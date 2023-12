Nach 10 Jahren wieder Steam-Bestseller: Gratis-Diablo-Alternative erobert die Charts

Kostenlose Spiele sind auf Steam immer wieder gerne gesehen – aktuell kann sich mit Path of Exile eine Diablo-Alternative in den Vordergrund spielen und landet sogar in den Top 10 der Bestseller-Charts.

Path of Exile Facts

Path of Exile wird zum Steam-Bestseller

Wer einen Blick auf die Steam-Bestseller-Liste wirft, wird feststellen, dass sich die kostenlose Diablo-Alternative Path of Exile aktuell den achten Platz unter den Nagel gerissen hat (Quelle: Steam).

Path of Exile Grinding Gear Games

Path of Exile: Crucible – offizieller Trailer

Das dürfte vor allem an der neuen Erweiterung Affliction liegen. Denn auch nach über 10 Jahren wird Path of Exile vom Studio Grinding Gear Games noch mit neuen Inhalten versorgt – obwohl bereits 2019 der offizielle Nachfolger Path of Exile 2 angekündigt wurde.

Mit Affliction gibt es über 100 Transfigured Gems, einige der Eigenschaften der Gems wurden angepasst, es gibt eine neue Challenge League und auch ein paar neue Basis-Items und einzigartige Gegenstände haben ihren Weg ins Spiel gefunden. Eine Übersicht aller Änderungen findet ihr im Path-of-Exile-Wiki.

Gut zu wissen: Diablo 4 ist gerade auf allen Plattformen reduziert:

Diablo 4 (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.12.2023 18:17 Uhr

Weitere Diablo-Alternative in den Steam-Charts

Nicht nur Path of Exile hat es in die Steam-Charts geschafft. Auch Lost Ark, das im Februar 2022 endlich auch hierzulande an den Start ging, hat es erneut geschafft, sich einen Platz in der Bestseller-Liste zu schnappen. An Path of Exile kommt Lost Ark jedoch nicht ran. Es muss sich aktuell mit dem 11. Platz zufriedengeben.

Lost Ark Smilegate RPG

Auf der Suche nach weiteren Diablo-Alternativen? Wir haben da noch zwei weitere Tipps für euch im Angebot:

Lost Ark gehörte Anfang des letzten Jahres zu einem der erfolgreichsten Spiele auf Steam, konnte zu seinen Hochzeiten mehr als 1,3 Millionen gleichzeitige Spieler verbuchen und erlebte Anfang 2023 noch einmal ein kleines Comeback. Inzwischen ist der Hype ums Action-RPG jedoch etwas abgeflacht. Gerade einmal 38.000 Spieler sind zum aktuellen Zeitpunkt noch gleichzeitig auf den Servern unterwegs.