Two Point Museum: Gastbewertung und "Lust zu bleiben" erhöhen

In Two Point Museum müsst ihr die Gäste dazu zu bringen, länger zu bleiben und ihre Gastbewertung verbessern. Wir helfen euch dabei, die Zufriedenheit eurer Museumsbesucher zu erhöhen und ihre Lust zu bleiben, zu verlängern.

Mit Exponaten und Dekorationen begeistern

Eine der besten Möglichkeiten, um Gäste in eurem Museum zu halten und gute Gästebewertungen zu bekommen, ist die Gestaltung eurer Ausstellungen. Sie sollten sowohl informativ als auch unterhaltsam sein. Das gelingt euch durch Folgendes:

Vielfalt der Exponate

Bietet eine breite Palette von Exponaten an, die verschiedene Themen abdecken. Das sorgt dafür, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist und die Besucher und Besucherinnen immer wieder ins Staunen versetzt werden. Das lässt sich in der Kampagne nicht so gut umsetzen.

Die perfekte Dekoration

Nutzt die verschiedenen Dekorationsmöglichkeiten, um die Ausstellungen ansprechend zu gestalten. Ihr könnt spezielle thematische Dekorationen freischalten, die die Attraktivität der Exponate und interaktiver Ausstellungsstücke erhöhen. Wie ihr die Dekorationspunkte maximieren könnt, erklären wir euch im verlinkten Artikel.

Hier könnt ihr sehen, dass sich selbst eine schlechte Dekoration der Toiletten auf die Zufriedenheit und die Bewertung der Gäste negativ auswirken kann. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Gäste mit Unterhaltung und Wissen versorgen

Fügt interaktive Ausstellungsstücke hinzu, die die Gäste anziehen und den Unterhaltungswert steigern. Ihr könnt sie in der Werkstatt herstellen und wie Exponate im Museum platzieren.

Es gibt Gäste, die durch eine hohe Versorgung mit Wissen, die Lust zu bleiben entwickeln. Dazu zählen zum Beispiel Professoren. Analysiert also fleißig Exponate, die ihr mehrfach besitzt, im Analysezimmer und erhöht damit euer Wissen über sie. Vergesst nicht, ausreichend Informationstafeln aufzustellen, um Gäste dadurch mit Wissen zu versorgen.

Wie finde ich heraus, was bestimmte Gäste brauchen?

Nach und nach schaltet ihr in der Kampagne neue Arten von Besuchern frei. In der Sandbox müsst ihr sie nicht freischalten, sondern könnt sie durch die entsprechende Gestaltung in euer Museum ködern. Schaut also im Menü der Gäste nach, welche Arten von Besuchern es gibt und was sie anziehend finden, um die Bewertung eures Museums in die Höhe zu treiben.

Jeder Besucher hat spezifische Anforderungen an sein Museumserlebnis, die erfüllt werden sollen. Das folgende Bild zeigt euch ein Beispiel. Der Enthusiast für Übernatürliches empfindet sein Museumsaufenthalt dann als einen Traumbesuch, wenn ihr im Wissen vermitteln (blauer Teil im Kreisdiagramm) und ihn begeistern konntet (lila Teil im Kreisdiagramm). Dann ist auch noch die allgemeine Zufriedenheit (gelber Teil im Kreisdiagramm) wichtig, aber nicht am wichtigsten.

An dieser Stelle im Aufklebermenü könnt ihr sehen, wie wichtig bestimmte Faktoren für die Bewertung eines Museumsbesuchers sind. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Zufriedenheit der Gäste und Mitarbeiter

Die Zufriedenheit der Gäste hat selbstverständlich auch mit den Kosten zu tun, die sie im Rahmen des Museumsbesuches tragen müssen. Überprüft Ticketpreise, Souvenir-Preise und die Kosten im Kaffee regelmäßig und passt sie bei Bedarf an. Das folgende Bild zeigt euch, wo es im Menü ganz einfach ist.

In diesem Menü könnt ihr diverse Preise und Kosten, die auf eure Besucher zukommen, anpassen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Achtet ihr immer auf das Feedback der Gäste und des Personals und analysiert die Ursachen, solltet ihr immer erkennen, welche Maßnahmen notwendig sind, um die Zufriedenheit zu erhöhen. Folgende Beispiele wirken sich auf die Zufriedenheit der Museumsbesucher und des Personals aus:

Sind genug Toiletten oder beschweren sich viele Gäste darüber, dass sie auf die Toilette müssen?

oder beschweren sich viele Gäste darüber, dass sie auf die Toilette müssen? Gibt es genügend Unterhaltung und Wissen im Museum? Wenn nicht, dann schafft mehr.

im Museum? Wenn nicht, dann schafft mehr. Dass Besucher Lust zu bleiben haben, wenn sie genug Essen und Trinken im Museum bekommen, erklärt sich sicherlich auch von selbst.

Die Zufriedenheit der Gäste ist auch mit der Zufriedenheit der Mitarbeiter verbunden. Achtet darauf, dass die Mitarbeiter gut ausgebildet und zufrieden sind. Das wird die Gästeerfahrung positiv beeinflussen. Stellt sicher, dass die Mitarbeiter regelmäßig geschult werden, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Zufriedene Mitarbeiter tragen zu einer besseren Atmosphäre im Museum bei.

Überwacht die Gehälter der Mitarbeiter und passt sie bei Bedarf an, um Unzufriedenheit zu vermeiden. Two Point Museum erleichtert euch diese Aufgabe mit einem Gehaltsmanagement-Tool. Das folgende Bild zeigt es euch.

An dieser Stelle im Menü findet ihr die Personalliste und den Reiter "Gehälter prüfen". Hier könnt ihr alle Gehälter direkt anpassen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Mit diesen Tipps sollte es euch gelingen, die Lust zu bleiben zu erhöhen und Gastbewertungen zu steigern.

