GTA 5: Cheats für PC, PS5, Xbox Series X und ältere Konsolen

GTA 5 ohne Cheats? Kaum vorstellbar! Mithilfe dieser Codes für PC sowie alle PlayStation- und Xbox-Konsolen, könnt ihr alle Waffen und spezielle Fahrzeuge freischalten, unsterblich werden, Zeitlupe auslösen oder Die Fahndung der Polizei verändern.

GTA 5 - Grand Theft Auto V Facts

Cheats im Story-Modus von GTA 5 eingeben

Egal, auf welcher Plattform ihr spielt: Einige Dinge gibt es zu beachten, wenn ihr Cheats im Story-Modus eingebt. Nachfolgend listen wir euch die wichtigsten Voraussetzungen auf und weisen euch darauf hin, wie ihr die Cheats auf verschiedenen Plattformen wie PC, PS5, PS4, PS3, Xbox Series X, Xbox One oder Xbox 360 eingebt:

Cheats lassen sich nur während des aktiven Spiels im Story-Modus eingeben. Ihr müsst euch dafür in keinem speziellen Menü befinden – Cheats für GTA Online gibt es nicht!

Insgesamt sollte die Eingabe der Tastenkombinationen recht flott erfolgen. Wurde der Cheat erfolgreich aktiviert, erhaltet ihr links unten im Bildschirm eine kurze Hinweismeldung.

Cheats auf PS3 oder Xbox-360: Die Eingabe funktioniert nur über die Tastenkombinationen mittels des Controllers. Richtungsangaben sind dabei über das Steuerkreuz zu tätigen.

Cheats für PS4, PS5, Xbox Series X und Xbox One: Die Eingabe erfolgt über das Eingeben von Telefonnummern auf eurem Ingame-Smartphone (Reiter „Kontakte" → links unten das Nummernfeld-Symbol auswählen). Auf PlayStation 4 und Xbox One funktioniert zusätzlich auch die Eingabe über die Tastenkombinationen.

Cheats für PC: Auf PC könnt ihr alternativ auch die Konsole öffnen (^-Taste drücken) und die Cheat-Codes so eingeben. In der Liste unten findet ihr zusätzlich die Konsolenbefehle.

Auf PS5, PS4 und Xbox One lassen sich die Cheats per Telefonnummer aktivieren.

Wichtiger Hinweis: Sobald ihr Cheats benutzt, werden die Trophäen und Erfolge von GTA 5 in der aktuellen Sitzung deaktiviert und können nicht freigeschaltet werden.

Alle GTA-5-Cheats für PC und Konsolen

Effekte Plattformen Cheat-Codes, Zahlenkombination und Konsolenbefehle Alle Waffen erhalten PlayStation Dreieck, R2, links, L1, Kreuz, rechts, Dreieck, unten, Viereck, L1, L1, L1 Xbox Y, RT, links, LB, A, rechts, Y, unten, X, LB, LB, LB PC 1-999-866-587 / TOOLUP Unsterblichkeit für 5 Minuten PlayStation Rechts, Kreuz, rechts, links, rechts, R1, rechts, links, Kreuz, Dreieck Xbox Rechts, A, rechts, links, rechts, RB, rechts, links, A, Y PC 1-999-724-654-5537 / PAINKILLER Fahndungslevel erhöhen PlayStation R1, R1, Kreis, R2, links, rechts, links, rechts, links, rechts Xbox RB, RB, B, RT, links, rechts, links, rechts, links, rechts PC 1-999-3844-8483 / FUGITIVE Fahndungslevel senken PlayStation R1, R1, Kreis, R2, rechts, links, rechts, links, rechts, links Xbox RB, RB, B, RT, rechts, links, rechts, links, rechts, links PC 1-999-5299-3787 / LAWYERUP Schneller rennen PlayStation Dreieck, links, rechts, rechts, L2, L1, Viereck Xbox Y, links, rechts, rechts, LT, LB, Kreuz PC 1-999-228-8463 / CATCHME Fallschirm erhalten PlayStation Links, rechts, L1, L2, R1, R2, R2, links, links, rechts, L1 Xbox Links, rechts, LB, LT, RB, RT, RT, links, links, rechts, LB PC 1-999-759-3483 / SKYDIVE Explosive Nahkampfattacken PlayStation Rechts, links, Kreuz, Dreieck, R1, Kreis, Kreis, Kreis, L2 Xbox Rechts, links, A, Y, RB, B, B, B, LT PC 1-999-4684-2637 / HOTHANDS Explosive Munition PlayStation Rechts, Viereck, Kreuz, links, R1, R2, links, rechts, rechts, L1, L1, L1 Xbox Rechts, X, A, links, RB, RT, links, rechts, rechts, LB, LB, L1 PC 1-999-444-439 / HIGHEX Feuergeschosse PlayStation L1, R1, Viereck, R1, links, R2, R1, links, Viereck, rechts, L1, L1 Xbox LB, RB, X, RB, links, RT, RB, links, X, rechts, LB, LB PC 1-999-462-363-4279 / INCENDIARY Zielen in Zeitlupe (3 Stufen) PlayStation Viereck, L2, R1, Dreieck, link, Viereck, L2, rechts, Kreuz Xbox X, LT, RB, Y, links, X, LT, rechts, A PC 1-999-332-3393 / DEADEYE Betrunken werden PlayStation Dreieck, rechts, rechts, links, rechts, Viereck, Kreis, links Xbox Y, rechts, rechts, links, rechts, X, B, links PC 1-999-547-861 / LIQUOR Wetter ändern (9 Optionen) PlayStation R2, Kreuz, L1, L1, L2, L2, L2, Viereck Xbox RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X PC 1-999-625-348-7246 / MAKEITRAIN Rutschende Fahrzeuge PlayStation Dreieck, R1, R1, links, R1, L1, R2, L1 Xbox Y, RB, RB, links, RB, LB, RT, LB PC 1-999-766-9329 / SNOWDAY Zeitlupe (3 Stufen) PlayStation Dreieck, links, rechts, rechts, Viereck, R2, R1 Xbox Y, links, rechts, rechts, X, RT, RB PC 1-999-756-966 / SLOWMO Buzzard (bewaffneter Hubschrauber) PlayStation Kreis, Kreis, L1, Kreis, Kreis, Kreis, L1, L2, R1, Dreieck, Kreis, Dreieck Xbox B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y PC 1-999-289-9633 / BUZZOFF Comet (Sportwagen) PlayStation R1, Kreis, R2, rechts, L1, L2, Kreuz, Kreuz, Viereck, R1 Xbox RB, B, RT, rechts, LB, LT, A, A, X, RB PC 1-999-266-38 / COMET Sanchez (Dirt Bike) PlayStation Kreis, Kreuz, L1, Kreis, Kreis, L1, Kreis, R1, R2, L2, L1, L1 Xbox B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB PC 1-999-633-7623 / OFFROAD Trashmaster (Müllwagen) PlayStation Kreis, R1, Kreis, R1, links, links, R1, L1, Kreis, rechts Xbox B, RB, B, RB, links, links, RB, LB, B, rechts PC 1-999-872-433 / TRASHED Stretch-Limousine PlayStation R2, rechts, L2, links, links, R1, L1, Kreis, rechts Xbox RT, rechts, LT, links, links, RB, LB, B, rechts PC 1-999-846-39663 / VINEWOOD Mallard (Stunt-Flugzeug) PlayStation Kreis, rechts, L1, L2, links, R1, L1, L1, links, links, Kreuz, Dreieck Xbox B, rechts, LB, LT, links, RB, LB, LB, links, links, A, Y PC 1-999-2276-78676 / BARNSTORM Caddy (Golfmobil) PlayStation Kreis, L1, links, R1, L2, Kreuz, R1, L1, Kreis, Kreuz Xbox B, LB, links, RB, LT, A, RB, LB, B, A PC 1-999-4653-461 / HOLEIN1 Rapid GT (Sportwagen) PlayStation R2, L1, Kreis, rechts, L1, R1, rechts, links, Kreis, R2 Xbox RT, LB, B, rechts, LB, RB, rechts, links, B, RT PC 1-999-727-4348 / RAPIDGT Duster (Agrarflugzeug) PlayStation Rechts, links, R1, R1, R1, links, Dreieck, Dreieck, Kreuz, Kreis, L1, L1 Xbox rechts, links, RB, RB, RB, links, Y, Y, A, B, LB, LB PC 1-999-3597-7729 / FLYSPRAY PCJ-600 (schweres Motorrad) PlayStation R1, rechts, links, rechts, R2, links, rechts, Viereck, rechts, L2, L1, L1 Xbox RB, rechts, links, rechts, RT, links, rechts, X, rechts, LT, LB, LB PC 1-999-762-538 / ROCKET BMX (Fahrrad) PlayStation Links, links, rechts, rechts, links, rechts, Viereck, Kreis, Dreieck, R1, R2 Xbox Links, links, rechts, rechts, links, rechts, X, B, Y, RB, RT PC 1-999-226-348 / BANDIT Spezialfähigkeit aufladen PlayStation Kreuz, Kreuz, Viereck, R1, L1, Kreuz, rechts, links, Kreuz Xbox A, A, X, RB, LB, A, rechts, links, A PC 1-999-769-3787 / POWER-UP Super-Sprünge PlayStation Links, links, Dreieck, Dreieck, rechts, rechts, links, rechts, Viereck, R1, R2 Xbox Links, links, Y, Y, rechts, rechts, links, rechts, X, RB, RT PC 1-999-467-8648 / HOPTOIT Sprung aus dem Himmel (Skyfall) PlayStation L1, L2, R1, R2, links, rechts, links, rechts, L1, L2, R1, R2, links, rechts, links, rechts Xbox LB, LT, RB, RT, links, rechts, links, rechts, LB, LT, RB, RT, links, rechts, links, rechts PC 1-999-759-3255 / SKYFALL Gesundheit und Rüstung aufladen PlayStation Kreis, L1, Dreieck, R2, Kreuz, Viereck, Kreis, rechts, Viereck, L1, L1, L1 Xbox B, LB, Y, RT, A, X, B, rechts, X, LB, LB, LB PC 1-999-887-853 / TURTLE Schneller schwimmen PlayStation Links, L1, rechts, rechts, R2, links, L2, rechts Xbox links, links, LB, rechts, rechts, RT, links, LT, rechts PC 1-999-4684-4557 / GOTGILLS Mond-Schwerkraft PlayStation Links, links, L1, R1, L1, rechts, links, L1, links Xbox Links, links, LB, RB, LB, rechts, links, LB, links PC 1-999-356-2837 / FLOATER

Bedenkt bei der Cheat-Eingabe, dass ihr z.B. ein großes Fahrzeug nur auftauchen lassen könnt, wenn auch der Platz dafür ausreicht. In Los Santos gibt es aber jede Menge freie Fläche, sodass das kein Problem für euch darstellen sollte. Mangelnder Platz könnte also ein Grund dafür sein, dass ein Fahrzeug nach der Code-Eingabe nicht erscheint.

500.000 GTA-Dollars für GTA Online Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.11.2023 15:08 Uhr

Ihr könnt Cheats auch deaktivieren, indem ihr den Code ein zweites Mal eingebt. Wollt ihr den letzten Cheat, den ihr eingegeben habt, noch einmal wiederholen, müsst ihr auf dem Smartphone einfach nur das Sternchen (*) drücken.

Gibt es einen Geld-Cheat in GTA 5?

Einen klassischen Geld-Cheat gibt es in GTA 5 leider nicht. An anderer Stelle liefern wir euch aber nützliche Tipps und Tricks, wie ihr trotzdem schnell Geld verdienen könnt – folgt dafür dem verlinkten Artikel. Alternativ lest ihr euch die Aktien-Strategie der Lester-Missionen von All about Games durch, mit der ihr im Laufe der Story bis zu 2,1 Milliarden Dollar verdienen könnt.

Auch einen Geld-Cheat für GTA Online gibt es nicht. Zwar gibt es immer wieder mal Glitches oder ähnliches, die euch schnelles Geld im Multiplayer-Part versprechen. Diese werden aber meist recht schnell von Rockstar Games per Updates beseitigt.

