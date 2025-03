Switch 2: Neue Features bestätigt – Nintendo beseitigt große Schwachstelle des Vorgängers

Nintendo setzt zur Nintendo Switch 2 weiter auf Funkstille. Jetzt sind allerdings Dokumente aufgetaucht, die drei Funktionen der Hybridkonsole so gut wie bestätigen. Vor allem Switch-Veteranen können sich freuen.

Wir wissen, wie die Switch 2 aussieht, aber was kann die Hybridkonsole eigentlich? Nintendo hat Dokumente bei der Federal Communication Commission (FCC) eingetragen, die endlich mehr verraten.

Das sind die Features der Nintendo Switch 2

Die FCC-Dokumente weisen darauf hin, dass die Nintendo Switch 2 erneut einen NFC-Kontaktpunkt im rechten Joy-Con besitzen wird. Dadurch könnt ihr wie bei der originalen Switch mithilfe von Amiibo-Figuren Inhalte in Spielen freischalten.

Wenn euch das langsame und instabile WLAN der Switch 1 zur Verzweiflung getrieben hat, dann könnt ihr jetzt aufatmen. Nintendo packt die große Schwachstelle des Vorgängers an und setzt mit der Switch 2 auf Wi-Fi 6 (802.11ax). Die Vorgängerkonsole unterstützte noch Wi-Fi 5 (802.11ac). Es werden allerdings nur 2.4GHz- und 5GHz-Frequenzen unterstützt, ebenso gibt es kein Wi-Fi 7 oder Wi-Fi 6E (Quelle: The Verge).

Zuletzt bestätigen die Dokumente auch, dass ihr die Switch 2 über beide USB-C-Anschlüsse laden könnt, die oben und unten an der Konsole angebracht sind. Bisherige Leaks haben bereits angedeutet, dass ihr die Konsole sogar drehen und selbst entscheiden könnt, wo oben und wo unten ist.

Wann packt Nintendo zur Switch 2 aus?

Laut The Verge besteht kein Zweifel daran, dass sich die Dokumente tatsächlich auf die Switch 2 beziehen, da sowohl abnehmbare Controller als auch ein Dock erwähnt werden. Weiterhin unklar bleibt allerdings, ob sich die neue Konsole auch schneller laden lässt und welchen Power-Boost das Dock der Switch 2 bringt.

Nintendo will in einer Direct-Präsentation am 2. April mehr zur Switch 2 verraten. Dann erfahren wir auch hoffentlich den Release-Termin für die neue Konsole und den Preis. GIGA-Leser haben hier bereits eine genaue Vorstellung:

