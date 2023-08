Eigentlich versetzt ein Schatzgoblin die meisten Diablo-Spieler in einen freudigen Rausch – und die Jagd auf die flinken Beutesammler beginnt. In Diablo 4 werden die Schatzgoblins ihrem Namen aber nicht wirklich gerecht; das soll sich aber schon bald ändern.

Besseres Loot in Diablo 4: Schatzgoblins droppen sicher Legendarys

Mit Patch 1.1.1 soll sich in Diablo 4 alles zum Besseren wenden. Dazu will Blizzard nicht nur an den Klassen Anpassungen vornehmen, sondern auch das Loot-System etwas lohnenswerter gestalten. Gerade Schatzgoblins waren in Diablo 3 jene Sorte Gegner, die Spieler nur allzu gerne besiegten. In Diablo 4 dagegen verlieren die kleinen Monster zuweilen keinen nennenswerten Loot, was viele Spieler enttäuscht hat.

Mit dem kommenden Update soll sich das aber ändern, denn Schatzgoblins sollen garantiert ein Legendary fallenlassen, sobald ihr mit eurem Charakter Level 15 erreicht habt. Associate Game Director Joseph Piepiora sagte im Livestream zu Patch 1.1.1: „Wenn du kein legendäres Item von etwas, das sich Schatzgoblin nennt, bekommst, fühlt sich das schlecht an.“ (Quelle: Blizzard via YouTube). Durch diese Änderung könnt ihr schon früh an Legendarys kommen. Die Jagd auf die Schatzgoblins kann beginnen!

Ihr möchtet im August lieber etwas anderes spielen? Hier sind die spannendsten Neuerscheinungen:

Dungeons und Legions-Events bekommen ebenfalls Loot-Upgrade

Nicht nur die Schatzgoblins garantieren euch in Zukunft ein Legendary. Diese Änderung soll auch für Dungeon-Bosse und den Abschluss für Legions-Events gelten; das Loot-Upgrade gilt hier ab Level 35. Übrigens: Auch der Schlächter zählt als Dungeon-Boss. Sollte er euch also zufällig heimsuchen, lohnt sich der Kampf auf jeden Fall.

Vielleicht helfen euch ja diese Tricks, um den Schlächter zu bezwingen:

Patch 1.1.1 soll am 8. August 2023 erscheinen. Allerdings wird Blizzard bereits am 2. August 2023 die vorläufigen Patch-Notizen veröffentlichen und im Detail erklären, was sich mit dem Update alles ändert.

