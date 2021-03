Es ostert bereits in den Supermärkten (und das schon gefühlt seit Weihnachten), aber mittlerweile ist es ja wirklich nicht mehr lange hin. Also, was spielt ihr denn an Ostern? In den Osterferien? Oder einfach am verlängerten Wochenende? Falls ihr es noch nicht wisst, sind wir für euch da, um euch die besten versteckten Angebote im PS Store ins Osterkörbchen zu legen.

Ostern bedeutet – wie alle Feiertage – auch immer eines: Zeit zum Spielen! Was aber, wenn alle begehrten Spiele bereits durch sind? Der PS Store wirft in vorausschauender Erwartung PS4- und PS5-Spiele in den Sale, die sich sehen lassen können. Ein paar Highlights haben wir für euch herausgesucht, damit Ostern nicht ins Wasser fällt (selbst, wenn es regnet).

PS4- und PS5-Angebote im PS Store, die sich sehen lassen können

Alle hier aufgelisteten Spielen waren bisher noch nie günstiger im PS Store zu haben.

Star Wars Jedi: Fallen Order könnt ihr noch bis zum 25. März mit diesem Preis kaufen. Alle anderen Spiele, die wir aufgezählt haben, sind aus dem März-Sale vom PS Store – und der geht noch bis zum 1. April.

Ist im März-Sale nichts dabei für Ostern, sollte sich ein wenig Warten trotzdem noch lohnen: Sicherlich wird es wieder einen Oster-Sale im PS Store geben, bei dem andere Spiele günstiger angeboten werden. Zumeist startet ein derartiger Sale auch kurz vor den Feiertagen, oder wenigstens direkt am ersten.