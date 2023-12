GTA 5: Leitfaden für alle Trophäen und Erfolge (inkl. DLCs)

Die Jagd nach allen Trophäen und Erfolgen in GTA 5 ist ein wahres Abenteuer. Im Leitfaden erfahrt ihr alles, was ihr für die 100 % tun müsst. Außerdem erhaltet ihr Tipps zur Freischaltung der Trophies und Achievements.

GTA 5 - Grand Theft Auto V Facts

Alle Trophäen und Erfolge in GTA 5 und den DLCs

Mittlerweile könnt ihr insgesamt 77 Erfolge bzw. 78 Trophäen in GTA 5 freischalten. 32 davon könnt ihr im Singleplayer-Modus ergattern, während der Rest ausschließlich GTA Online vorbehalten ist. Die drei ergänzenden DLCs Heists, Rockstar Editor und The Doomsday Heists erweitern das Spiel ebenfalls um weitere Trophäen, die ihr nur in GTA Online bekommt.

Im Folgenden seht ihr alle Erfolge und Trophäen mit ihren Freischaltbedingungen. Zudem haben wir euch bei einzelnen Achievements Guides und Videos verlinkt, die euch die Freischaltung erleichtern sollen. Sofern ein Erfolg verpassbar ist, weisen wir euch beim entsprechenden Erfolg ebenfalls daraufhin.

Alle Errungenschaften im Hauptspiel

Symbol Erfolg Gamerscore Trophäe Legende von Los Santos - Herzlichen Glückwunsch! Ihr seid Vinewoods größter Star!

Willkommen in Los Santos Ihr habt ein Auto wieder in Besitz genommen und es durch das Herz einer sonnigen Metropole gefahren.

Bekommt ihr automatisch zu Spielbeginn.

Wiederbelebte Freundschaft Wer braucht schon Feinde bei solchen Freunden?

Schließt die Mission „Fame or Shame“ ab.

Ein guter Tageslohn Zeit für einen Kurzurlaub.

Schließt die Mission „Caida Libre“ ab.

Der Augenblick der Wahrheit Ihr habt die Wahrheit über Brad herausgefunden.

Schließt die Mission „Das Kriegsbeil“ ab

Leben oder Sterben in Los Santos Ihr habt die letzte Mission abgeschlossen.

Schließt die letzte Mission im Spiel ab.

Hart wie Diamant Ihr habt Vangelico ausgeräumt, um eure Schuld bei Martin Madrazo zu begleichen.

Schließt den Raubüberfall „Der Juwelenraub“ ab.

Subversiv Ihr habt Merryweather eine experimentelle Superwaffe gestohlen ... und wieder zurückgegeben.

Schließt den „Merryweather-Raubüberfall“ ab.

Blitzschnell Ihr habt eine klassische Blitzaktion durchgezogen.

Schließt den Raubüberfall „Blitzaktion“ ab.

Kleine Stadt, große Sache Ihr habt beim Hühnerfest von Paleto Bay einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Schließt den Raubüberfall „Das Ding in Paleto“ ab.

Trottel im Auftrag der Regierung Ihr habt geheime Informationen aus einem schwer bewachten Regierungsgebäude beschafft.

Schließt den „Bureau-Überfall“ ab.

Das große Ding! Jetzt ist es kein Traum mehr.

Schließt den Überfall „Das große Ding“ ab.

Pures Gold, Baby! Verdient mit Story-Missionen und Fremden und Freaks 70 Goldmedaillen.

Berufsverbrecher Schließt das Spiel zu 100% ab.

Um diese Trophäe zu ergattern, müsst ihr GTA 5 zu 100 % abschließen. Hierzu müsst ihr nicht nur die Story komplett beenden, sondern weitere Herausforderungen abschließen. Erledigt dafür folgende Aufgaben:

Beendet alle Story-Missionen.

Erledigt 14 von 57 Zufallsereignissen.

Schließt als Franklin alle Attentate von Lester ab.

Erledigt alle Abschlepp-Missionen für Tonya.

Helft Paparazzi-Beverly bei allen Missionen.

Schließt vier Risiko-Missionen von Dom ab.

Schließt die Mission „Harte Arbeit“ für Hao ab.

Schließt mit Franklin alle Missionen bei Barry ab.

Schließt mit Franklin alle Fanatiker-Missionen ab.

Schließt die Mission „Marry Ann: Dämonenaustreibung“ mit Michael ab.

Gönnt euch einen Tanz im Stripclub.

Besorgt euch ein Date im Stripclub.

Gönnt euch eine Runde Spaß mit einer Prostituierten.

Geht mit Hund Chop spazieren und spielen.

Gewinnt alle 5 Straßenrennen.

Gewinnt alle 4 Seerennen.

Gewinnt sechs Geländerennen.

Schafft in drei Runden am Schießstand mindestens Bronze an jeder Waffenart.

Holt mindestens Bronze in allen Lektionen an der Flugschule.

Spielt je eine Runde Tennis, Golf und Darts alleine.

Gehe mit einem Freund in die Bar, in den Strip-Laden und ins Kino und spielt in Gesellschaft Dart.

Kauft ein Fahrzeug im Internet.

Kauft fünf Immobilien.

Erledigt 25 von 50 Monster-Stunts.

Fliegt 8 Messerflüge.

Fliegt unter 25 Brücken durch.

Sammelt 50 Briefausschnitte.

Sammelt 50 Raumschiffteile (Omega).

Absolviert alle Basejumps und Fallschirmsprünge.

Absolviert drei Triathlon-Rennen.

Zuhause in San Andreas Erkundet ganz Los Santos und Blaine County.

Deckt die komplette Karte samt Inseln und Randgebieten auf (idealerweise mit Hubschrauber oder Flugzeug).

Freie Fahrt für betuchte Bürger Kauft die Downtown Cab Co. und schließt eine private Taxifahrt ab.

TP Industries: Rüstungs-Wettflug Kauft den McKenzie-Feldhangar und gewinnt das Aufrüstungs-Rennen.

Kauft das McKenzie-Flugfeld und erledigt je 5 Waffenlieferungsaufträge im Buggie und Flugzeug.

Vielseitig talentiert Erhaltet eine Goldmedaille in allen entsprechenden Hobbys und Zeitvertreiben.

Holt je eine Goldmedaille in den folgenden Aktivitäten:

Flugschule

Schiessstand

Geländerennen

Seerennen

Straßenrennen

Triathlon

Das folgende Video zeigt euch, wie ihr das schafft.

Von jenseits der Sterne Sammelt alle Raumschiffteile und bringt sie zurück.

Für diese Trophäe müsst ihr alle 50 Raumschiffteile in Los Santos finden. Alle Fundorte zeigen wir euch im verlinkten Guide oder alternativ im folgenden Video.

Ein gelöstes Rätsel Löst das Rätsel um Leonora Johnson.

Für diese Trophäe müsst ihr alle 50 Briefschnipsel in GTA 5 finden. Die Fundorte zeigen wir euch im verlinkten Guide oder alternativ seht ihr sie im folgenden Video.

Abfallbeseitigung Kauft das alte Dock und sammelt allen Atommüll ein.

Für diese Trophäe müsst ihr alle 30 Stück Atommüll in Los Santos einsammeln. Wie ihr das U-Boot dafür bekommt und alle Fundorte zeigen wir euch im verlinkten Guide oder alternativ im folgenden Video.

Roter Nebel Schließt alle Randale ab.

Beendet alle Randale-Missionen mit Trevor.

Hoch hinaus Schließt alle Monster-Stunts ab.

Für diese Trophäe müsst ihr alle 50 Monster-Stunts in Los Santos absolvieren. Alle Fundorte zeigen wir euch im verlinkten Guide oder alternativ im folgenden Video.

Kifflom! Schließt euren Weg zur Erleuchtung ab ... oder auch nicht.

Besucht als Michael die Webseite www.epsilonprogram.com und macht den Persönlichkeitstest. Nach Abschluss des Tests sucht ihr das blaue Fragezeichen auf der Karte auf und schließt die Mission ab. Folgt den Anweisungen der Mail und spendet Geld. Nun müsst ihr für den Epsilon-Kult folgende Fahrzeuge organisieren:

Pegassi Vacca

Benefactor Surano

Enus Super Diamond

Dinka Double-T

Declasse Tornado

Habt ihr 2.000.000$ auf dem Konto, könnt ihr die Fahrzeuge direkt im Netz kaufen, ansonsten müsst ihr sie in der Stadt suchen. Folgt erneut den Anweisungen und spendet 2 x 5.000$. Öffnet nach der Sequenz die Seite www.epsilonprogramm.com/store und kauft die offizielle Epsilon-Robe. Tragt diese als Michael 10 Ingame-Tage. Ihr könnt auch ins Bett gehen und speichern, um die Zeit zu verkürzen.

Folgt den weiteren Anweisungen der Missionen. Nach Abschluss des Epsilon-Programms erhaltet ihr rund 2 Mio $ zurück auf euer Konto und die Trophäe „Kifflom!“. Das folgende Video zeigt euch auch noch einmal den kompletten Walkthrough zur Mission.

Drei-Mann-Armee Überlebt zu dritt mindestens drei Fahndungsterne für drei Minuten außerhalb einer Mission.

Diesen Erfolg könnt ihr freischalten, sobald ihr die Story-Mission „Mr. Philips“ abgeschlossen habt, denn dann schaltet ihr Trevor als spielbaren Charakter frei. Anschließend könnt ihr alle drei Charaktere per Smartphone zusammentrommeln und sie abholen. Achtet dabei darauf, dass ihr ein Auto mit vier Türen benutzt.

Fahrt nun zum Los Santos International Airport im Süden der Karte. Sobald ihr auf die Landebahn fahrt, bekommt ihr automatisch ein 3-Sterne-Fahndungslevel. Fahrt hier nun so lange hin und her, bis ihr die drei Minuten überlebt habt. Achtet darauf, dass euch die Polizisten währenddessen nicht aus den Augen verliert und bleibt in ihrem Einzugsbereich. Zusätzlich kann es helfen vorher das Upgrade für kugelsichere Reifen zu kaufen.

Achtung: Diese Trophäe ist verpassbar! Je nach eurem Ende in GTA 5 kann es passieren, dass ihr nicht mehr auf alle Charaktere zugreifen könnt. Widmet euch diesem Achievement also, bevor ihr die letzten fünf Story-Missionen absolviert.

Das folgende Video zeigt euch dem Vorgang noch einmal im Detail.

Zu tief für dich Ihr braucht ein größeres Boot ...

Für diesen Erfolg müsst ihr euch von einem Hai fressen lassen. Haie spawnen zufällig im Meer, fahrt also mit einem Boot vor die Küste und wartet, bis ein roter Punkt auf dem Radar erscheint, wobei es sich um einen Hai handelt. Springt dann ins Wasser und wartet, bis der Hai euch schnappt. Das folgende Video zeigt euch den Vorgang noch einmal genau.

Akolyth der Altruisten Bringt dem Altruistenkult ein ahnungsloses Opfer.

Ein Opfer für den Altruistenkult könnt ihr nur mit Trevor abliefern. Die Opfer findet ihr bei zufälligen Ereignissen in Los Santos. Haltet also die Augen offen und achtet auf die blauen Punkte auf der Minikarte, die den Beginn eines zufälligen Ereignisses markieren. Sehr gut funktioniert das mit den vier Anhaltern im Spiel. Bringt einen von ihnen nicht zum eigentlichen Zielort, sondern zum Altruistenkult, der mit einem „A“ westlich von Mount Chiliad auf der Karte markiert wird

Achtung: Diese Trophäe ist verpassbar! Wenn ihr alle Personen aus zufälligen Ereignissen zu ihrem Zielort bringt, könnt ihr diesen Erfolg nicht mehr freischalten!

Den Fundort eines solchen Anhalters seht ihr im folgenden Video. Hier seht ihr ebenfalls, wo sich der Altruistenkult genau befindet.

Ein Haufen Schotter Gebt mit den drei Charakteren insgesamt 200 Millionen Dollar aus.

Es gibt einen leichten Trick, mit dem ihr diesen Erfolg sehr einfach freischalten könnt:

Nach Ende der Hauptstory, solltet ihr ca. 20 Millionen auf eurem Konto haben. Öffnet nun im Internet-Browser unter „Geld und Dienstleistungen“ die Seite von LCN Ecxchange. Investiert jetzt all euer Geld in Aktien und verkauft sie direkt wieder. Macht dies sofort, um kein Geld zu verlieren. Wiederholt diesen Vorgang so lange, bis ihr den Erfolg freischaltet

Wie viel Geld ihr schon ausgegeben habt, seht ihr in den Spielstatistiken. Das folgende Video zeigt euch den Vorgang noch einmal im Detail.

Echter Börsenprofi Macht an der Börse einen Gewinn, der eure gesamten Investitionen übersteigt.

Gewinnt im Aktienhandel mehr, als ihr investiert habt. Wir geben euch dazu Tipps zum Geld verdienen durch Handel an der Börse.

Aufgemotzte Waffe Modifiziert eine Waffe vollständig.

Gesucht: lebendig oder lebendig Liefert einen Kautionsflüchtling lebendig ab.

Hierfür müsst ihr eine der Kopfgeldmissionen abschließen, die ihr nur mit Trevor spielen könnt! Dabei müsst ihr einen Kautionsflüchtling lebendig abliefern, um das Achievement zu erhalten. Wir zeigen euch dazu, wo ihr die Kautionsflüchtlinge Larry Tupper und Ralph Ostrowski finden könnt. Alternativ seht ihr im folgenden Video, wie ihr einen Kautionsflüchtling lebend einfangt.

Achtung: Diese Trophäe ist verpassbar! Wenn ihr alle vier Kautionsflüchtlinge direkt tötet, könnt ihr diesen Erfolg nicht mehr freischalten!

Los Santos Customs Modifiziert ein Fahrzeug vollständig.

Um das Upgraden von Fahrzeugen bei Los Santos Customs freizuschalten, müsst ihr zunächst die Story-Mission „Vater/Sohn“ absolvieren. Für Modifizierungen braucht ihr dabei auch eine Menge Geld auf dem Konto und nicht jeder Wagen lässt sich vollständig modifizieren. Ein guter Wagen für diese Trophäe ist z.B. der Weeny Issi, den ihr für 18.000$ bei southernsanandreassuperautos.com kaufen könnt.

Fahrt damit zu Los Santos Customs und motzt euren Wagen voll auf. Die Trophäe schaltet sich frei, sobald ihr die Werkstatt wieder verlassen habt. Das folgende Video zeigt euch den Vorgang noch einmal im Detail.

Knappe Angelegenheit Schließt alle Herausforderungen „Unter der Brücke durch“ und „Messerflug“ ab.

Fliegt unter allen 50 Brücken von Los Santos durch, um die Herausforderung „Unter der Brücke durch“ abzuschließen. Das folgende Video zeigt euch alle Fundorte.

Zusätzlich müsst ihr per Messerflug mit einem Flugzeug seitwärts zwischen 15 Gebäuden durch fliegen, um die Herausforderung „Messerflug“ abzuschließen. Auch hier seht ihr alle Standorte im folgenden Video.

Raus aus dem Flieger GTA Online: Schließt die Einleitung ab.

Kleiner Ganove GTA Online: Erreicht Rang 25.

Einen Namen gemacht GTA Online: Erreicht Rang 50.

Über dem Gesetz GTA Online: Erreicht Rang 100.

Numero Uno GTA Online: Erreicht den ersten Platz bei allen Wettkampf-Spieltypen.

Holt euch bei folgenden Wettkampf-Spieltypen den ersten Platz:

Deathmatch

Team Deatchmatch

Gang-Angriff

Überlebenskampf (10 Runden)

Radrennen

Seerennen

Luftrennen

Landrennen

Rallye (Auch ein Sieg als Beifahrer zählt)

GTA-Rennen

Armdrücken

Darts

Golf (Stellt eine Runde und ein Loch ein, wenn es schnell gehen soll)

Tennis

Fallschirmspringen

Schießstand

In den Statistiken unter Auszeichnungen → Siege könnt ihr einsehen, wo ihr überall schon gewonnen habt.

Der Midnight Club GTA Online: Gewinnt fünf Rennen in einem getunten Fahrzeug.

Gewinnt fünf beliebige Rennen in einen getunten Fahrzeug. Achtet dabei darauf, dass ihr bei der Fahrzeugauswahl euer Auto mit der Bemerkung „(getunt)“ dahinter auswählt.

Unnatürliche Auslese GTA Online: Schließt alle 10 Wellen eines Überlebenskampfes ab.

Der Überlebenskampf wird mit Rang 15 freigeschaltet, nachdem ihr das erste Mal bei Trevor wart.

Beifahrer-Karriere GTA Online: Führt einen Fahrer als Beifahrer im Rallye-Modus auf den 1. Platz.

Die Strecke rund um das Gefängnis (Kriminell schnell) macht sich für die Freischaltung der Trophäe besonders gut. Es müssen mindestens vier Spieler am Rennen teilnehmen (Zweier-Teams). Als Beifahrer müsst ihr dem Fahrer mit den Richtungstatsen die Richtung anzeigen, da dieser die Wegpunkte nicht sieht.

Tot oder lebendig GTA Online: Überlebt einen Tag, während ein Kopfgeld auf euch ausgesetzt ist.

Überlebe einen Tag mit gesetztem Kopfgeld. Einfache Methode: Startet ein Solospiel in GTA Online, klaut Autos bis ihr zwei SMS erhaltet. Harrt nun einen Spieltag bzw. 48 reale Minuten aus. Bewegt euch jedoch alle 15 Minuten, um nicht disconnected zu werden.

Saubere Arbeit GTA Online: Schließt einen Gang-Angriff ab, ohne zu sterben, und erledigt mindestens 10 Gegner.

Überlebe einen Gang-Angriff und töte mindestens zehn Gegner. Gang-Angriffe werden mit Rang 18 freigeschaltet.

Ausgezeichnet GTA Online: Verdient euch 30 Platin-Auszeichnungen.

Ihr müsst 30 der möglichen 85 Platin-Auszeichnungen verdienen. Den Fortschritt könnt ihr unter ihr unter Statistiken → Auszeichnungen einsehen.

Selbsternannter Kassenwart GTA Online: Überfallt alle 20 Läden.

Läden werden auf der Karte mit einem Einkaufskorb-Symbol markiert. Habt ihr einen Laden überfallen, wird hier zusätzlich ein grünes Häkchen angezeigt. Die Fundorte aller 20 Läden seht ihr im folgenden Video.

Schönen Aufenthalt GTA Online: Nehmt an allem teil, das Los Santos euch zu bieten hat.

Folgende Aktivitäten müsst ihr für den Erfolg absolvieren:

Armdrücken

Dart

Frisur oder Bart beim Frisör ändern

Golf

Tennis

Tattoo machen lassen

Laden ausrauben

Schießstand (eine Herausforderung)

Privater Tanz (Strip-Club)

Kleidung kaufen

Teil der Crew GTA Online: Schließt einen Job als Mitglied einer Crew ab.

Absolviert einen beliebigen Job mit einem Crew-Mitglied. Im Rockstar Social Club könnt ihr einer Crew beitreten oder eine eigene gründen.

Volle Rückerstattung GTA Online: Erledigt den Dieb, der euch ausgeraubt hat.

Dieser Erfolg ist erst ab Rang 50 möglich. Verabredet euch dazu am besten mit einem anderen Rang-50-Spieler in einer geschlossenen Sitzung und trefft euch. Nun ruft der andere Spieler Lamar an, damit dieser einen Dieb auf euch hetzt. Lasst euch ausrauben und tötet den Dieb direkt danach. Achtet darauf, dass ihr auch Bargeld dabei habt. Zudem kostet euch der Anruf bei Lamar 1.000$.

Die Notfall-Nummer GTA Online: Ruft zum ersten Mal einen Unterstützungshubschrauber.

Sobald ihr Rang 20 erreicht habt, könnt ihr bei Merryweather Security für 5.000$ einen Unterstützungshubschrauber anfordern. Steht euch die Funktion trotz Rang 20 nicht zur Verfügung, stellt sicher, dass ihr die Missionen von Lester und Trevor absolviert sowie die Anrufe von Ron annehmt.

Der amerikanische Traum GTA Online: Legt euch ein Apartment, eine Garage und ein versichertes Fahrzeug zu.

Kauft euch ein Apartment über das Internet (nicht über das Schild bei der Immobilie). Die Garage bekommt ihr direkt mit dazu. Autos bekommt ihr ebenfalls über das Internet im Spiel.

Eine neue Perspektive Ihr habt GTA V für 15 Stunden im Egoperspektiven-Modus gespielt.

Nicht in der PS3- oder Xbox-360-Version enthalten!

Spielt GTA 5 (offline/online) insgesamt 15 Stunden lang in der Egoperspektive. Wie lange ihr schon in der Egosicht gespielt habt, könnt ihr in den Statistiken einsehen.

DLC „Heists“: Alle Trophäen und Erfolge

Symbol Erfolg Gamerscore Trophäe Allzeit bereit GTA Online: Ihr habt eine Raubüberfall-Vorbereitung geschafft.

Im Namen der Forschung GTA Online: Ihr habt Humane Labs und Serie-A-Finanzierung als Raubüberfall-Anführer oder -Crew geschafft.

Tote Präsidenten GTA Online: Ihr habt die Fleeca- und Pacific-Standard-Überfälle als Raubüberfall-Anführer oder -Crew geschafft.

Freigänger GTA Online: Ihr habt den Gefängnisausbruch als Raubüberfall-Anführer oder -Crew geschafft.

Boss GTA Online: Investiert euer sauer verdientes Geld, um einen Raubüberfall vorzubereiten.

Vier Wege GTA Online: Teilt als Raubüberfall-Anführer im Finale jedem Spieler 25 % der Beute zu.

Leb ein bisschen GTA Online: Gebt insgesamt 8.000.000 $ für Fahrzeuge aus dem Heist-Update aus.

Can't Touch This GTA Online: Schließt ein Raubüberfall-Finale ab, ohne verletzt zu werden.

Verbrechergenie GTA Online: Verdient bei Raubüberfall-Vorbereitungen und -Finalen insgesamt 25 Platinmedaillen.

Falls ihr von Spielen wie GTA 5 gar nicht genug haben könnt, zeigen wir euch in der folgenden Bilderstrecke weitere sehr gute Open-World-Spiele.

DLC „Rockstar Editor“: Alle Trophäen und Erfolge

Symbol Erfolg Gamerscore Trophäe Visionär von Vinewood Erstellt und exportiert ein Video mit dem Rockstar Editor.

Filmografie Erstellt und exportiert 10 Videos mit dem Rockstar Editor.

Menschen in Los Santos Schaltet alle speziellen Charaktere frei und betretet den Regisseur-Modus mit einem von ihnen.

Regiedebüt Betretet den Regisseur-Modus zum ersten Mal mit einem freigeschalteten Akteur.

Tierliebhaber Betretet den Regisseur-Modus zum ersten Mal mit einem freigeschalteten Tier.

Das komplette Ensemble Schaltet alle Story-Charaktere frei und betretet den Regisseur-Modus mit einem von ihnen.

Kultfilm Betretet den Regisseur-Modus als Cris Formage.

Filmwelten Besucht im Regisseur-Modus alle Orte.

Method-Acting Betretet den Regisseur-Modus mit einem eurer eigenen GTA Online-Charaktere.

Kryptozoologe Ihr habt alle Tiere für den Regisseur-Modus freigeschaltet … oder doch nicht?

DLC „The Doomsday Heist“: Alle Trophäen und Erfolge

Symbol Erfolg Gamerscore Trophäe Erste Schritte GTA Online: Ihr habt den Weltuntergangs-Raubüberfall vorbereitet.

Die Datenleck-Situation GTA Online: Ihr habt den 1. Akt des Weltuntergangs-Raubüberfalls als Anführer oder Crew geschafft.

Das Bogdan-Problem GTA Online: Ihr habt den 2. Akt des Weltuntergangs-Raubüberfalls als Anführer oder Crew geschafft.

Das Weltuntergangs-Szenario GTA Online: Ihr habt den 3. Akt des Weltuntergangs-Raubüberfalls als Anführer oder Crew geschafft.

Wert, gerettet zu werden GTA Online: Ihr habt den Weltuntergangs-Raubüberfall als Anführer oder Crew geschafft.

Auslöschung aus dem All GTA Online: Ihr habt einen anderen Spieler mit der Orbitalkanone erledigt.

Absolute Elite GTA Online: Ihr habt alle 3 Elite-Herausforderungen des Weltuntergangs-Raubüberfalls geschafft.

Drahtzieher GTA Online: Alle 3 Kriminelles-Genie-Herausforderungen des Weltuntergangs-Raubüberfalls geschafft.

Nur 15% aller Spieler können alle Fragen in unserem großen GTA-Quiz richtig beantworten. Gehört ihr dazu?

Bist du der ultimative GTA-Fanboy?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.