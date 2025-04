Lego-Fan gönnt sich endlich Traum-Set, das zum Albtraum wird – doch Reddit-Nutzer machen Hoffnung

Für den einen wahrer Klemmsteinspaß, für die andere eine Wertanlage mit Zukunftsaussichten: Lego-Sets. Ein echter Fan teilt jetzt die Freude über sein langgesuchtes Lieblingsset – das sich als Reinfall herausstellt. Doch es gibt Hoffnung.

Eisenbarts Seekuh: Lego-Set treibt Fan zur Verzweiflung

Echte Lego-Fans werden es kennen: Die Freude, wenn ihr ein lange Zeit sehnliche gewünschtes Set endlich ergattert, ist einzigartig. Doch wenn dann beim Öffnen die böse Überraschung kommt, ist der Absturz umso bitterer. Wie im Fall von Reddit-Nutzer bigjoestallion:

In seinem Post erklärt der, dass sich viele der – bei einem Piratenschief natürlich entscheidenden – braunen Teile bei dem etwas in die Jahre gekommenen Set bereits in einem üblen Zustand befinden: poröse und brüchig geworden lasse sich damit kaum noch bauen. Das Traum-Set wird nach der ersten Freude so ganz schnell zum Alptraum. Was tun?

Ersatzteile zu kaufen kann eine teure Geschichte sein. Vertraut man eventuell auch noch auf andere Anbieter, ist von dem originalen Lego-Schiff kaum noch etwas über – und kann man dann eigentlich noch von der wahren Seekuh sprechen? Das Schiff des Theseus lässt grüßen.

Auf Reddit findet der User jedoch in all seiner Niedergeschlagenheit Hoffnung, denn die Community hat mehr als ein bloßes Trostpflaster zu bieten.

Hoffen auf Lego: Kunden-Support soll es richten

Glaubt man den Kommentaren, die sich unter dem Post von bigjoestallion sammeln, kann der nämlich auf den Kundenservice von Lego selbst hoffen:

Kontaktier sie und frag nach. Der Kunden-Support ist ziemlich gut. just-for-funABQ via Reddit

Ich hatte die gleiche Erfahrung mit dem gleichen Set. Ihr Kundenservice war phänomenal. Darth_Worf via Reddit

Die Reddit-Nutzer merken außerdem an, dass Lego in manchen Fällen auch kleinere Mengen an altersbedingt nicht mehr nutzbaren Teilen kostenlos ersetze.

Übrigens: Wenn ihr das gleiche Problem habt, könnt ihr online direkt bei Lego nachforschen. Der Klemmbaustein-Hersteller bietet die Suche nach verlorenen oder kaputten Teilen auf der eigenen Webseite an (bei Lego ansehen).

Es gibt allerdings auch Kritiker. Sie merken an, dass es bei Lego offenbar keine fixen Regeln für den Ersatz von Teilen gebe. Manche Kunden seien leer ausgegangen oder vom Kunden-Support wegen zu großer Mengen angefragter Ersatzteile gesperrt worden.

Insgesamt schneidet der Lego-Support jedoch gut ab. Für bigjoestallion besteht also durchaus die Hoffnung, sein Traum-Set aus The Lego Movie doch noch vollständig und vor allem in gutem Zustand bauen zu können.