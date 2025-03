Wuthering Waves: Alle Charaktere und ihre Attribute im Überblick

Bereit, die faszinierenden Helden von Wuthering Waves zu entdecken? In diesem Guide findet ihr Informationen zu allen Resonatoren in Wuthering Waves und könnt euch so ihren Attributen und Kampfstärken entsprechend für die vielzähligen Kämpfe rüsten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Wuthering Waves ist ähnlich aufgebaut wie viele andere sogenannte Gacha-Spiele. Mit der Ingame-Währung Astrite könnt ihr unter anderem verschiedene Charaktere aus den aktuellen Bannern bekommen und so euer Team stärker machen. In Wuthering Waves heißen die Charaktere „Resonatoren“ – sie sind in der Lage, mit Frequenzen in ihrer Umwelt zu interagieren und daraus Kraft zu schöpfen.

Welche Attribute gibt es in WuWa?

Was ihr von vielen anderen Spielen wie Genshin Impact als Elemente kennt, nennt sich bei Wuthering Waves „Attribute“. Diese Attribute teilen die Resonatoren in sechs Kampfkategorien ein, die unterschiedliche Schwächen und Stärken haben. Diese Attribute gibt es:

Fusion

Glacio

Aero

Electro

Spectro

Havor

Anzeige

Ähnlich wie die Resonatoren besitzen auch die Gegner Attribute, sodass ihr, wenn ihr die Menge an Schaden, die ihr austeilt, maximieren wollt, auf die Wechselwirkung zwischen den Elementen achtet solltet. Wenn ihr euch später auf Content wie Tower of Adversity stürzt, werdet ihr euch mehr Gedanken um die Synergie eures Teams und die Anpassung der Attribute an die gegnerischen Schwächen machen müssen.

Liste mit allen Charakteren (Stand März 2025)

Für gewöhnlich wechseln solche Banner alle 2 Wochen, also könnt ihr euch in Zukunft auf viele neue Charaktere freuen. Aktuell gibt es 31 Charaktere, die sich eurem Team anschließen können.

Anzeige

Auch wenn es in WuWa selbst keine offizielle Rolleneinteilung gibt, nehmen die verschiedenen Resonatoren dennoch gewisse Positionen ein, damit ihr ein ausbalanciertes Team kreieren könnt. Es kann nach folgenden Rollen unterschieden werden:

DPS: Teilen massig Schaden aus

Teilen massig Schaden aus Hybrid: Flexible Resonatoren, die sowohl als DPS als auch als Supporter eingesetzt werden können.

Flexible Resonatoren, die sowohl als DPS als auch als Supporter eingesetzt werden können. Support: Unterstützen eure DPS mit Buffs und belegen Gegner mit Debuffs

Diese Fünf-Sterne-Resonatoren gibt es in dem Spiel:

Name Attribut Waffe Rolle Brant Fusion Schwert Hybrid Calcharo Elektro Breitschwert DPS Camellya Havoc Schwert DPS Cantarella Havoc Gleichrichter TBD Carlotta Glacio Pistolen DPS Changli Fusion Schwert Hybrid Encore Fusion Gleichrichter DPS Jianxin Aero Panzerhandschuh Hybrid Jinhsi Spectro Breitschwert DPS Jiyan Aero Breitschwert DPS Lingyang Glacio Panzerhandschuh DPS Phoebe Spectro Gleichrichter DPS Roccia Havoc Panzerhandschuh Hybrid Rover Aero/Havor/Spectro Schwert DPS/Hybrid The Shorekeeper Spectro Gleichrichter Support Verina Spectro Gleichrichter Support Xiangli Yao Electro Panzerhandschuh DPS Yinlin Electro Gleichrichter Hybrid Zhezhi Glacio Gleichrichter Hybrid

Anzeige

Von den Vier-Sterne-Charakteren gibt es deutlicher weniger. Lasst euch aber von ihrer Rarität nicht in die Irre leiten: Auch wenn sie nicht so selten sind wie ihre Fünf-Sterne-Kameraden, können sie eure Teams hervorragend ergänzen! So könnt ihr in der Tier-List von Prydwen unschwer erkennen, dass weniger seltene Resonatoren wie Sanhua und Mortefi ganz oben bei den Großen mitmischen können.

Diese Vier-Sterne-Resonatoren gibt es in dem Spiel:

Name Attribut Waffe Rolle Aalto Aero Pistolen DPS Baizhi Glacio Gleichrichter Support Chixia Fusion Pistolen DPS Danjin Havoc Schwert Hybrid Lumi Electro Breitschwert Hybrid Mortefi Fusion Pistolen Hybrid Sanhua Glacio Schwert Hybrid Taoqi Havoc Breitschwert Hybrid Yangyang Aero Schwert Hybrid Yuanwu Electro Panzerhandschuh Support Youhu Glacio Panzerhandschuh Support

Anzeige

Welche Charaktere kommen in Zukunft?

Diese Frage lässt sich nur mit einem gewissen Augenzwinkern beantworten, denn häufig berufen sich die Vorhersagen auf Data-Mining von anderen Spielern und sind dementsprechend ungenau. Genießt sie deshalb mit Vorsicht – ihr könnt sie natürlich trotzdem als Inspiration nehmen, um euer Astrite für kommende Banner zu sparen! Und sollte es mal an Astrite mangeln, dann vergesst nicht, die Codes für kostenlose Währung und Items in WuWa einzulösen.

Cantarella : Erscheint am 27. März 2025 mit Version 2.2

: Erscheint am 27. März 2025 mit Version 2.2 Zani : TBD

: TBD Scar : TBD

: TBD Geshu Lin : TBD

: TBD Phrolova: TBD

Die Welt von Wuthering Waves ist alles andere als freundlich. Habt ihr das notwendige Wissen bereit, um zu überleben? Testet euer Knowhow in unserem Quiz:

Wuthering Waves: Quiz zum Testen des Wissens – für die Überlebenden

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.