RPG-Fans haben 2023 richtig viel Glück, immerhin erscheinen in den nächsten Wochen gleich zwei gigantische Rollenspiel-Blockbuster, die beide schon jetzt auf eine große Fanbase zurückschauen können. Eins davon hat jetzt verraten, wie viele unterschiedliche Enden es bereithält.

Baldur's Gate 3 Facts

Baldur's Gate 3 will wohl Jahre gespielt werden, mit seinen 17.000 Enden

Richtig gelesen: In einem kürzlichen Interview mit Larian Studios hat das Gaming-Magazin Fextralife herausgefunden, dass Baldur's Gate 3 sage und schreibe 17.000 unterschiedliche Enden bieten wird (Quelle: YouTube-Video). Wie ihr euch aber sicherlich denken könnt, sind damit kleine Unterschiede gemeint und keine komplett ausgefeilten Enden.

Sehr viel ist natürlich noch nicht über das Ende des Spiels bekannt, immerhin erscheint es erst am 3. August 2023. Demzufolge kann auch nicht genau gesagt werden, wie sich diese 17.000 Enden zusammensetzen. Womöglich aber spielen einmal jene Begleiter eine Rolle, die ihr bis zuletzt bei euch habt. Auch werden sicherlich die etlichen Entscheidungen Auswirkungen haben, die ihr über das Spiel hinweg treffen müsst.

Schaut in den PS5-Trailer zu Baldur's Gate 3:

Baldur's Gate 3: Enthüllungstrailer | PS5

Baldur's Gate 3 soll so groß werden wie noch kein RPG zuvor

Baldur's Gate 3 ist ein Strategie-Rollenspiel, das alle anderen RPGs in Sachen Größe hinter sich lassen will: Neben den 17.000 Enden hat es außerdem 174 Stunden Zwischensequenzen sowie 75-100 Stunden in einem Playthrough zu bieten (Quelle: IGN). Allerdings werdet ihr natürlich nicht alle Zwischensequenzen beim ersten Durchspielen sehen.

Über alle Entscheidungen hinweg, die ihr trefft, könnt ihr also nur einen Bruchteil all dessen erleben, was das Spiel bietet. Ähnlich funktionieren auch RPGs wie die Dragon-Age-Serie oder Entscheidungsspiele wie Detroit: Become Human.

Baldur's Gate 3 Larian Studios

Sollte Baldur's Gate 3 all seine Versprechen halten können, so erwartet RPG-Fans hier wahrscheinlich eine wahre Perle, die Spieler noch Jahre nach Release mit neuen Charakteren und Klassen genießen können.

Baldur's Gate 3 erscheint am 3. August auf dem PC und am 6. September auf der PS5.