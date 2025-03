Lego tritt aufs Gas: So ein großes Mario-Kart-Set gab es noch nie

Mit dem neuen „Mario Kart: Mario & Standard-Kart“-Set präsentiert Lego ein neues Sammlerstück für Nintendo-Fans. Die fast 2.000 Teile umfassende Hommage an den Arcade-Racer kostet 169,99 Euro und kann jetzt vorbestellt werden. Der Release lässt aber noch etwas auf sich warten.

LEGO haut Mario im Standard-Kart als großes Set raus

Das Set mit der Nummer 72037 ist klar vom Design des Standard-Karts aus Mario Kart 8 inspiriert (bei LEGO anschauen). Eine voll bewegliche Mario-Figur mit drehbarem Kopf und einstellbaren Armen sitzt am Steuer des Karts, dessen Reifen sich über das Lenkrad einschlagen lassen. Statt auf Aufkleber setzt LEGO durchgehend auf bedruckte Elemente – das dürfte zur Langlebigkeit des Sammlerstücks beitragen.

1.972 Teile stecken im neuen Set – so viele gab es in einem Mario-Kart-Set des Herstellers noch nie. LEGO selbst gibt für den Zusammenbau eine Altersempfehlung ab 18 Jahren an. Fertig aufgebaut hat das Set folgende Maße:

Breite: 19 cm

Tiefe: 32 cm

Höhe: 22 cm

Der Präsentationsständer ermöglicht es euch, das Kart in verschiedenen Posen zur Schau zu stellen. So könnt ihr den Nintendo-Helden so in Szene setzen, als würde er gerade durch eine der Kurse aus dem Spiel driften. Das Set erscheint am 15. Mai 2025 zunächst exklusiv in LEGO-Stores und im Online-Shop zum Preis von 169,99 Euro (bei LEGO anschauen). Die Lieferung erfolgt kostenlos. Ab dem 1. Juli soll das Set auch in anderen Läden verfügbar sein.

Nintendo und LEGO haben gutes Timing

Dass LEGO das neue Mario-Kart-Set in wenigen Monaten an den Start bringt, dürfte unter anderem mit dem bevorstehenden Release der Switch 2 zusammenhängen. Wie wir dank des ersten Trailers bereits wissen, wird Nintendo zum Start der Konsole anscheinend auch ein neues Mario Kart zum Verkauf anbieten.

Weitere Details zur Konsole und dem neuen Teil des Arcade-Racers gibt es am 2. April 2025. Zu diesem Zeitpunkt will Nintendo mehr Informationen zur Switch 2 enthüllen:

