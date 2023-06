Auf Steam gibt es unzählige sehr gute, aber auch viele furchtbar schreckliche Spiele. Ein Entwickler verrät jetzt aber, dass Valve die Veröffentlichung neuer Games komplett verbietet, sobald KI-Inhalte im Spiel sind.

Seit einigen Monaten sind KIs aus dem öffentlichen Diskurs nicht mehr wegzudenken. Die künstliche Intelligenz kann immerhin inzwischen Gedichte schreiben, Bilder malen und offenbar auch bei der Spieleentwicklung helfen. Dabei regt sich allerdings auch immer wieder Kritik und Bedenken gegenüber der Verwendung von urheberrechtlich geschützten Inhalten.

Valve scheint sich das jetzt zu Herzen zu nehmen und greift direkt hart durch. Ein Entwickler schreibt auf Reddit, dass er ein Spiel mit offensichtlichen KI-Elementen auf Steam veröffentlichen wollte, dies aber mit den folgenden Worten abgelehnt wurde:

„Nach der Überprüfung haben wir in (Spielename) geistiges Eigentum identifiziert, das anscheinend einer oder mehreren dritten Parteien gehört. Insbesondere enthält (Spielename) Kunstwerke, die von einer künstlichen Intelligenz erzeugt wurde, die sich offenbar auf urheberrechtlich geschütztes Material stützt, das Dritten gehört.“

Valve weigert sich weiterhin, das Spiel auf der eigenen Plattform zu veröffentlichen, solange der Entwickler nicht nachweist, dass das Material, mit dem die KI trainiert wurde, ihm selbst gehört (Quelle: Reddit).

KI-Inhalte in Steam-Spielen: Viele offenen Fragen

Auf Reddit wird die Steam-Entscheidung heiß diskutiert. Während sich einige gegen eine prinzipielle Sperre aller KI-Inhalte aussprechen, zeigen andere Verständnis für Valve. Nutzer SpaceKook 6 schreibt beispielsweise, dass wohl kein großes Unternehmen rechtliche Probleme bekommen will, weil eine KI urheberrechtlich geschütztes Material verwendet (Quelle: Reddit).

Allerdings gibt es auch noch viele offene Fragen darüber, was Steam genau als von KI erstellten Inhalten einstuft. Zusätzlich fehlen Informationen, wie die Arbeit der künstlichen Intelligenz entdeckt werden soll. Valve sollte Entwicklern also möglichst schnelle klare Regeln an die Hand geben.