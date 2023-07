In Diablo 4 gibt es einiges zum Sammeln. Auf Dauer sorgen verschiedene Ausrüstungsgegenstände und andere Kleinigkeiten allerdings für volle Lager bei den Spielern. Kürzlich versprach Blizzard, sich dem Problem schnellstens anzunehmen.

Diablo 4 Facts

Diablo 4: Volle Lager bei den Spielern sorgen für Probleme

Das Management eines Lagers spielt nicht nur in Diablo 4 eine große Rolle. Dieses muss gut ausbalanciert sein, um so viel wie möglich aufbewahren zu können. „Man könnte es ja später noch einmal gebrauchen“ – ist ein Satz, den sich sicher jeder Spieler schon einmal gesagt hat. Fans kommen bei Blizzards neuestem Action-Rollenspiel aber an ihre Grenzen, da die Lagerplätze offenbar nicht groß genug sind.

Im Rahmen eines Entwickler-Streams stellte Game Director Joe Piepiora jedoch klar, dass das Problem bekannt ist und versprach, es anzugehen. Das Team versuche, noch eine Lösung zu finden. Obwohl Piepiora laut seinem Team immer sofort auf die Wünsche der Spieler eingehen möchte, muss er laut dem leitenden Produzent Tim Ismay hin und wieder gebremst werden. Am Ende läge die Priorität darin, es richtig zu machen, anstatt es sofort zu tun (Quelle: Diablo@YouTube).

Ihr wisst nicht, welche Weltstufe ihr wählen sollt? In diesem Video helfen wir euch bei der Entscheidung:

Diablo 4: Welche Weltstufe solltet ihr wählen? Abonniere uns

auf YouTube

Diablo 4: Großes Update erhöht Chance auf seltene Stücke

Das Spiel hat kürzlich ein großes Update erhalten. Dieses sorgte nicht nur für zahlreiche Fehlerbehebungen, sondern auch für einen Fix für die Helltide-Truhen-Drops. Helltide-Truhen haben jetzt die Chance, einzigartige Gegenstände fallen zu lassen – darunter die sechs seltensten Gegenstände in Diablo 4:

Schwert: Verhängnisbringer

Zweihänder: Der Großvater

Ring: Ring der sternenlosen Himmel

Kopfschutz: Andariels Antlitz

Kopfschutz: Harlekinskrone

Amulett: Geschmolzenes Herz von Selig

(Quelle: VG247)

Am 20. Juli startet übrigens die erste Season des Spiels. Ihr könnt euch beispielsweise auf neue Inhalte wie Quests und Ausrüstung freuen (Quelle: Blizzard).

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.