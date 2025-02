Two Point Museum: Richtige Dekorationen nutzen und freischalten

In Two Point Museum müsst ihr eure Gäste begeistern und dafür muss die Dekoration herausragend sein. Wir erklären euch, wie ihr die passendsten Dekorationen für eure Exponate und Räume findet und wie ihr sie in der Kampagne freischaltet.

Die beste Dekoration finden

Es gibt verschiedene Wege, um in ein Dekorationen-Menü zu gelangen. Wählt ihr in eurem Management-Menü unten links Objekte aus und bewegt euch einen Reiter nach rechts, gelangt ihr zu der Gesamtübersicht der Dekorationen, die ihr bereits freigeschaltet habt oder noch freischalten könnt. Darunter findet ihr weitere Reiter, die die Dekorationen nach Museumsthema filtern. Das folgende Bild zeigt euch den Weg.

Die schwarzen Pfeile im Bild zeigen euch die Menüpunkte an, die ihr ansteuern müsst, um eine Übersicht eurer Dekorationen zu sehen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Um die beste Dekoration für ein Objekt oder einen Raum zu finden, solltet ihr allerdings nicht über die allgemeine Ansicht in die Dekorationen gehen, sondern euch über das zu dekorierende Objekt passende Dekorationen anzeigen lassen.

Klickt hierfür entweder das Exponat, das interaktive Ausstellungsstück oder den Raum an, den ihr dekorieren wollt. Dadurch öffnet sich eine Ansicht, die Details zum ausgewählten Objekt angibt. Der Bilderrahmen in dieser Ansicht zeigt euch an, wie viele der möglichen Dekorationspunkte für das Objekt ihr bereits erreicht habt. Im folgenden Bild haben wir 5/5 Punkten, also die Höchstzahl, erreicht.

Achtet immer darauf, bei allen Objekten und Räumen die höchste Dekorationsstufe zu erreichen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Durch die höchste Dekorationsstufe erzielen die Objekte und Räume bei Gästen, dem Personal, aber auch bei Ordnungsprüfern wie Sicherheitsbeauftragten eine bessere Beurteilung. Ein Sicherheitsprüfer inspiziert auch die Dekoration der Sicherheitskabine und lässt sie in seine Beurteilung einfließen.

Um die für ein Objekt oder einen Raum passende Dekoration zu finden, öffnet ihr das Dekorationsmenü über den Einstiegspunkt im Menü des Objekts. Das folgende Bild zeigt euch, wo ihr es findet.

Der Pfeil zeigt euch den Menüpunkt der Objektansicht an, über den ihr Dekorationen öffnet. Damit gelangt ihr zu einer Übersicht, in der euch nicht alle Dekorationen angezeigt werden, sondern nur die, die zum Objekt passen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Mehr Dekorationen freischalten

Im Laufe der Kampagne werdet ihr weitere Dekorationen freischalten können. Einige davon erhaltet ihr ganz einfach mit Kudosh. Diese bekommt ihr durch das Abschließen entsprechender Aufgaben. Andere könnt ihr mit Erleuchtung und Wissen freischalten. Hierfür müsst ihr zum Beispiel Exponate im Analysezimmer analysieren, um mehr über sie zu erfahren und euer Wissen zu steigern. Aber Vorsicht, die Exponate werden dabei zerstört.

