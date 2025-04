Bethesda stellt heute endlich The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered vor – ich kaufe es sofort, obwohl ich es besser wissen sollte

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ist so gut wie bestätigt – und heute Abend wird Bethesda das Spiel in einem Stream vorstellen, wobei ein Shadow Drop erwartet wird. Wir erklären euch, wann und wo ihr einschalten müsst.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered wird am 22. April im Stream vorgestellt

Das Osterwochenende war für viele The-Elder-Scrolls-Fans eine richtige Achterbahnfahrt. Seit Wochen versprachen Leaks, dass eine Remastered-Version von Oblivion im April erscheinen wird – und das womöglich in einem Shadow Drop. Jeden Tag hätte es so weit sein können.

Nun hat sich Bethesda endlich offiziell gemeldet: Auf Twitter kündigte das Studio am 22. April einen geheimnisvollen Stream um 17 Uhr deutscher Zeit an:

Ganz offiziell haben sie damit nicht bestätigt, dass im Stream über Oblivion Remastered gesprochen werden wird – aber nach geleakten Screenshots und Steam-Listings ist es so gut wie sicher, dass es um das Spiel gehen wird.

Die große Vermutung der Fans ist nach einem Leak von NateTheHate (Quelle: Reddit), dass Oblivion Remastered direkt nach dem Stream erscheint und spielbar ist. Mindestens aber soll das Spiel noch diese Woche in den Release gehen – die Wartezeit kann also nicht mehr lang sein, wenn die Gerüchte der Wahrheit entsprechen (und es sieht ganz danach aus). Schließlich vermuten einige Fans sogar, dass etwas zu The Elder Scrolls 6 während des Streams gesagt oder gezeigt werden könnte.

Einschalten müsst ihr heute also um 17 Uhr deutscher Zeit auf YouTube oder auf Twitch, um live mitzuerleben, was genau Bethesda denn nun ankündigt.

Ich werde es sofort kaufen, obwohl ich es sonst besser weiß Spiele direkt kaufen oder gar vorbestellen? Davon halte ich meistens Abstand, denn wie viele Spieler wissen, ist das nur selten eine gute Idee. In diesem Fall jedoch, und das muss ich einfach sagen, ist mir alles egal. The Elder Scrolls 4: Oblivion gehört zu meinen absoluten Favoriten und auch, wenn einzig die Grafik etwas hübscher gemacht wurde, werde ich es mir holen und ohne Frage genießen können. Das empfehle ich natürlich niemand anderem – es ist immer gut, auf Bewertungen und die Meinungen anderer zu warten, ehe man sich für einen wahrscheinlich teuren Kauf entscheidet. The Elder Scrolls ist für mich da eben eine Ausnahme. Marina Hänsel

