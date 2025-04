Mit KI Lieder erstellen: So geht es schnell zum eigenen Song

Ihr habt alle Songs durchgehört, die gespeicherten Playlists öden euch an oder ihr seid einfach auf der Suche nach einer kreativen Geschenkidee? Dann könnt ihr mit KI eigenen Songs erstellen. Das geht schnell, ohne musikalische Vorkenntnisse und auch kostenlos.

Eigene Songs mit KI erstellen

Wollt ihr eigene Lieder mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellen, gibt es inzwischen einige Anbieter, die schnell zum Ergebnis führen. Eine App, die ihr auch kostenlos nutzen könnt, ist Suno. Suno ist ein KI-gestützter Musikgenerator, mit dem man komplette Songs aus Text-Prompts erstellen kannst — inklusive Instrumental und Gesang. Die KI übernimmt dabei alles: Komposition, Gesang, Produktion. Ihr braucht also keine Musikkenntnisse.

Hier geht es zum Download für Android und iOS:

Suno – KI-Musik Suno, Inc

Suno- KI-Musik Suno, Inc.

Suno AI: Kostenlos eigene Musik per KI

Beim Start der Suno-App werdet ihr gefragt, ob ihr Abonnement abschließen könnt. Den Schritt könnt ihr überspringen, falls ihr nur schnell wenige Songs erstellen wollt. Die Abo-Optionen liefern verschiedene Zusatzfunktionen. Zum Beispiel kann man damit mehr Songs pro Tag erstellen. Für das erste eigene Lied reicht auch die kostenlose Version. Geht so vor:

Drückt unten auf das Symbol mit der Musiknote. Danach könnt ihr einen Prompt für das Lied eingeben. In dem Befehl gebt ihr vor, wie das Lied gestaltet werden soll. Dazu gehören zum Beispiel die Musikrichtung, der Inhalt des Textes und die Sprache. Das kann etwa so aussehen „ein Rap-Song auf Deutsch über die Stadt Minden mit männlicher Stimme“. Mit „Kreieren“ wird der Song erstellt. Im Ergebnis erhaltet ihr 2 Versionen. Beide Songs werden in eurer Suno-Bibliothek gespeichert und können jederzeit mit dem Account abgerufen werden. Ihr könnt das Lied über die entsprechenden Buttons auch teilen und somit Freunden vorspielen. Über die drei Punkte soll es auch die Option geben, um einen Song herunterzuladen. Bei manchen Titeln oder Nutzern fehlt die Download-Funktion jedoch. In solchen Fällen kann man das Lied auf dem Handy abspielen und dann mit den „Screen Recording“-Funktionen des Smartphones aufzeichnen (Anleitung für Android | Anleitung für iOS). Manchmal taucht die Download-Option auch erst auf, wenn man sich im Browser einloggt.

Das Ergebnis aus dem einfachen Prompt könnt ihr hier anhören: Zum Song.

Bereits früher erstellte Songs erreicht ihr über das Symbol mit der Musiknote auf einem Heft.

So bekommt man eigene Songtexte

Suno erstellt Lyrics anhand eures Promopts. Ihr könnt aber auch vorarbeiten und zum Beispiel mit ChatGPT optimierte Texte anlegen. Dazu gebt ihr dem Chatbot einen Befehl wie „Gib mir einen Songtext auf Deutsch für ein Country-Lied über Porta Westfalica und Minden“. Das Ergebnis könnt ihr kopieren und anschließend in der Suno-App einfügen.

Wie sieht es mit dem Copyright aus?

Gerade bei KI-generierter Musik wie bei Suno ist das Thema Copyright und Nutzungsrechte ein brisantes Thema. Laut den aktuellen Nutzungsbedingungen von Suno bekommt ihr die Nutzungsrechte an den Songs, die ihr erstellt. In der kostenlosen Version dürft ihr die Songs aber nicht kommerziell nutzen, also weder verkaufen, lizenzieren, in Werbung packen oder bei Diensten wie Spotify hocladen. In der Pro-Version gibt es auch die kommerziellen Nutzungsrechte. Suno behält sich allerdings das Recht vor, generierte Songs auch für eigene Zwecke zu nutzen, etwa für App-Vorstellungen, Marketing oder Forschung.

Die KI-Stimmen bei Suno sind eigene, synthetische Stimmen und keine Nachbildungen echter Künstler. Das heißt, es gibt keinen Ärger mit „gestohlenen“ bekannten Stimmen. Ihr solltet für den kommerziellen Gebrauch aber keine Prompts nutzen, die echte Stimmen ausdrücklich verlangen, zum Beispiel „Song mit der Stimme von TIll Lindemann“.

Alternativen zu Suno

Suno ist nicht die einzige App, mit der man kostenlos per KI Musik erstellen kann. Das sind Alternativen:

Udio : Gebt einen Prompt ein und Udio generiert darau einen Song inklusive Vocals und Musik. Es können Genre, Stimmung, Instrumente bestimmt werden. Zum Anbieter

: Gebt einen Prompt ein und Udio generiert darau einen Song inklusive Vocals und Musik. Es können Genre, Stimmung, Instrumente bestimmt werden. Zum Anbieter Boomy : Erstellt ganze Songs in Sekunden. Funktioniert kostenlos mit In-App-Käufen und kommerzieller Lizenz für Profis. Zum Anbieter.

: Erstellt ganze Songs in Sekunden. Funktioniert kostenlos mit In-App-Käufen und kommerzieller Lizenz für Profis. Zum Anbieter. Soundraw eignet sich vor allem für Instrumental-Tracks. Zum Anbieter.

Mit MusicLM gibt es auch einen KI-Dienst für Musik von Google. In Deutschland ist der Service allerdings noch nicht verfügbar.

