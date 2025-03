Switch-Hit zum Bestpreis: Wenn ich abschalten will, ist dieser Simulator perfekt – euch wird es genauso gehen

Eine der besten Alchemie-Simulationen gibt es gerade zum absoluten Bestpreis im Nintendo Switch eShop. Dieses Spiel ist nicht umsonst hochgelobt – denn hier könnt ihr euch völlig entspannen und in der Welt von Kräutern und mysteriösen Gebräuen versinken.



Ein Kommentar von Marina Hänsel

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Potion Craft: Alchemist Simulator ist einfach die beste Alchemie-Sim überhaupt

Kennt ihr dieses Verlangen, einfach mal eine Kräuterhexe zu sein und mysteriöse Tränke aus verschiedenen Kräutern zu brauen? Ich bin tatsächlich immer wieder auf der Suche nach neuen Alchemie-Spielen – wahrscheinlich, weil die Vorstellung so heimelig ist, Kräuter zu sammeln und dann Tränke zu brauen.

Anzeige

In Kingdom Come Deliverance 2 bin ich oft am Alchemie-Kessel und in Skyrim habe ich auch viel zu gerne Kräuter gesammelt. Spiele wie Potion Permit (auf Steam ansehen), Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX (auf Steam ansehen) oder auch Little Witch in the Woods (auf Steam ansehen) habe ich alle ausprobiert, weil Alchemie bei ihnen der Fokus ist. Doch kein Spiel nimmt die Zunft so ernst wie Potion Craft.

Wenn ihr also Interesse am entspannten und mittelalterlichen Tränkebrauen habt, dann müsst ihr Potion Craft: Alchemist Simulator ausprobieren. Im Nintendo Switch eShop ist die Sim gerade zum absoluten Bestpreis zu haben – ihr bezahlt bei 60 Prozent Rabatt nur 7,99 Euro (im Nintendo Switch eShop ansehen).

Anzeige

Seht euch den Trailer zu Potion Craft: Alchemist Simulator an.

Potion Craft: Alchemist Simulator – Nintendo-Switch-Trailer

Meistert das Tränkebrauen, verkauft Gebräue und entscheidet, wie und wem ihr helft

Potion Craft ist erst einmal richtig schön anzusehen: Das ganze Spiel zeigt sich in einem mittelalterlichen Zeichenstil, was dem originellen Gameplay keinen Abbruch tut. Wenn ihr Tränke braut, erkundet ihr nämlich gleichzeitig eine Art Karte – und dort bestimmt ihr, welche Wege und Umwege ihr nehmt, um diesen oder jenen Trank zu brauen. Dabei könnt ihr auch neue Tränke erfinden – etwas, das durchaus wichtig sein kann, um bei den Problemen eurer Kunden zu helfen.

Anzeige

Neben dem Meistern eures Handwerks müsst ihr nämlich auch euren Alchemie-Shop managen, Tränke verkaufen und entscheiden, wem ihr wie genau helft. Nicht jeder Kunde scheint immer die besten Absichten zu haben. Gleichzeitig müsst ihr natürlich an eure Kräuter kommen, die ihr etwa in eurem Garten anbauen könnt.

Nicht zu kompliziert, aber auch nicht langweilig – Potion Craft findet meiner Meinung nach die perfekte Balance, mit der ihr an einem Feierabend wunderbar entspannen könnt. Zumindest, wenn ihr eine Kräuterhexe oder ein Kräuterhexer sein wollt.

Potion Craft: Alchemist Simulator ist auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und auf der Nintendo Switch erschienen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.