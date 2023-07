Die Steam-Community hat ein neues Lieblingsspiel: Mit Dave the Diver begeistert die Fans eine abwechslungsreiche Mischung aus RPG und Management-Simulator. In den Charts kann das charmante Spiel deswegen auch hohe Wellen schlagen.

Lust auf ein Abenteuer-RPG in dem ihr nicht nur die Meerestiefen erkunden, sondern ebenfalls ein hoffentlich erfolgreiches Sushi-Restaurant führen könnt? Viele Spieler in der Steam-Community scheinen dieses Konzept jedenfalls ansprechend zu finden. denn kurz nach dem Release am 28. Juni 2023 krault der Mix aus Rollenspiel und Simulator an die Spitze der Charts und kann sich über begeistere Kritiken freuen.

Dave the Diver ist neues Steam-Highlight

In Dave the Diver wartet eine unterhaltsame Genre-Mischung auf euch – ihr spielt den namensgebenden Taucher Dave, der nicht nur die Tiefsee erforscht und dabei interessante Lebewesen fängt, sondern abends auch noch eine Sushi-Bar betreibt. Somit müsst ihr nicht nur eure Tauchausrüstung weiterentwickeln und verbessern, sondern gleichzeitig auch euer Restaurant auf Vordermann bringen.

Schaut euch hier den Launch-Trailer von Dave the Diver an:

Dave the Diver: Official Launch Trailer

Auf Steam kann sich Dave the Diver über einen absoluten Traumstart freuen – die Community lobt das charmante Spiel über den grünen Klee und vergibt eine äußerst positive Bewertung bei über 12.000 abgegebenen Stimmen. Somit darf sich das Simulator-RPG durchaus als Überraschungs-Hit feiern lassen. Aktuell könnt ihr euch das Spiel übrigens noch mit einem 10 Prozent Rabatt schnappen – auf Steam kostet Dave the Diver aktuell 17,99 Euro statt 19,99 Euro. Das Einführungsangebot gilt noch bis zum 12. Juli 2023.

Steam-Charts: Simulator-RPG sorgt für Begeisterung

Dave the Diver schnappt sich direkt zum Release einen starken vierten Platz in den Steam-Charts – damit kann der neue Indie-Hit unter anderem sogar solch große Namen wie Forza Horizon 5 und Anno 1800 hinter sich lassen, obwohl beide Spiele derzeit massiv im Preis reduziert sind.

Vor Kurzem hat in den Steam-Charts auch ein neues Sci-Fi-Spiel für Aufsehen gesorgt:

