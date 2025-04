Fans rasieren ihren Kopf und essen Papier, wenn das Oblivion-Remaster heute nicht erscheint

Bei Azura, ist Oblivion Remastered denn jetzt endlich erschienen? Die letzten Wochen über haben verschiedene Reddit-Foren gebrannt, denn der Release des Spiels wurde bereits Anfang April geleakt. Mittlerweile sind Fans sogar bereit, ihr Haar abzurasieren, wenn das Spiel nur endlich bald erscheint.

Fans haben den ganzen April auf Oblivion Remastered gewartet

Nach vier ganzen Wochen voller Leaks und aufgebrachten Fans hat Bethesda sich endlich zu Wort gemeldet und einen Stream zu The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered angekündigt. Er findet um 17 Uhr deutscher Zeit am 22. April statt; verfolgen könnt ihr ihn auf YouTube und Twitch.

Dass Oblivion Remastered im April erscheint, hat bereits der bekannte Leaker NateTheHate Anfang des Monats bestätigt – einen genauen Release-Termin gab es jedoch nicht. Stattdessen hieß es, ein Shadow Drop wäre möglich. Branchen-Insider Jeff Grubb ging sogar so weit, zu sagen, dass Oblivion Remastered jeden Moment in den Release gehen könnte. (Quelle: Reddit).

Es ist also kein Wunder, dass die The-Elder-Scrolls-Fans langsam aber sicher die Wände hochgegangen sind. Beinahe jeden Tag gab es neue Leaks, aber keinen Release-Termin – und zwischen all dem Hype haben einige Fans wilde Versprechungen gemacht, sollte Oblivion an einem gewissen Datum erscheinen oder nicht erscheinen.

Bei Azura! Haare abrasieren und Papier essen

Redditor Fit-Deal-1340 etwa hatte vor zwei Tagen versprochen, dass er seine Haare abrasiert, sollte Oblivion: Remastered innerhalb von 48 Stunden erscheinen:

Reddit-Nutzer HaloEnjoyer1987 dagegen hatte versprochen, ein ausgedrucktes Bild von Executive-Producer Todd Howard zu essen, sollte Oblivion Remastered tatsächlich existieren – und er hat es auch getan (bitte nicht nachmachen):

Reddit-Nutzer werden mittlerweile angehalten, ihre Schwüre einzuhalten – wie etwa den, anderen eine Kopie des Spiels zu schenken, sollte Oblivion Remastered wirklich so bald erscheinen:

Eines ist jedenfalls sicher: Selbst wenn The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered nicht heute erscheint, haben die Fans auf Reddit doch recht viel Spaß mit den Leaks gehabt. Trotzdem werden sicherlich alle froh sein, wenn Bethesda den genauen Release-Termin angibt und das Herumraten ein Ende hat.

