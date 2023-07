Mit über 30.000 sehr positiven Reviews auf Steam feiert ein kleiner Survival-Underdog seinen riesigen Erfolg: Denn nicht nur auf Steam wird das Spiel geliebt, sondern auch auf YouTube und auf großen Gaming-Websites.

Steam-Hype: Survival-Underdog hört nicht auf, durch die Decke zu gehen

Wir haben bereits darüber berichtet, wie Dave The Diver sich urplötzlich in die Steam-Charts katapultiert hat. Das ist jetzt einige Tage her, und was finden wir in den Steam-Charts? Dave The Diver schwimmt weiter seine Runden in den deutschlandweiten und internationalen Charts. Dabei handelt es sich um ein PixelArt-Indie-Game mit RPG-, Survival- und Management-Mechaniken, das da gerade am Thron der Topseller kratzt (Quelle: Steam-Charts). Kaum ein anderes Indie-Spiel ist im Jahr 2023 derart steil durchgestartet.

Und hier hört der Hype auch nicht auf: Mittlerweile konnte Dave The Dive über 30.000 sehr positive Reviews auf Steam einheimsen und YouTube-Stars wie HandOfBlood (zum Video) und Gab Smolders (zum Video) spielen es im Let'sPlay.

Was aber ist so besonders an Dave The Diver – und lohnt sich der Kauf für euch, oder trügt der Hype nur?

Schaut euch den Trailer zu Dave The Diver an:

Dave the Diver: Official Launch Trailer

Dave The Diver ist amüsant und meisterhaft gestaltet

Bei einem so großen Hype um ein Indie-Spiel täuschen sich die Fans zumeist nicht: Also ja, Dave The Diver ist tatsächlich so gut, wie es alle sagen – und der Kauf lohnt sich ohne Frage. Allerdings solltet ihr zumindest ein wenig Interesse an der Prämisse des Spiels mitbringen, denn Dave The Diver ist vor allem ein Genre-Mix aus Management-Sim, entspanntem Survival-Rogue-like und RPG.

DAVE THE DIVER MINTROCKET

Im Spiel übernehmt ihr – wie der Titel schon ankündigt – Dave, der ein professioneller Taucher ist und für ein Sushi-Restaurant jeden Tag stets den frischesten Fisch fängt. Die Hälfte der Zeit verbringt ihr also im Sushi-Restaurant, wo ihr euren Fisch abgebt, das Menü gestaltet und dann Overcooked-like das Sushi schnell an Kunden verteilt.

Die zweite Hälfte des Spiels findet unter Wasser statt: Aufgrund eines mysteriösen Phänomens ändert sich die Unterwasser-Map täglich, sodass ihr bei jedem Tauchgang auf neue Items und Schätze trefft. Mit einer Harpune und anderen Waffen fangt ihr Fische, sammelt Ressourcen und erforscht in der Story weitere Geheimnisse der Bucht. Im Verlauf des Spiels versucht ihr stets, größere Tiefen zu erreichen und trotzdem heil wieder an die Oberfläche zu gelangen. Schließlich gibt es auch noch Boss-Fights!

Gelobt werden von der Community vor allen Dingen die perfekt gestalteten Gameplay-Mechaniken, die ein breites Publikum zu begeistern wissen. Dazu ist die Story recht over-the-top und amüsant; also nein, das Spiel nimmt sich da auch nicht so ernst.