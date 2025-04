Lego-Set bei Amazon aktuell am günstigsten: Wie Star-Wars-Fans noch mehr sparen können

Falls ihr ein tolles Geschenk für echte Star-Wars-Fans sucht, dann können wir euch R2D2 in kompakter Größe empfehlen. Das Beste: Momentan bekommt ihr es zum vergünstigten Preis.

Euer eigener R2D2 zum Selbstbauen

Zur Feier des 25-jährigen Lego-Star-Wars-Jubiläums brachte Lego ein Modell von R2D2 heraus, das ihr selbst zusammenbauen könnt. Ursprünglich kostet es 99,99 Euro, bei Amazon bekommt ihr aktuell jedoch 33 % Rabatt und zahlt 66,99 Euro. Wir haben auf YouTube noch einen Tipp gefunden, mit dem ihr fast die Hälfte der Summe zurückbekommen könnt.

Für wen lohnt sich der R2D2 von Lego?

Für Star-Wars-Fan: Wenn ihr das Franchise und vor allem den kleinen R2D2 liebt, wird das Set bestimmt eine süße Ergänzung eurer Merch-Sammlung sein.

Wenn ihr das Franchise und vor allem den kleinen R2D2 liebt, wird das Set bestimmt eine süße Ergänzung eurer Merch-Sammlung sein. Für Lego-Anfänger: Das Set besteht zwar aus rund 1.000 Teilen, kommt dafür aber mit einer ausführlichen Anleitung. Star-Wars-Fans, die also noch nicht viel Erfahrung mit Lego gemacht haben, sollten trotzdem problemlos zurechtkommen.

Das Set besteht zwar aus rund 1.000 Teilen, kommt dafür aber mit einer ausführlichen Anleitung. Star-Wars-Fans, die also noch nicht viel Erfahrung mit Lego gemacht haben, sollten trotzdem problemlos zurechtkommen. Nur Deko: Wer die spielbaren und komplexen Sets von Lego bevorzugt, kommt hier nicht auf seine Kosten. Dieser R2D2 ist eher ein Deko-Objekt oder Ausstellungsstück.

LEGO Star Wars | R2-D2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.04.2025 10:56 Uhr

Mehr Details zum R2D2-Lego-Set

R2D2 hat einen beweglichen Kopf, den ihr um 360 Grad drehen könnt und ihr könnt bei ihm noch zusätzlich Werkzeug anbringen. Auch passt noch ein drittes Bein an das Modell. Hinzu kommt noch eine Minifigur von Darth Malek mit Lichtschwert. Enthalten ist außerdem eine Infoplakette mit den wichtigsten Informationen zu R2D2.

Lego R2D2 besteht aus 1.050 Teilen, wiegt 1,316 kg und hat Maße von 26,2 x 38,2 x 9,4 cm. Ihr könnt R2D2 bauen und ausstellen, aber er eignet sich auch zum Spielen. Der R2D2 kann also jeder Altersgruppe ab 10 Jahren geschenkt werden, es sollte sich nur natürlich um einen Star-Wars-Fan handeln – oder einen Roboter-Fan, den ihr von R2D2s Welt und seinen Freunden begeistern wollt.

Bewertungen und Tipps

Auf Amazon äußern sich bisherige Käufer größtenteils positiv. Das Set kommt immerhin auf eine Bewertung von 4,7 von 5 Sternen bei rund 1.200 Rezensionen. Dabei wird häufig beschrieben, dass sich R2D2 auch dank der Anleitung leicht zusammenbauen ließ und detailgetreu wirkt.

„Held der Steine“ aka Thomas Panke hat sich das Set ebenfalls angeschaut. Seine Einschätzung findet ihr auf YouTube. Fans sollten nicht zu viel erwarten, der Lego-R2D2 könnte mit Rabatt aber trotzdem ein netter Deal sein – und den bekommt ihr ja aktuell bei Amazon.

In den Kommentaren findet ihr noch einen spannenden Tipp: Die dazugehörige Figur von Darth Malek (die nicht so recht ins Set passen mag) haben einige für rund 30 Euro auf eBay verkauft und so wieder einen Teil der Ausgaben gutgemacht.

R2D2 mit Licht aufwerten

Wenn ihr euren R2D2 noch schöner gestalten wollt, könnt ihr euch ein Lichter-Set bei Amazon bestellen. Es kostet 31,98 Euro (bei Amazon ansehen) und kann viele Teile des Modells beleuchten. Das Lichtschwert der kleinen Darth-Malek-Figur kann damit ebenfalls leuchten.

Licht-Set | kompatibel mit LEGO R2-D2 Droid Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.04.2025 13:27 Uhr

Falls ihr noch mehr Farben möchtet, können wir euch auch ein farbiges Lichtset bei Amazon empfehlen (bei Amazon ansehen). Hier könnt ihr die einzelnen Lampen in verschiedenen Farben erstrahlen lassen, um die Immersion noch zu steigern.

