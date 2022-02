Erst die Steam-Charts und jetzt die neue Nummer 1 auf Twitch! Das Action-MMORPG Lost Ark ist auf dem besten Weg, ein voller Erfolg zu werden.

Lost Ark: Ein neuer Stern am Streaming-Himmel?

Eigentlich erscheint das koreanische Action-MMORPG Lost Ark erst am 11. Februar in Europa und den USA, aber schon jetzt ist die Diablo-Alternative ein bombastischer Erfolg. Zum Zeitpunkt dieses Artikels verfolgen fast 286.000 User das Spiel auf Twitch. Damit lässt Lost Ark sogar beliebte Spiele wie GTA 5, Fortnite oder Minecraft weit hinter sich. Selbst zusammengenommen erreichen die drei Dauerbrenner aktuell „nur“ einen Traffic von ca. 95.000 Zuschauern. Und damit nicht genug. Zwischenzeitlich erreichte das Spiel sogar sagenhafte 1,2 Millionen Menschen auf Twitch:

Diese wahnsinnigen Zahlen sind allerdings auch bis zu einem gewissen Grad kalkuliert. So erhalten Twitch-User, die sich zwischen dem 8. Februar und dem 1. März mindestens vier Stunden lang „Lost Ark“-Content auf der Plattform anschauen, besondere Belohnungen. Darunter Ingame-Währung, kosmetische Gegenstände und einzigartige Begleiter. Das Rennen um diese Twitch-Drops ist sogar ein handfester Wettbewerb mit Teams, Highscore-Tabellen und Milestones. Mehr dazu auf der offiziellen Seite.

Kostenlos und trotzdem ein Steam-Topseller

Aber auch auf Steam ist das Spiel eine dominierende Kraft. Unter den weltweiten Topsellern ist Lost Ark gleich viermal vertreten und zwar direkt in den Top 5. Nur Dying Light 2 auf Platz 3 wehrt sich standhaft. Das ist insofern erstaunlich, da das Spiel prinzipiell kostenlos gespielt werden kann, da es seit seinem Release in Südkorea eine Free-to-play-Strategie fährt.

Dennoch kann man sich wie so oft verschiedene Pakete für das Action-MMORPG holen. So zum Beispiel auch auf Amazon. Das günstigste Paket gibt es schon für 14,99 Euro (Lost Ark: Bronze bei Amazon) und enthält unter anderem einen Vorabzugang, einen exklusiven Begleiter, einen speziellen Titel und einen 30-tägigen-Bonus durch die Kristallaura. Wer also schon heute loslegen will, der greift beherzt zu! Alle anderen warten bis zur regulären Veröffentlichung am kommenden Freitag.