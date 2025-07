WhatsApp am PC oder Laptop nutzen und installieren

Weniger Handy = mehr Zeit

Als jemand, der viel Zeit am Computer verbringt, bin ich ein großer Fan der Desktop-Clients verschiedener Messenger. Dank WhatsApp Desktop und der Signal-Desktop-App kann ich nahtlos mit Freunden und Kollegen in Kontakt bleiben, ohne ständig mein Smartphone in die Hand nehmen zu müssen. Das ist nicht nur praktisch, sondern hilft mir auch, konzentrierter zu arbeiten, da ich nicht ständig zwischen verschiedenen Geräten hin- und herwechseln muss. Ganz zu schweigen, dass ich mit einer physischen Tastatur auch weit schneller schreiben kann.