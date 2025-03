Nachschub für Simulations-Fans: Neue Schifffahrts-Sim sieht irre realistisch aus

Ihr wolltet schon immer mal mit dem eigenen Frachter über den Ozean steuern oder euch als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau auf offener See versuchen? Seafarer: The Ship Sim will euch genau diese Erfahrung bieten – und das Spiel ist auch grafisch eine Augenweide.

In Seafarer: The Ship Sim könnt ihr eure Karriere als Schiffsführende starten

Simulations-Publisher Astragon Entertainment stellt eine neue Sim für Schifffahrts-Fans vor – Seafarer: The Ship Sim (auf Steam ansehen). In der Simulation sollt ihr europäisch-angelehnte Gewässer durchqueren, Missionen verschiedener Fraktionen erledigen und eure Karriere als Kapitänin oder Kapitän unterschiedlichster Schiffe starten.

Seafarer: The Ship Sim startet im Sommer 2025 in den Early-Access, aber wie der Trailer zeigt, sieht die Simulation jetzt schon überraschend realistisch aus – da spürt man fast eine salzige Brise im Gesicht:

Seafarer: The Ship Sim – Anküdigungs-Trailer

Vom eigenen Frachter bis zur marinen Feuerwehr

In Seafarer: The Ship Sim sollt ihr eure eigene Kapitänin oder euren eigenen Kapitän erstellen können, mit denen ihr dann eure Karriere auf hoher See einschlagen könnt. Übernehmt etwa euren ersten kleinen Frachter und arbeitet euch hoch, bis ihr eine ganze Flotte besitzt. Oder steuert ein Feuerwehrschiff und folgt Notsignalen, um anderen zu Hilfe zu kommen.

Die Open-World des Spiels ist an nordeuropäische Gewässer angelehnt und soll zur Erkundung einladen. Erwartet hier eher eine entspannte Schifffahrt-Sim, in der ihr aber auch verschiedene Systeme per Hand steuern müsst – etwa Kräne, Wasserkanonen oder Maschinen am Schiff. Ein dynamisches Wellen- und Wettersystem soll zusätzlich dafür sorgen, dass die Welt in Seafarer: The Ship Sim so realistisch wie möglich wirkt.

Seafarer: The Ship Sim startet im Sommer 2025 in den Early Access auf Steam und im Epic Games Store. Ein genauer Release-Termin ist noch nicht bekannt.

