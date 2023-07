Seit 1997 begeistert uns die Grand Theft Auto-Reihe trotz der makabren und brutalen Themen. Stellt jetzt euer Wissen über die Kult-Reihe mit dem Quiz auf die Probe. (Bildquelle: Rockstar Games)

Was ist GTA?

GTA steht für ‘Grand Theft Auto‘, eine Spielereihe, die ihren Ursprung in den 90er Jahre nimmt und für gewöhnlich von brutalen Geschäften diverser Krimineller handelt. 'Grand Theft Auto‘ bedeutet so etwas wie 'Schwerer Autodiebstahl‘ und ist die Bezeichnung der entsprechenden Straftat in den US.

Ihr spielt meistens einen männlichen Protagonisten und steuert ihn aus der Third-Person-Pespektive. Während ihr der Story nachgeht, erkundet ihr die Stadt, erledigt diverse Aufträge von Auftragsmord bis hin zu Straßenrennen, sammelt fleißig Geld, um euch die teuersten Autos und schönste Kleidung zu leisten und steigt nach und nach zu der Crème de la Crème der Crime-Welt auf. Vor allem die Elemente von Third-Person-Shooter und Rennspielen sind das, was die GTA-Reihe auszeichnet, aber auch eine abgedrehte Story gehört ohne Frage dazu.

Seit 1997 erschienen 11 Spiele in der Reihe und Fans auf aller Welt warten sehnlichst auf GTA 6, welches im Jahr 2024 oder 2025 erscheinen mag.

Vor allem GTA 5 erfreut sich großer Beliebtheit, da es trotz seines Alters (es erschien 2013) selbst 10 Jahre später vom Publisher Aufmerksamkeit bekommt, nicht zuletzt aufgrund des beliebten Multiplayers und der stetigen Einnahmen, die die Mikrotransaktionen dort bringen. Aber auch dank den Mods und Cheats, die euch das Unmöglichste möglich machen, ist GTA 5 ein Renner - sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinne. Damit (oder natürlich auch auf dem 'richtigen‘ Wege) kommt ihr in den Genuss von über 50 verschiedene Waffen oder sage und schreibe 722 unterschiedliche Fahrzeuge, von Fahrrad bis hin zu Jets oder Grotti Itali GTO Stinger TT.

Wenn ihr Bock auf abgedrehte Action habt, auf schöne Frauen, schnelle Autos und sehr, sehr viel Geld, dann schnappt euch die Tastatur/Controller und lasst euch in die Welt des American Dreams entführen, wo alles möglich erscheint.