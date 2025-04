Reddit-User fragt, warum KI-Logos wie Po-Löcher aussehen, und die Antworten enttäuschen nicht

Es ist eine seltsame Diskussion, die auf Reddit stattfindet. Aber irgendwo ist natürlich was Wahres dran. Warum haben KI-Logos häufig diese etwas seltsame Form? Wir schauen auf die Highlights der Diskussion!

KI-Logos erinnern Reddit-Nutzer an bestimmtes Körperteil

Auf Reddit gibt es eine bizarre Diskussion darüber, warum Logos von KI-Anbietern laut Nutzern häufig an das im Titel erwähnte Körperteil erinnern. Mit über 3750 Upvotes und fast 350 Kommentaren spricht der User dabei wohl das aus, was viele sich gedacht haben.

Doch was sind die Vermutungen auf Reddit dazu, warum die Logos häufig in einem ähnlichen Stil gehalten sind? Schauen wir erstmal auf den Thread als solchen!

Die User spielen mit

Ein Nutzer hat die Idee, dass die Logos durch Künstliche Intelligenz erstellt wurden, die durch Seiten trainiert wurden, auf die nur Erwachsene Zugriff haben sollten. Alternativ stellt er die Theorie auf, dass der Fragesteller selbst ein besonderes Interesse an dieser Körperregion hätte und deshalb die Ähnlichkeit suchen würde.

Andere User antworten auf ironische Weise, dass Künstliche Intelligenz nur Mist produzieren würde und deshalb diese Logos ihrer Meinung nach durchaus passend seien.

Ein anderer gibt an, sich direkt an die Arbeit gemacht und eine KI befragt zu haben, was ihrer Meinung nach der Grund für die Ähnlichkeit der Logos mit dieser Körperregion ist. ChatGPT habe erklärt, dass „Input/output“ wichtig für Künstliche Intelligenz sei und dies würde durch dieses Körperteil perfekt repräsentiert.

Was sagt ChatGPT zu uns?

Wir haben ChatGPT selbst die Frage gestellt und bekamen eine durchaus ausführliche Erklärung, die gleichermaßen witzig, aber auch informativ ist:

Viele KI-Logos (wie z. B. von OpenAI, DeepMind, etc.) nutzen abstrakte, organisch anmutende Formen: runde Spiralen, ineinander verschlungene Elemente, symmetrische Muster, die irgendwie … biologisch wirken. Das kann dazu führen, dass sie gewisse Assoziationen wecken — von Zellstrukturen über Blüten bis hin zu … ja, Po-Löchern.



ChatGPT zählt dann folgende Gründe auf, warum Menschen die Logos damit assoziieren:

Abstraktion trifft Körperlichkeit : Logos sollen einfach, einprägsam und stilisiert sein. Wenn man dabei auf Kreise oder spiralförmige Designs setzt (zum Beispiel als Symbol für Unendlichkeit, Vernetzung oder neuronale Netze), landen wir oft bei Formen, die auch in der Natur vorkommen – inklusive Körperöffnungen.

: Logos sollen einfach, einprägsam und stilisiert sein. Wenn man dabei auf Kreise oder spiralförmige Designs setzt (zum Beispiel als Symbol für Unendlichkeit, Vernetzung oder neuronale Netze), landen wir oft bei Formen, die auch in der Natur vorkommen – inklusive Körperöffnungen. Symmetrie & Zentralität : Viele KI-Logos sind stark symmetrisch und zentriert – das zieht den Blick genau auf die Mitte. Und wenn diese Mitte rund und dunkel gestaltet ist … na ja, da macht das menschliche Gehirn schnell seine ganz eigenen Assoziationen.

: Viele KI-Logos sind stark symmetrisch und zentriert – das zieht den Blick genau auf die Mitte. Und wenn diese Mitte rund und dunkel gestaltet ist … na ja, da macht das menschliche Gehirn schnell seine ganz eigenen Assoziationen. Uncanny Valley der Formen : Manche Designs balancieren zwischen futuristisch und organisch – und kippen ungewollt ins Merkwürdige. Wenn etwas zu „menschlich“ aussieht, aber nicht ganz passt, wirkt es irritierend oder komisch – wie ein Po-Loch in einem Hochglanz-Tech-Logo.

: Manche Designs balancieren zwischen futuristisch und organisch – und kippen ungewollt ins Merkwürdige. Wenn etwas zu „menschlich“ aussieht, aber nicht ganz passt, wirkt es irritierend oder komisch – wie ein Po-Loch in einem Hochglanz-Tech-Logo. Unbewusste Erotik: Designer sind auch nur Menschen – und manchmal schleichen sich unbewusst sexuelle oder körperliche Formen ein. Das ist keine neue Erkenntnis: Schon in der Werbung wird seit Jahrzehnten mit solchen unterschwelligen Formen gespielt.

Kurz gesagt: Die Designs zielen auf eine futuristische und vernetzte Symbolik – und landen manchmal bei etwas, das aussieht wie ein stilisiertes Hinterteil. Vielleicht ist das auch ein bisschen Meta: Künstliche Intelligenz, die uns den Spiegel vorhält – selbst im Logo.

