Conni-Memes erstellen: Wie es geht und warum man aufpassen sollte

Memes sind aus dem Internet nicht mehr wegzudenken — und auch Conni, die bekannte Kinderbuchfigur, hat es längst in die Meme-Kultur geschafft. Wenn ihr selbst ein witziges Bild im Conni-Stil erstellen möchtet, könnt ihr das heute ganz einfach mit einem KI-Bildgenerator machen. Dabei solltet ihr allerdings aufpassen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So erstellt man eigene Conni-Memes

Ein KI-Bildgenerator ist ein Tool, das aus einer Textbeschreibung („Prompt“) ein Bild erzeugt. Dabei kann man ziemlich genau angeben, wie das Bild aussehen soll. Um ein Meme im Stil der Conni-Bücher zu erstellen, könnt ihr ChatGPT nutzen. Geht dafür so vor:

Loggt euch bei ChatGPT ein. Gebt einen Prompt für das Conni-Meme ein. Beschreibt dabei möglichst genau, was ihr als Ergebnis haben möchtet. Zum Beispiel kann ein Befehl so lauten: „Erstelle ein Bild im 16:9-Format. Es soll ein Meme im Stil der Conni-Kinderbücher sein, gezeichnet, mit einem blonden Mädchen mit Pferdeschwanz, das an einem Schreibtisch sitzt. Darüber soll der Text stehen „Conni arbeitet in der GIGA-Redaktion“. An der Wand hängt ein grünes G.“ Gebt an, dass der Stil wie eine deutsche Kinderbuch-Illustration oder im Conni-Stil sein soll. Schickt den Befehl ab. In wenigen Sekunden bekommt ihr das Ergebnis. Falls es noch nicht aussieht wie gewünscht, gebt zusätzliche Befehle ein und lasst euch ein neues Bild erstellen.

Anzeige

Falls die Schrift nicht gut aussieht, könnt ihr den Text auch im Prompt weglassen. Lasst euch dann zunächst nur das Conni-Bild erstellen und fügt den Titel anschließend mit einem anderen Bildbearbeitungsprogramm wie Canva hinzu.

Zwar findet man viele solcher Conni-Memes öffentlich bei Facebook, Instagram und Co., allerdings solltet ihr beim Teilen vorsichtig sein. Auf der Figur liegen schließlich Urheberrechte. Die Lizenz liegt beim Carlsen-Verlag. Der rechtliche Umgang mit KI-generierten Memes ist noch nicht final geklärt, allerdings droht eine Abmahnung, wenn ihr die geschützte Figur einfach so benutzt. Die Memes eignen sich also für den privaten Gebrauch und sollten nicht öffentlich hochgeladen werden.

Mit ChatGPT könnt ihr eigene Memes im Comic-Stil erstellen. Bei der Nutzung von bekannten Figuren und Namen solltet ihr allerdings Urheberrechte berücksichtigen. (© GIGA, KI-generiert)

Anzeige

Conni-Memes online teilen? Das könnte teuer werden

Die Conni-Memes kursieren bereits seit Monaten im Internet. Nun wird der Carlsen-Verlag aktiv und geht gegen entsprechende Bilder juristisch vor. So wurde ein eigenes PDF-Dokument angefertigt, bei denen auf den Umgang mit Conni-Memes hingewiesen wird (Quelle). Hier wird deutlich darauf hingewiesen, dass man rechtlich gegen diese Memes vorgehen wird:

Geht der Verlag gegen Verstöße gegen das Urheber-, Marken- oder Titelrecht vor? Ja. Der Verlag distanziert sich von menschenverachtenden, rassistischen, gewaltverherrlichenden und pornografischen Verwendungen der Conni-Figur und lässt im gegebenen Fall rechtliche Schritte prüfen. Auch Nutzungen zu kommerziellen, werblichen, Marketing- und ähnlichen Zwecken kann der Verlag nicht akzeptieren. Carlsen-Verlag zu den Conni-Memes

Vor allem also, wenn man Conni-Bilder mit Inhalten erstellt, die unter die Gürtellinie gehen, droht eine Abmahnung durch den Carlsen-Verlag. Das betrifft nicht nur Conni-Motive, sondern alle Figuren, die zum Verlag gehören. Die Ankündigung hat erste Konsequenzen. Der Instagram-Kanal „Connimemes“, der fast 300.000 Follower hatte und regelmäßig solche Bilder postete, ist zum Beispiel inzwischen nicht mehr verfügbar.

Anzeige

Wer ist eigentlich Conni?

Conni, die vollständig Conni Klawitter heißt, ist die Hauptfigur aus einer der bekanntesten deutschen Kinderbuch- und Hörspielserien. Seit den 1990er-Jahren begleitet sie Kinder bei typischen Alltagsabenteuern: der erste Kindergarten-Tag, ein Zahnarztbesuch, ein Ferienlager oder kleine Streitereien in der Familie. Erkennbar ist Conni an ihrem blonden Pferdeschwanz und dem rot-weiß geringelten Shirt. Mittlerweile gibt es Conni-Geschichten für verschiedene Altersstufen – vom Kindergarten bis zum Teenageralter. Es gibt auch eine Serie, die ihr hier streamen könnt:

Gerade weil sie so harmlos und typisch ist, ist Conni in den letzten Jahren auch zum Kultobjekt in der Meme-Szene geworden.

Anzeige

Bei Reddit findet ihr einen kompletten Thread, der voller Conni-Memes ist.

Auch bei TikTok gibt es viele Beispiele:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.