Kürzlich waren sie noch geheim, doch nun bestätigen aufgetauchte Gerichtsunterlagen, dass sich Fans doch noch auf ein DayZ 2 freuen können.

DayZ Facts

DayZ 2: Spiel befindet sich jetzt in der Entwicklung

Dank der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft sickern hin und wieder interessante Details durch. Offiziell war es still um den Nachfolger von DayZ. Doch nun bestätigt ein Informationsblatt von Microsoft, das der Federal Trade Commission (FTC) vorliegt, dass bei Microsoft schon länger bekannt ist, dass sich DayZ 2 bei Bohemia Interactive in der Entwicklung befindet.

Das wird Fans sicher freuen, so gilt DayZ als eines der einflussreichsten Hardcore-Survivalspiele, das für viele andere Titel den Grundstein gelegt hat. Wie weit die Entwicklung von DayZ 2 fortgeschritten ist, ist bisher allerdings nicht bekannt.

Es ist damit zu rechnen, dass es noch etwas dauern wird, bis es neue Informationen vorliegen. Laut dem Informationsblatt arbeitet Bohemia Interactive nämlich nicht nur an DayZ 2, sondern auch an Arma Reforger und Arma 4. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Ihr kennt DayZ noch gar nicht? Macht euch einen Eindruck vom Spiel:

DayZ - Gameplay Trailer | PS4

DayZ: Noch immer beliebt bei Steam

Wie lange könnt ihr in einer postapokalyptischen Welt überleben? In einer Welt, die von Zombies überrannt wird? Dieser Frage müsst ihr euch bei DayZ stellen und obwohl das Spiel in diesem Jahr schon 10-jähriges Bestehen feiert, wird es noch ordentlich besucht und gut bewertet.

88 Prozent der Spieler haben den Titel bei Steam in den letzten 30 Tagen als „sehr positiv“ bewertet. Zur Zeit der Erstellung dieses Artikels waren außerdem mehr als 35.000 Spieler in DayZ aktiv. Es ist also davon auszugehen, dass sich die Fans mit Freude in einen Nachfolger stürzen werden (Quellen: Steam / SteamDB).

DayZ ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.