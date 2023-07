Solltet ihr in eurer Spielebibliothek ein Loch haben, das gestopft werden muss, haben wir einen Tipp für euch. Tiny Tina’s Wonderlands bietet Waffen, Spaß und Magie in einem und ist bei Steam so günstig wie noch nie – aber nur für eine kurze Zeit!

Tiny Tina’s Wonderlands: Holt euch das Spin-off der Borderlands-Serie

Seid ihr auf der Suche nach Zuwachs für eure Spielbibliothek bei Steam, solltet ihr jetzt zugreifen. Bis zum 31. Juli 2023 könnt ihr euch das Borderlands-Spin-off Tiny Tina’s Wonderlands nämlich für 19,79 Euro statt 59,99 Euro sichern (jetzt bei Steam ansehen), spart hier 67 Prozent.

Die Welt des Spiels bietet majestätische Städte, feuchte Pilzwälder, bedrohliche Festungen und vieles mehr. Euch stehen mächtige Waffen und verheerende Zaubersprüche zur Verfügung, um euch in Kämpfen gegen Feinde und Legionen durchzusetzen. Am Ende geht es darum, den tyrannischen Drachenlord zu besiegen.

Ihr könnt die Geschichte entweder allein oder mit bis zu drei Freunden im Online-Mehrspielermodus erleben, die Beute teilen oder um die Belohnung kämpfen.

Die Bewertungen des Spiels fallen gut aus. Bei Steam empfehlen 74 % das Spiel weiter. Gelobt werden die witzigen Dialoge, spaßiges Gameplay, die Auswahl verschiedener Klassen und Fähigkeiten sowie die speziellen Waffen, die neue Möglichkeiten für Nahkampf-Builds eröffnen. Des Weiteren soll sich das Finden von Sammelobjekten durchaus lohnen.

Ihr kennt Tiny Tina’s Wonderlands noch nicht? Macht euch im Trailer einen ersten Eindruck:

Tiny Tina's Wonderlands – offizieller Trailer

Auch im Angebot bei Steam: Sichert euch Borderlands 3 besonders günstig

Boderlands 3 gehört zu den beliebtesten Teilen der Reihe und auch bei Steam erreicht das Spiel eine Wertung von „sehr positiv“. Solltet ihr das Spiel noch nicht haben, solltet ihr jetzt zugreifen.

Ebenfalls bis zum 31. Juli 2023 zahlt ihr für das Spiel bei Steam nur 8,99 Euro statt 59,99 Euro (jetzt bei Steam ansehen), spart also ganze 85 Prozent.

