Fans von skurrilen Horrorspielen können sich auf Steam über ein neues Highlight freuen. My Friendly Neighborhood wagt eine interessante Mischung aus Resident Evil und Sesamstraße – und die Community zeigt sich begeistert.

Survival-Horror-Spiele gibt es auf Steam wie Sand am Meer – doch ab und an können Genre-Vertreter durch besonders originelle Features oder Eigenheiten auffallen. Bei My Friendly Neighborhood ist dies der Fall, denn das Spiel kombiniert Survival-Horror-Elemente mit Gegnern, die direkt aus der Sesamstraße zu kommen scheinen.

My Friendly Neighborhood: Survival-Horror punktet auf Steam

In My Friendly Neighborhood werdet ihr in ein verlassenes Filmstudio geschickt, das mysteriöserweise plötzlich wieder Fernsehsignale sendet. Während ihr dem Geheimnis auf die Spur kommt, müsst ihr euch zahlreichen zum Leben erwachten Puppen erwehren, die euch attackieren. Während die Grundidee viele an Five Nights at Freddy’s erinnern dürfte, seid ihr in diesem Spiel etwas schlagfertiger unterwegs und könnt es mit Kreaturen aufnehmen, die frappierend wie Ernie aus der Sesamstraße aussehen.

Schaut euch hier den Trailer zu My Friendly Neighborhood an:

My Friendly Neighborhood: Official Trailer

Auf Steam ist My Friendly Neighborhood seit dem 18. Juli 2023 erhältlich – ihr könnt euch das skurrile Survival-Horror-Game derzeit für 26,09 Euro statt 28,99 Euro schnappen. Das Einführungsangebot läuft noch bis zum 25. Juli.

Die Community zeigt sich von dem neuen Horror-Hit in jedem Fall bereits begeistert. Die ersten rund 240 abgegebenen Stimmen verleihen dem Survival-Spiel eine sehr positive Wertung.

My Friendly Neighborhood John Szymanski

Steam-Charts: Jede Menge Highlights in den Topsellern

Noch ist My Friendly Neighborhood auf Steam eher ein Geheimtipp – das Horror-Spiel ist von den Topsellern noch ein gutes Stück entfernt. Vorne in den Charts tummeln sich dafür aber einige andere Highlights. Mit Baldur’s Gate 3 und Remnant 2 können sich zwei RPG-Highlights schon vor dem offiziellen in den Bestsellern eintragen, während mit Xenonauts 2 ein neues Strategie-Spiel ebenfalls für ordentlich Wirbel sorgt.

Steam-Fans können sich außerdem über eine ganz besondere Blizzard-Überraschung freuen:

