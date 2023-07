Für Spieler von Diablo 4 gibt es gerade eine wichtige Warnung zu beachten. Blizzard wendet sich an die Spielenden und spricht ein deutliches Verbot für externe Programme aus, die in das Spielgeschehen des RPGs eingreifen. Wer trotzdem zu Mods und Co. greift, kann im schlimmsten Fall mit dem Bannhammer rechnen.

Schluss mit Fremdsoftware in Diablo 4

Für viele ist der ständige Online-Zwang von Diablo 4 eine schwer zu schluckende Pille. Jetzt kommt eine weitere Schattenseite hinzu. Blizzard hat in einem neuen Foreneintrag darauf hingewiesen, dass ihr keine Drittanbieter-Software im Spiel nutzen dürft (Quelle: Blizzard).

Dazu zählen auch kleine Mods oder einfache Overlays, die euch besonders im Endgame oder bei Challenges eine große Hilfe sein können. Ganz explizit erwähnt Community-Chef Adam Fletcher die bei Hardcore-Gamern beliebte Software TurboHUD4.

Damit verpasst ihr in Dungeons zum Beispiel keine Gegenstände mehr – dank Counter –, enthüllt ganze Dungeon-Maps oder könnt weitere Personalisierungen vornehmen, die euch das Spielen erleichtern.

Während diese Features angenehme Quality-Of-Life-Verbesserungen darstellen, ist Blizzards Sorge vor allen Dingen, dass Dritt-Programme – egal welcher Art – auch für Cheating innerhalb des Online-Games genutzt werden.

Blizzard schreckt mit Perma-Bann ab

Um die Nutzung solch spielverändernden Tools zu verhindern, wählt Blizzard harte Abschreckmaßnahmen. Im Foreneintrag macht Blizzard ziemlich deutlich, dass ihr euren Account einem Risiko aussetzt, wenn ihr entsprechende Software installiert. Im schlimmsten Fall winkt sogar ein permanenter Bann.

Diese harte Mod-Politik von Blizzard ist ziemlich überraschend. Gerade in Hinblick auf den Umgang mit anderen Spielen des Publishers. In World of Warcraft ist es Spielenden seit Jahren erlaubt, Add-Ons zu nutzen, die das Spielerlebnis verändern.

Und sogar das erwähnte TurboHUD4 existiert seit Jahren und wird fleißig von Diablo-3-Spielern genutzt. Bei Diablo 4 solltet ihr in Zukunft besser auf die Nutzung fremder Programme verzichten, wenn ihr negative Konsequenzen für euren Account verhindern wollt.

Falls ihr noch absolute Neulinge bei Diablo 4 seid und etwas Starthilfe braucht, schaut euch dieses Video zur Weltstufe einmal an:

