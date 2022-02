Seid ihr bereit für abgedrehten Fußballspaß auf der Switch? Nintendos Lieblingsklempner wirft sich nämlich bald wieder in sein schönstes Trikot. Und das nach 15 Jahren Stille.

Nintendo kündigt neues Fußball-Game an

Lang ist's her, seit es ein ordentliches Fußball-Spiel aus dem Hause Nintendo gab. Nachdem Mario Strikers und Mario Strikers: Charged für den Gamecube erschienen sind, war es nämlich 15 Jahre leise um die beliebte Reihe. Bis jetzt.

Was kaum ein Fan nach so vielen Jahren für möglich hielt, wird nun Realität: Mario Strikers erhält einen neuen Ableger für die Nintendo Switch. Unter dem Titel Mario Strikers: Battle League Football wurde das neue Spiel im Rahmen einer Nintendo Direct vorgestellt – samt einem Releasetermin am 10. Juni sowie erstem Gameplay.

In den ersten Trailer könnt ihr gleich hier reinschauen:

Mario Strikers: Battle League Football

Was erwartet euch in Mario Strikers: Battle League Football?

Gameplay

Wie für Mario-Sportspiele üblich, erwartet euch natürlich keine realistische Darstellung von echtem Fußball. Stattdessen kommen hier wieder fiese Items und verrückte Spezialfähigkeiten zum Einsatz. Und auch eine Menge Tackling, welches das Potenzial hat Freundschaften zu zerstören.

Verschiedene Ausrüstungen sorgen dazu noch für eine taktische Komponente: Sollen eure Charaktere besonders schnell oder stark sein?

Passend zum spektakulären Gameplay gibt es auch im Switch-Ableger, wie in den Originalen, cool inszenierte Zwischensequenzen, die den Look des Spiels für kurze Zeit ändern.

Multiplayer

Noch wichtiger ist aber die Frage: Könnt ihr Mario Strikers: Battle League gemeinsam mit Freunden spielen? Die Antwort dürfte hier klar wie Kloßbrühe sein: Ja. Bis zu acht Personen können gleichzeitig an einer Konsole spielen. Und auch online könnt ihr gegen eure Freunde oder Spieler auf der ganzen Welt antreten.

Dazu gibt es online außerdem Clubs, in die bis zu 20 Spieler eintreten können. In diesen könnt ihr gegen andere Clubs um einen Platz auf der Rangliste kämpfen.

Um euch gegen andere Teams behaupten zu können, ist ein Pro-Controller ein absolutes Muss:

15 Jahre lang mussten Fans auf einen neuen Ableger der Strikers-Reihe warten. Im Juni soll das Warten aber endlich ein Ende haben, wenn Mario Strikers: Battle League Football exklusiv auf der Nintendo Switch erscheint.