Geldverschwendung in GTA Online: 8 Käufe, die ihr bis heute bitter bereut

Luxuskarren, pompöse Villen – in GTA Online ist für jeden was dabei, um sein Geld loszuwerden. Dazwischen befinden sich aber auch ein paar Dinge, die mehr oder weniger nutzlos oder aber völlig überteuert sind. Das waren eure größten Fehlkäufe in Los Santos, die ihr auch heute noch bereut.

Kaufrausch in GTA Online: Das habe ich gekauft, weil ... ähm ... um es zu haben?

Seit 2013 kämpfen Millionen selbsternannte Gangster in GTA Online um Reichtum und Macht. Seitdem sind viele Ingame-Dollar verdient und ausgegeben worden. Manche Spieler werden sich noch stolz daran erinnern können, als sie sich ihren ersten Panzer leisten konnten - oder ihre erste Luxuswohnung. Oder ihren ersten Raketenwerfer, um es endlich allen Griefern heimzahlen zu können.

Aber es gibt auch Objekte, die sie Jahre später in ihren Lagerhallen wiederfinden und sich dabei denken: „Was hat mich nur da geritten?“ Um genau diese Objekte geht es heute. Welche Fehlkäufe bereut ihr in GTA Online am meisten? Unsere Community hat die nackten Tatsachen ausgepackt. Wer weiß, vielleicht seht ihr euch ja in dem einen oder anderen Spieler wieder.