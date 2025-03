Two Point Museum: Astrale Anomalien aktivieren und finden

Habt ihr euch in der Kampagne von Two Point Museum für ein Weltraummuseum auf Pebberly Island begeistern können? Eine gute Wahl! Hier erwartet euch die Aufgabe "Anomalie aktivieren", die euch nicht erklärt wird. Wir zeigen euch, wie das geht.

Wie aktiviert man Anomalien in Two Point Museum?

Habt ihr auf einer Expedition die "Kosmische Knolle" gefunden, dann habt ihr damit eine Anomalie in euer Museum gebracht. Als Nächstes sollt ihr das Exponat aktivieren.

Schaut hierfür auf die Seite der Anomalie "Kosmische Knolle", wo ihr Symbole entdecken werdet. Diese Symbole zeigen euch an, welche Astro-Akkus ihr benötigt, damit ein bestimmtes weitere Symbol aufleuchtet und die Anomalie aktiviert wird.

Im Fall unserer "Kosmischen Knolle" sind es zwei Akkus in dreieckiger Form und ein runder. Stellt ihr die Akkus in der Nähe der Anomalie auf, leuchtet das S-Symbol auf. Das folgende Bild zeigt euch, welche Symbole wir meinen.

Das obere Viereck zeigt euch die Symbole, welche die benötigte Form der Akkus bestimmen. Das untere Viereck markiert das Symbol, das durch die Aktivierung der Anomalie aufleuchtet. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Damit habt ihr die Anomalie aktiviert und diese Aufgabe in Two Point Museum erfüllt. Doch es gibt noch weitere Anomalien, die wiederum andere Symbole benötigen. Unter anderem benötigt ein anderes Exponat diverse Akkus und die "Kosmische Knolle" mit dem S-Symbol, um aktiviert zu werden. Das folgende Bild zeigt euch eine solche Kombination.

In diesem Bild seht ihr zwei aktivierte Anomalien und um sie herum die aufgestellten Akkus. Die rechte Anomalie wird benötigt, um die linke zu aktivieren, da die linke ein S-Symbol erfordert (oder ist es eine 5?). (© Screenshot GIGA)

Wo bekommt man die nötigen Exponate?

Insbesondere für die Kampagne werdet ihr die benötigten Akkus und Anomalien an den ersten beiden Expeditionsorten finden, an denen sich Exponate als Belohnung entdecken lassen (siehe Kartenbild unten). Führt Expeditionen dorthin durch, bis ihr alle nötigen Astro-Akkus und die Anomalien gefunden habt. Anschließend müsst ihr sie nur noch so aufstellen, wie wir es euch oben beschrieben haben.

An diesen beiden Expeditionsorten findet ihr die Anomalien und Akkus, mit denen ihr Exponate aktiviert. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

