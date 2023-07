Der Schlächter zählt zu den bekanntesten Gegnern der Diablo-Reihe und auch in Teil hat er hin wieder seinen überraschenden Auftritt. Der Albtraum-Boss hat schon diverse Spieler auf dem falschen Fuß erwischt, doch funktionieren bei ihm noch dieselben Tricks wie 1997.

Diablo 4 Facts

Diablo 4: Der Schlächter hat in fast 30 Jahren nicht viel gelernt

Schon in der Beta von Diablo 4 lehrte der Schlächter (oder im englischen The Butcher) die Spieler das Fürchten. Anders als in den Vorgängern der Reihe ist dieser Boss in Teil 4 ein rein zufällige Begegnung in den diversen Dungeons des Spiels. Gerade in der Levelphase und kurz nach dem Wechsel einer Weltstufe ist der Schlächter ein ernstzunehmender Gegner und ein Albtraum-Boss für Hardcore-Spieler.

Wie schon im ersten Diablo aus dem Jahr 1997 hat auch der Schlächter in Diablo 4 eine große Schwäche: Türen. Der grobschlächtige Dämon ist nämlich eher Metzger als Schreiner oder Maurer und scheitert daher häufig an der Architektur der Dungeons. Wie vor knapp 30 Jahren weiß der Schlächter nicht, wie er Türen öffnen kann. Gerne reicht auch eine Säule oder ein Tordurchgang, an Leitern ist für den Dämon ebenfalls kein vorbeikommen.

Spieler nutzen die alten Tricks auch heute

Wie schon zu Zeiten von Diablo 1 nutzen die Spieler jeden Vorteil, den sie kriegen können. So findet die Community auch in Diablo 4 wenig ehrenvolle, aber dafür ungemein effektive Wege, sich des Schlächters zu entledigen. Da wäre natürlich der Klassiker in Form einer geschlossenen Tür:

Neu in Diablo 4 ist die Möglichkeit, den Schlächter mit einer Leiter zu überlisten:

Es geht aber auch weit weniger aufwändig, denn hin und wieder ist der mächtige Dämon auch mit einem Schrein als Hindernis überfordert:

Der fiese Schlächter ist in den letzten drei Jahrzehnten also nicht wirklich schlauer geworden. Die einzige Ausnahme bildet seine Diablo-3-Variante. Als finaler Boss des ersten Aktes machte er eine deutlich bessere Figur. In seiner Arena gab es allerdings auch nichts, woran er hängen bleiben konnte.

Verlässlich sind diese Methoden aber nach wie vor nicht und so heißt es bei euren meisten Begegnungen: Kämpfen, fliehen oder ihr ergebt euch eurem Schicksal. Ihr werdet sehr wahrscheinlich die Möglichkeit zur Revanche bekommen, denn der Schlächter kann euch jederzeit in den Dungeons von Diablo 4 auflauern.

