (siehe dazu auch: „GOAT“). Damit werden also zum Beispiel die besten Fußballer, Rapper oder Anime-Figuren aller Zeiten gezeigt.