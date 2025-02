Two Point Museum: Begeisterungsbonus erfüllen

Damit eure Exponate in Two Point Museum die Gäste begeistern, solltet ihr ihren Begeisterungsbonus auslösen. Was das bedeutet und wie ihr, zum Beispiel, den Namen eines Exponats ändern könnt, zeigen wir euch im Guide.

Begeisterungsbonus finden und auslösen

Jedes Exponat, das ihr auf einer Expedition findet, verfügt über einen Sonderwunsch – den Begeisterungsbonus. Löst ihr diesen aus, werden die Gäste von dem Exponat noch mehr entzückt sein.

Um herauszufinden, welchen Wunsch ein Exponat hat, müsst ihr es anklicken, in das obere Objektmenü gelangen und dort auf die Sterne klicken. Es öffnet sich links ein weiteres Menü, in dem ihr den Begeisterungsbonus ablesen könnt. Das folgende Bild zeigt euch die Schritte.

1. Öffnet mit dieser Taste das interne Menü des Exponats; 2. Klickt auf die Sterne, um die Begeisterungsansicht zu öffnen. (© Screenshots und Bearbeitung GIGA)

Nachdem ihr herausgefunden habt, was das Exponat braucht, um im vollen Glanz zu erstrahlen, müsst ihr das Bedürfnis nur noch stillen. In der Regel ist es einfach. Leuchtet neben der Bonusanforderung ein grünes Häkchen, dann habt ihr sie erfüllt. Die folgende Liste nennt euch einige unkomplizierte Begeisterungsboni.

Eine bestimmte Dekoration muss in der Nähe platziert werden.

muss in der Nähe platziert werden. Ein bestimmtes Exponat muss in der Nähe platziert werden. Das bekommt ihr üblicherweise, indem ihr Expeditionsorte nach diesem Exponat durchsucht. Oft befinden sich verwandte Exponate am selben Expeditionsort.

muss in der Nähe platziert werden. Das bekommt ihr üblicherweise, indem ihr Expeditionsorte nach diesem Exponat durchsucht. Oft befinden sich verwandte Exponate am selben Expeditionsort. Bestimmte Arten der Unterhaltung, wenn es sich um lebende Exponate handelt.

Es gibt aber auch Museumsstücke, die euch vor besondere Aufgaben stellen, die so unüblich sind, dass ihr erst einmal einen Weg finden müsst, sie zu erfüllen.

Besondere Begeisterungsboni

Namen der heimgesuchten Puppe ändern

Vor einer solchen Herausforderung standen wir, als wir auf der PS5 den Namen der verfluchten Puppe im Museum für Übernatürliches ändern mussten. Wir brauchten einen Moment, um herauszufinden, an welcher Stelle es möglich ist, da ein Anklicken des Namens ohne Mauszeiger nicht möglich ist.

Wählt dazu die heimgesuchte Puppe aus, damit sich das Objektmenü öffnet. Ganz oben seht ihr die Bezeichnung "Heimgesuchte Puppe". Links daneben ist das Bild von dem Exponat und in der linken oberen Ecke des Bildes die Taste, mit der ihr in die Namenszeile gelangt. Es öffnet sich das Eingabemenü und ihr könnt den Namen ändern. Das folgende Bild zeigt euch die Schritte.

Auf der PS5 müsst ihr das Dreieck benutzen, um in das Namensmenü des Exponats zu gelangen, wo ihr den Namen ändern könnt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Verfüge über etwas Warmes

Hierbei handelt es sich um eine Anforderung eines Geistes. Geister können nämlich Wünsche nach bestimmten Arten von Möbeln, nach Musik oder danach, das Zimmer mit niemandem teilen zu müssen, äußern. Um über etwas Warmes zu verfügen, müsst ihr lediglich einen Kamin aufstellen, den ihr unter viktorianischem Dekor finden könnt. Aber achtet darauf, dass der Geist mit viktorianischem Stil einverstanden ist. Wir haben auch eine Lampe getestet, doch die scheint nicht auszureichen.

